Фанат притворился журналистом, чтобы сделать селфи с Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вместе с командой прилетел в Никосию на матч Лиги чемпионов с АПОЭЛом.

Возле отеля к футболисту попытался прорваться один из местных журналистов и сделать с ним селфи, однако охранники, сопровождавшие Роналду, быстро среагировали и моментально скрутили журналиста. Позже выяснилось, что молодой человек никакого отношения к СМИ не имеет, а просто является обычным болельщиком.

Un aficionado chipriota se hizo pasar por periodista para poder fotografiarse con Cristiano https://t.co/zdGYadXOFG pic.twitter.com/ARROatDVRC — Real Madrid 24 Horas (@RMD_24horas) 20 ноября 2017 г.

Напомним, что в прошлом году Роналду сделал селфи с фанатом прямо на футбольном поле.

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