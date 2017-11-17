Сауль Ньигес: «Несмотря на все трудности, академия „Реала“ многое мне дала»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес рассказал о времени, проведённом в академии «Реала», а также о том, как ему удалось закрепиться в составе «матрасников»:

«В тот период я испытал множество неприятных вещей, но думаю, такое может произойти с любым 11-летним игроком. В то время люди говорили мне очень грубые вещи.

Но, несмотря на всё, это время, проведённое в „Реале“, было хорошим для меня, потому что я стал более зрелым и многое осознал. Благодаря этому, сейчас я нахожусь здесь.

После года выступления в аренде за „Райо Вальекано“ я должен был на год присоединиться к „Валенсии“, и всё было согласовано. Но тренер [Диего Симоне] обратил внимание на то, что я изменился за год в „Райо“, и сказал мне, что хочет, чтобы я остался в „Атлетико“».

Напомним, недавно появилась информация о том, что в услугах Сауля заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

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