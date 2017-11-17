Альберто Морено: «Говорил Коутиньо во время шумихи с „Барселоной“: „Брат, не уходи“»

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено рассказал, как минувшим летом уговаривал одноклубника Филиппе Коутиньо не переходить в «Барселону»:

«Я говорил ему: „Брат, не уходи“. Но в конце концов футболист сам должен принять такое решение. Я не могу сказать, что он мне ответил, потому что это очень личное, но мы это обсуждали. Он мой друг и всегда будет им. Не знаю, что будет дальше. Но если бы все зависело от меня, я бы хотел всю жизнь находиться рядом с ним и всегда наслаждаться его удивительной игрой. Для меня большая честь делить раздевалку с таким футболистом. На тренировках он вытворяет такое, чего я никогда ранее не видел.

Он может уйти в январе? Если бы я принимал решение, то не отпустил бы Филиппе, но я не вправе вмешиваться. Решение принимают „Ливерпуль“, „Барселона“ и Коутиньо. Он важная часть команды, и это понимают все, кто разбирается в футболе. Если он уйдёт, это будет большая потеря. Но мы „Ливерпуль“ и никогда не перестанем быть „Ливерпулем“».

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