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Президент ПСЖ был переизбран на пост главы Федерации тенниса Азии

сегодня, 15:52

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи накануне был переизбран на пост главы Федерации тенниса Азии. Это произошло в Джакарте, на ежегодном общем собрании организации.

Аль-Хелаифи - довольно занятой человек. Он также является главной Федерации тенниса и сквоша Катара. 

Стоит отметить, что Аль-Хеллаифи в свое время профессионально играл в теннис, участвовал в турнирах Большого шлема и в 2002 году даже входил в топ-1000 рейтинга теннисистов.

Напомним, в прошлом месяце прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении президента ПСЖ.

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 16:30
Футбол - он и в Азии футбол...
M.S.
сегодня в 16:06
Восхищаюсь этим человеком. Всегда добивается того, чего хочет, пусть и иногда не совсем законными путями, в чём не он виноват, а нынешнее время, скорее.
Пожелаю ему купить себе ФК Барселону в качестве личной игрушки.
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