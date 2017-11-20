Президент ПСЖ был переизбран на пост главы Федерации тенниса Азии

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи накануне был переизбран на пост главы Федерации тенниса Азии. Это произошло в Джакарте, на ежегодном общем собрании организации.

Аль-Хелаифи - довольно занятой человек. Он также является главной Федерации тенниса и сквоша Катара.

Стоит отметить, что Аль-Хеллаифи в свое время профессионально играл в теннис, участвовал в турнирах Большого шлема и в 2002 году даже входил в топ-1000 рейтинга теннисистов.

Напомним, в прошлом месяце прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении президента ПСЖ.

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