Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть Новую Зеландию и выйти на ЧМ-2018

В ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018 сборная Перу обыграла национальную команду Новой Зеландии. Счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Напомним, первая встреча между командами завершилась нулевой ничьей.
Лима, стадион «Насьональ».
Перу - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы: Фарфан 28, Рамос 65
Перу: Гальесе, Трауко, Адвинкула, Родригес, Рамос, Тапиа, Куэва (Села 86), Поло (Каррильо 74), Руидиас (Йотун 66), Фарфан, Флорес.
Главный тренер: Рикардо Гарека.
Новая Зеландия: Маринович, Рид, Колви, Дюрант (Брокки 77), Бокселл, Винн, Льюис (Рохас 59), Туилома (Вуд 46), Барбарусес, Макглинчи, Томас.
Главный тренер: Энтони Хадсон.
Предупреждения: Томас 19, Флорес 22, Рамос 75, Гальесе 80.
Судья: Сириль Гренгор (Франция).
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Выдать после провального старта отбора (4 очка в 6 играх)
30.03.2016 Уругвай Перу 1 : 0
25.03.2016 Перу Венесуэла 2 : 2
18.11.2015 Бразилия Перу 3 : 0
14.11.2015 Перу Парагвай 1 : 0
14.10.2015 Перу Чили 3 : 4
09.10.2015 Колумбия Перу 2 : 0
вот такую серию в концовке
16.11. Перу Новая Зеландия 2 : 0
11.11. Новая Зеландия Перу 0 : 0
11.10. Перу Колумбия 1 : 1
06.10. Аргентина Перу 0 : 0
06.09. Эквадор Перу 1 : 2
01.09. Перу Боливия 2 : 1
29.03. Перу Уругвай 2 : 1
реально круто!
Выдать после провального старта отбора (4 очка в 6 играх)
30.03.2016 Уругвай Перу 1 : 0
25.03.2016 Перу Венесуэла 2 : 2
18.11.2015 Бразилия Перу 3 : 0
14.11.2015 Перу Парагвай 1 : 0
14.10.2015 Перу Чили 3 : 4
09.10.2015 Колумбия Перу 2 : 0
вот такую серию в концовке
16.11. Перу Новая Зеландия 2 : 0
11.11. Новая Зеландия Перу 0 : 0
11.10. Перу Колумбия 1 : 1
06.10. Аргентина Перу 0 : 0
06.09. Эквадор Перу 1 : 2
01.09. Перу Боливия 2 : 1
29.03. Перу Уругвай 2 : 1
реально круто!
Жаль, что с анжи не сыграет, надо ему отдохнуть
Жаль, что с анжи не сыграет, надо ему отдохнуть