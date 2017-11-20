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Фанат притворился журналистом, чтобы сделать селфи с Роналду

сегодня, 18:33
АПОЭЛАПОЭЛ-:-РеалРеалЗавтра в 22:45 Не начался

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вместе с командой прилетел в Никосию на матч Лиги чемпионов с АПОЭЛом.

Возле отеля к футболисту попытался прорваться один из местных журналистов и сделать с ним селфи, однако охранники, сопровождавшие Роналду, быстро среагировали и моментально скрутили журналиста. Позже выяснилось, что молодой человек никакого отношения к СМИ не имеет, а просто является обычным болельщиком.

Напомним, что в прошлом году Роналду сделал селфи с фанатом прямо на футбольном поле.

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Все комментарии
ОЛЛС ответил жменя семечек
сегодня в 19:50
жменя семечек:
спасибо ОЛЛС!! ЦСКА чемпион!
Спасибо ДРУЖИЩЕ!!!! Удачи тебе во всех твоих начинаниях!!!!!
жменя семечек ответил Барсeножeчница
сегодня в 19:44
Барсeножeчница:
Мой ученик,тебе никогда не превзойти свою учительницу!!!!
он ещё тебя земляным червяком называл)))
Барсeножeчница ответил barc-f.
сегодня в 19:41
barc-f.:
Нет, не читаю, тебя особенно читать смысла нет никакого, только время свое терять.) Роналду еще пользуется спросом? Забавно. Я думал только на соккере остались такие товарищи.) Во всем футбольном мире он потихоньку забывается, срок окончания его карьеры предрешён, пара месяцев и зимой будет отдан в аренду Осасуне или кому-нибудь уровня сегунды. Один мяч в сезоне-это финиш.Занавес,)
Мой ученик,тебе никогда не превзойти свою учительницу!!!!
жменя семечек ответил Барсeножeчница
сегодня в 19:35
Барсeножeчница:
Из абхазца звезды не получится. Он слишком лаконичен))))))))))))))))))))))))))
лаконичен!! будет как виталий оратор, кратко и витиевато излагать))
жменя семечек ответил Барсeножeчница
сегодня в 19:33
Барсeножeчница:
Из абхазца звезды не получится. Он слишком лаконичен))))))))))))))))))))))))))
)))) молодчина ножница! люблю приколистов!
Санчо Панса
сегодня в 19:31
Какой он оказался смекалистый и находчивый) Не сомневаюсь, что Криштиану бы ему не отказал в автографе! Рон не такой высокомерный, как некоторым кажется.
Барсeножeчница ответил жменя семечек
сегодня в 19:30
жменя семечек:
мне кажется, барс ф уже уже не актуален! может ты раскруткой апсни займёшься? понимаю, что очень трудно из него звезду сделать, но ведь при хорошем продюсере даже из влада сташевского что то получалось))
Из абхазца звезды не получится. Он слишком лаконичен))))))))))))))))))))))))))
barc-f. ответил Барсeножeчница
сегодня в 19:28
Барсeножeчница:
Интересно когда Таров вернется? как Вы думаете он читает нас?
Нет, не читаю, тебя особенно читать смысла нет никакого, только время свое терять.)
Роналду еще пользуется спросом? Забавно. Я думал только на соккере остались такие товарищи.)
Во всем футбольном мире он потихоньку забывается, срок окончания его карьеры предрешён, пара месяцев и зимой будет отдан в аренду Осасуне или кому-нибудь уровня сегунды.
Один мяч в сезоне-это финиш.Занавес,)
жменя семечек ответил Барсeножeчница
сегодня в 19:24
Барсeножeчница:
Я с вк удалилась ( Уже недели три как с ним не переписывалась
мне кажется, барс ф уже уже не актуален! может ты раскруткой апсни займёшься? понимаю, что очень трудно из него звезду сделать, но ведь при хорошем продюсере даже из влада сташевского что то получалось))
Рубиновый Дракон
сегодня в 19:21
Это что,вон Дриусси прикинулся футболистом,чтобы сфоткаться с Месси)))
Барсeножeчница ответил жменя семечек
сегодня в 19:21
жменя семечек:
а давай прям сейчас! ) можешь устроить?
Я с вк удалилась ( Уже недели три как с ним не переписывалась
жменя семечек ответил Барсeножeчница
сегодня в 19:20
Барсeножeчница:
