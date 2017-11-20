Хаби Алонсо сыграет за «Ливерпуль» и «Баварию» в благотворительном матче

«Ливерпуль» и «Бавария» договорились о проведении благотворительного матча. Встреча состоится 24 марта 2018 года.

Участие в матче примут такие легендарные в прошлом футболисты, как Стивен Джеррард, Джейми Каррагер, Дирк Кейт и Хаби Алонсо. Последний сыграет по тайму за обе команды, поскольку будучи игроком он выступал и за «Ливерпуль», и за «Баварию».

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду в благотворительных целях продал реплику «Золотого мяча» за 600 тысяч евро.

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