Фанат притворился журналистом, чтобы сделать селфи с Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вместе с командой прилетел в Никосию на матч Лиги чемпионов с АПОЭЛом.
Возле отеля к футболисту попытался прорваться один из местных журналистов и сделать с ним селфи, однако охранники, сопровождавшие Роналду, быстро среагировали и моментально скрутили журналиста. Позже выяснилось, что молодой человек никакого отношения к СМИ не имеет, а просто является обычным болельщиком.
Un aficionado chipriota se hizo pasar por periodista para poder fotografiarse con Cristiano https://t.co/zdGYadXOFG pic.twitter.com/ARROatDVRC— Real Madrid 24 Horas (@RMD_24horas) 20 ноября 2017 г.
Напомним, что в прошлом году Роналду сделал селфи с фанатом прямо на футбольном поле.
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Роналду еще пользуется спросом? Забавно. Я думал только на соккере остались такие товарищи.)
Во всем футбольном мире он потихоньку забывается, срок окончания его карьеры предрешён, пара месяцев и зимой будет отдан в аренду Осасуне или кому-нибудь уровня сегунды.
Один мяч в сезоне-это финиш.Занавес,)
Роналду еще пользуется спросом? Забавно. Я думал только на соккере остались такие товарищи.)
Во всем футбольном мире он потихоньку забывается, срок окончания его карьеры предрешён, пара месяцев и зимой будет отдан в аренду Осасуне или кому-нибудь уровня сегунды.
Один мяч в сезоне-это финиш.Занавес,)