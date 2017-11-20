Усман Дембеле арендовал трехэтажный особняк за 15 000 евро в месяц

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле после нескольких месяцев проживания в отеле определился с дальнейшим местом жительства.

Молодой футболист арендовал трехэтажный особняк, который находится неподалеку от «Камп Ноу». Общая площадь виллы составляет 456 квадратных метров. В доме пять спален, также на территории есть бассейн с подогревом, гараж на четыре автомобиля и кинозал. Месячная аренда виллы обойдется Дембеле в 15 тысяч евро.

Дембеле перебрался в «Барселону» минувшим летом за 105 млн евро + бонусы, но затем практически сразу получил травму, от которой восстанавливается до сих пор.

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