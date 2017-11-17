Слуцкий: «В нашей ситуации поможет только победа, а не разговоры»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 17-го тура Чемпионшипа против «Ипсвич Таун»:

«Мы должны продемонстрировать характер, надежно сыграть в защите и разнообразней в атаке.

Думаю, что матч будет полон физической борьбы. „Ипсвич“ может поменять схему, поменять состав, но стиль их игры не меняется.

Наша главная цель - добиться положительного результата, ведь это поможет нам вернуть уверенность в своих силах.

Я каждый день думаю о проблемах, с которыми мы столкнулись, думаю над тем, как их решить. Но поможет в такой ситуации только победа, а не разговоры. Нам также не помешала бы удача, ведь все игроки работают с правильным настроем и отношением к делу. Мы пытаемся изменить ситуацию».

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