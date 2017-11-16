Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть Новую Зеландию и выйти на ЧМ-2018

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
  • Португалия. Кубок
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
05:15 Матч завершен Логотип ПеруПеру 2:0 Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия Фонбет 1.2 6 15
  • Главные новости
  • Все новости
07:25
Стали известны все участники чемпионата мира в России13
23:33
Неймар плакал и просил Бартомеу не отпускать его в ПСЖ61
20:35
Вентура уволен с поста тренера сборной Италии56
19:59
Система видеоповторов будет использоваться в Ла Лиге со следующего сезона50
18:26
Бывший вице-президент ФИФА получил 1 млн долларов за голос в пользу Катара39
07:55
Дубль экс-игрока ЦСКА Жо позволил «Коринтианс» стать чемпионом Бразилии3
06:45
Наставник «Торонто»: «Джовинко пригодился бы сборной Италии»0
06:08
Пеллегрино: «Ван Дейк на 100% сосредоточен на „Саутгемптоне“»1
05:39
Меркулов: «„Уфа“ много обороняется и играет за счёт чужих ошибок. Неудобный соперник»3
05:10
Моуриньо: «Английским клубам в плей-офф ЛЧ приходится труднее остальных»3
04:41
Слуцкий: «После трёх поражений подряд „Халлу“ нужно одерживать победы»14
04:21
Прядкин: «Сборная России могла и вовсе выиграть у Испании»3
04:08
Раванелли: «Я бы из кожи вон лез, чтобы вернуть Конте в сборную Италии»4
03:46
Манчини: «У Ерохина большой потенциал, он хорошо тренируется»3
03:16
Прядкин: «Родриго после матча обнял Лунёва и попросил у него прощения»3
02:53
Фернандес: «Думаю, испанцы были серьёзно мотивированы, но мы навязали им борьбу»2
02:31
Ари: «Думаю, привлечь внимание тренера сборной России до старта ЧМ вполне реально»4
02:11
Карпин: «Рамос и Пике в официальных матчах таких вольностей бы себе не позволили»6
00:57
Джером Боатенг назвал своих любимых защитников4
00:45
«Рома» готовит для Перотти новый контракт2
00:32
Ребров - о Кокорине и Глушакове: «Что-то вратарей развелось в последнее время»6
00:22
Манчини: «Я родился после 1958 года и никогда не видел, как Италия не попадает на ЧМ»8
00:15
Рохо принял участие в матче впервые за 7 месяцев0
00:01
Манчини: «Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно»15
23:53
Огбонна — цель «Милана» в январе1

Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть Новую Зеландию и выйти на ЧМ-2018

сегодня, 07:10
ПеруПеру2 : 0Новая ЗеландияНовая ЗеландияМатч завершен

В ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018 сборная Перу обыграла национальную команду Новой Зеландии. Счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Напомним, первая встреча между командами завершилась нулевой ничьей.

Лима, стадион «Насьональ».

Перу - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы: Фарфан 28, Рамос 65

Перу: Гальесе, Трауко, Адвинкула, Родригес, Рамос, Тапиа, Куэва (Села 86), Поло (Каррильо 74), Руидиас (Йотун 66), Фарфан, Флорес.
Главный тренер: Рикардо Гарека.

Новая Зеландия: Маринович, Рид, Колви, Дюрант (Брокки 77), Бокселл, Винн, Льюис (Рохас 59), Туилома (Вуд 46), Барбарусес, Макглинчи, Томас.
Главный тренер: Энтони Хадсон.

Предупреждения: Томас 19, Флорес 22, Рамос 75, Гальесе 80.

Судья: Сириль Гренгор (Франция).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дубль экс-игрока ЦСКА Жо позволил «Коринтианс» стать чемпионом Бразилии
Сегодня, 07:55 3
Альтернативный чемпионат мира
Вчера, 23:00Сергей Иванов в блоге Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России11
Де Росси зашел в автобус сборной Швеции и извинился за поведение фанатов
Вчера, 22:27 18
Австралия обыграла сборную Гондураса, обеспечив себе путевку на ЧМ-2018
Вчера, 14:01 47
В планах Федерации футбола США - организовать турнир для сборных, не попавших на мундиаль
Вчера, 08:24 40
Португалия и США разошлись миром
Вчера, 01:37 3
Обсудить
Все комментарии
Майкл59ru
сегодня в 08:03
Было бы удивительно если бы Перу не прошла Новую Зеландию. Эту сборную даже россияне в своё время обыгрывали,так что перуанцам вообще стыдно было бы таким проиграть)
Vane4ek
сегодня в 07:59
Локо конкретно реанимировал Фарфана!) Жжет и в клубе и в сборной!) Респект Джефферсону!)
Конфетка ненаглядная
сегодня в 07:56
Фарфан хороший игрок
Scuderia Ferrari
сегодня в 07:47
Джефферсон💪💪💪💪
denmig
сегодня в 07:38
Фарфанище! Чудовище ! Перущище! - красавчик!
Гус Пойет
сегодня в 07:25
    Одно слово румын
    сегодня в 07:20
    Респект перуанцам!
    Выдать после провального старта отбора (4 очка в 6 играх)
    30.03.2016 Уругвай Перу 1 : 0
    25.03.2016 Перу Венесуэла 2 : 2
    18.11.2015 Бразилия Перу 3 : 0
    14.11.2015 Перу Парагвай 1 : 0
    14.10.2015 Перу Чили 3 : 4
    09.10.2015 Колумбия Перу 2 : 0

    вот такую серию в концовке
    16.11. Перу Новая Зеландия 2 : 0
    11.11. Новая Зеландия Перу 0 : 0
    11.10. Перу Колумбия 1 : 1
    06.10. Аргентина Перу 0 : 0
    06.09. Эквадор Перу 1 : 2
    01.09. Перу Боливия 2 : 1
    29.03. Перу Уругвай 2 : 1
    реально круто!
    loko m1
    сегодня в 07:14
    Фарфанчик как всегда, был одним из лучших как в атаке, так и в защите)
    Жаль, что с анжи не сыграет, надо ему отдохнуть
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100