Про план ты неосторожно написал, нажмут же караул кто-нибудь с непризнанных республик))
кинжика нет, остальные эту кнопку не жмут
жменя семечек ответил Барсeножeчница
сегодня в 19:19
Барсeножeчница:
Интересно когда Таров вернется? как Вы думаете он читает нас?
а давай прям сейчас! ) можешь устроить?
Барсeножeчница ответил жменя семечек
сегодня в 19:19
жменя семечек:
ты мне про лоо хочешь рассказать?) с него домашнее сухумское, а мы ему план подгоним) как думаешь , приедет?
Про план ты неосторожно написал, нажмут же караул кто-нибудь с непризнанных республик))
жменя семечек ответил Барсeножeчница
сегодня в 19:18
Барсeножeчница:
Это не Руслан, Руслан мой брат) Он с ника Роналдиньо заходит снова, зарегился, раньше иногда с моего заходил без спроса
мне тоже кажется, что он жмот))
Барсeножeчница
сегодня в 19:17
Интересно когда Таров вернется? как Вы думаете он читает нас?
Барсeножeчница ответил Великий Князь
сегодня в 19:16
Великий Князь:
На каникулах. А ты, руслан?
Это не Руслан, Руслан мой брат) Он с ника Роналдиньо заходит снова, зарегился, раньше иногда с моего заходил без спроса
Барсeножeчница ответил жменя семечек
сегодня в 19:15
жменя семечек:
ты мне про лоо хочешь рассказать?) с него домашнее сухумское, а мы ему план подгоним) как думаешь , приедет?
Ох, дождешься от него сухумского))) Он столько лет уже мне обещает его)
Великий Князь ответил Барсeножeчница
сегодня в 19:15
Барсeножeчница:
Как там сборная Италии?))))
На каникулах.
А ты, руслан?
жменя семечек ответил ОЛЛС
сегодня в 19:15
ОЛЛС:
Друзья! Вы очень славная компания!!!! Разумеется Барселонаженица тоже!))))
спасибо ОЛЛС!! ЦСКА чемпион!
жменя семечек ответил Барсeножeчница
сегодня в 19:14
Барсeножeчница:
Я в Лоо живу, знаешь, это где? А он в Сухуме)
ты мне про лоо хочешь рассказать?) с него домашнее сухумское, а мы ему план подгоним) как думаешь , приедет?
ОЛЛС ответил жменя семечек
сегодня в 19:10
жменя семечек:
давай летом састыкуемся, и вытащим его из берлоги! надо только продумать как
Друзья! Вы очень славная компания!!!! Разумеется Барселонаженица тоже!))))
Барсeножeчница ответил жменя семечек
сегодня в 19:09
жменя семечек:
давай летом састыкуемся, и вытащим его из берлоги! надо только продумать как
Я в Лоо живу, знаешь, это где? А он в Сухуме)
жменя семечек ответил Барсeножeчница
сегодня в 19:08
Барсeножeчница:
Жмень, а Жмень, ты в Сочи часто бываешь? Приежай в гости, я в Сочи живу теперь.Апсни тоже недалеко тут. позовем его в гости))))))))))
давай летом састыкуемся, и вытащим его из берлоги! надо только продумать как
Барсeножeчница ответил жменя семечек
сегодня в 19:05
жменя семечек:
анастейшэн, как думаешь, если роналду признается что он абхаз, что произойдёт с апсни?)
Жмень, а Жмень, ты в Сочи часто бываешь? Приежай в гости, я в Сочи живу теперь.Апсни тоже недалеко тут. позовем его в гости))))))))))
No problem
сегодня в 19:03
Бундесимка мы тебя узнали.
Барсeножeчница ответил жменя семечек
сегодня в 19:02
жменя семечек:
анастейшэн, как думаешь, если роналду признается что он абхаз, что произойдёт с апсни?)
Апсни примет мароканнское гражданство))))))))))))))
Барсeножeчница ответил жменя семечек
сегодня в 19:00
жменя семечек:
анастейшэн, как думаешь, если роналду признается что он абхаз, что произойдёт с апсни?)
Пауло Мальвина тогда признается что любит жмых подсолнечника)))))))))
Барсeножeчница ответил Великий Князь
сегодня в 18:59
Великий Князь:
Учитывая то, что уровни журналюг и большинства фанатов равны, сделать это ему не составило труда.)
Как там сборная Италии?))))
жменя семечек ответил Барсeножeчница
сегодня в 18:56
Барсeножeчница:
Роналду каминг-аут уже сделал, теперь можно и фотки в твиттере с Бадром вывесить, повеселить публику)))))
анастейшэн, как думаешь, если роналду признается что он абхаз, что произойдёт с апсни?)
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