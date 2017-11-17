Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин включен в состав символической сборной чемпионата Казахстана 2017 года по версии официального сайта местной Премьер-Лиги.

Символическую сборную лучших игроков турнира определяли только главные тренеры команд. Аршавин вместе с Карлосом Фонсекой из «Иртыша» признаны лучшими левыми полузащитниками.

«Кайрат» по итогам сезона занял второе место, а Аршавин продлил контракт с клубом еще на один сезон.

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