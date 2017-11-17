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Аршавин включен в состав символической сборной чемпионата Казахстана 2017 года

сегодня, 13:17

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин включен в состав символической сборной чемпионата Казахстана 2017 года по версии официального сайта местной Премьер-Лиги. 

Символическую сборную лучших игроков турнира определяли только главные тренеры команд. Аршавин вместе с Карлосом Фонсекой из «Иртыша» признаны лучшими левыми полузащитниками.

«Кайрат» по итогам сезона занял второе место, а Аршавин продлил контракт с клубом еще на один сезон.

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Все комментарии
spartach n1 ответил Литейный 4
сегодня в 14:35
Литейный 4:
Посмотрим как ты будешь писать, сидя в промодерации! :)
А кто тебя заставлял флудить и пургу постить,вот до чего модеров довёл ))
Есть медали ответил mihaluch
сегодня в 14:31
mihaluch:
Рано Андрюху списали. Взяли, например в Тосно, глядишь Тосно в призёрах бы был.
Ривалдо в Узбекистане тоже блистал. Уровень, правда?
Как играл Аршавин последние годы в более сильных чемпионатах?
Алексей Буренин
сегодня в 14:22
Может он и пропишется там, за казахстанцев поиграет
AntiherQ1488 ответил Литейный 4
сегодня в 14:14
Литейный 4:
Посмотрим как ты будешь писать, сидя в промодерации! :)
А с чего тебе, такая честь?) На сайте начали карать тех, кто за проект болеет?) Ура! А карательная психиатрия будет?) Я в деле))
Tommy Lee
сегодня в 14:10
Если по два человека на каждую позицию выбирали, то Аршавин всего лишь один из 22-х.
Spartachok86
сегодня в 14:10
В сборную дрюню
AntiherQ1488
сегодня в 14:08
Молодец, же! можем добиться, когда хотим, в космос первые, а теперь вот Аршавин, в числе лучших в Казахстане. Уровень.
ДАША Д
сегодня в 14:07
То ли Андрей очень хорош, то ли чемпионат Казахстана плох.
Казанский ответил Литейный 4
сегодня в 14:06
Литейный 4:
Посмотрим как ты будешь писать, сидя в промодерации! :)
А ты не блещешь разнообразием((
Литейный 4 ответил Казанский
сегодня в 14:03
Казанский:
Степка,писать с двух акков подряд это не комильфо)))
Посмотрим как ты будешь писать, сидя в промодерации! :)
praporchik zadov
сегодня в 14:02
Пусть гражданство казахстана получает и остаётся там на совсем....)))))
Казанский ответил Литейный 4
сегодня в 14:01
Литейный 4:
Андрюшка и сейчас Спартаку накидал бы. Еще есть силенки. Молодец!
Степка,писать с двух акков подряд это не комильфо)))
ermak6848
сегодня в 14:00
Приятная новость!
spartach n1
сегодня в 13:58
Эта новость так же интересна как и сведения о его разводах,зачем это на футбольном сайте ?
Казанский
сегодня в 13:54
Аршавина назвали "почетным казахом"))
Спагетти
сегодня в 13:37
"Казахстанин"
mihaluch
сегодня в 13:35
Рано Андрюху списали. Взяли, например в Тосно, глядишь Тосно в призёрах бы был.
Литейный 4
сегодня в 13:30
Андрюшка и сейчас Спартаку накидал бы. Еще есть силенки. Молодец!
Фрол Литейный
сегодня в 13:25
Есть ещё порох в пороховницах!
FILL3286
сегодня в 13:22
Не удивлюсь,если его еще и бакланы вернут к себе и мудко с фурсенко пропихнут в сборную!
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