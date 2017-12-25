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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Каррера: «Промес никуда не уходит. Тема сегодня не обсуждается»

сегодня, 08:05

Полузащитник Квинси Промес останется в «Спартаке». Такой информацией поделился наставник «красно-белых» Массимо Каррера:

«В футболе может случиться всякое, в том числе и уход лидеров. Логично, что сильные футболисты находятся на виду у других клубов. Но команда к этому должна быть готова. И в случае такого сценария иметь альтернативу. Но прямо сейчас Квинси никуда не уходит. Тема сегодня не обсуждается, и мы пока не думаем об этом.

Насколько я знаю, да, он остается. С руководством этот вопрос не обсуждался. Но многое ведь зависит от цены, Промес – дорогое удовольствие. Если ему сделают предложение, от которого нельзя отказаться, надо уважать решение игрока».

Напомним, что голландца признали лучшим игроком РФПЛ по итогам 2017 года.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
сегодня в 17:57
Такой дорогой что подешевел на 5 миллионов после игры Ливерпуль Спартак!
лицей
лицей
сегодня в 17:06
Антона ещё много раз поимеет бомжеконский кабинет!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:46
И пускай! Главное, чтобы потом Промес об этом не пожалел. Не удивлюсь, если он будет потом просить продать его в европейский клуб и даже выкупит свой трансфер:)
Мясье
Мясье
сегодня в 16:39
...оБа-на ! КАК обычно , одни и те же и их клоны и дети клонов и внуки клонов и клоны клонов...
...любят на Руси великий Спартак ! ох как любят...
Багров-брат
Багров-брат ответил Владимир_Спартак
сегодня в 15:39
Владимир_Спартак:
Ну ПРЯМО ПИНКИРТОН, ТЕБЕ БЫ ДЕДЕКТИВЫ ПИСАТЬ, А ТЫ РАССКАЗИКИ ПИШЕШЬ. ШАЛУНИШКА.
Сударь, с шалунишками Вы, видимо, общаетесь в своём клубе КБ ориентации. Не в Вашем возрасте скрывать свою изначальную безграмотность под подростковыми трендами делать заведомые ошибки, скрывая свою истинную безграмотность...)))
Хотя, вполне возможно, что Вам далеко до 18-ти, судя по фразеологии...)))
Лучше пишите деду Морозу, или, как сейчас в Вашем круге модно, Санте...)))
Nekit92
Nekit92 ответил Saang
сегодня в 15:24
Saang:
Кому после 1:7 нужна сборная Бразилии?)
Бразилии.) и следуя этой цепочке: промес нужен только лишь спартаку))
СТЕЙК
СТЕЙК
сегодня в 13:56
    Saang
    Saang ответил Nekit92
    сегодня в 13:11
    Nekit92:
    Ясен пень не уходит. Кому после 0:7 этот антоша нужен?? Днище днищем...
    Кому после 1:7 нужна сборная Бразилии?)
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 12:57
    Промес никому не нужен за те деньги, за которые его пытается пихнуть Спартак. Топ клубом он не нужен, а аутсайдеры не потянут.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 12:44
    Подпортил себе имидж Промеска в Ливерпуле!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Багров-брат
    сегодня в 12:24
    Ну ПРЯМО ПИНКИРТОН, ТЕБЕ БЫ ДЕДЕКТИВЫ ПИСАТЬ, А ТЫ РАССКАЗИКИ ПИШЕШЬ. ШАЛУНИШКА.
    Nekit92
    Nekit92
    сегодня в 12:21
    Ясен пень не уходит. Кому после 0:7 этот антоша нужен?? Днище днищем...
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 12:02
    Кому он теперь нужен после 0:7 от Ливерпуля!
    moskwa 09
    moskwa 09
    сегодня в 11:58
    предложения не было ,вот и не уходит пока
    Багров-брат
    Багров-брат
    сегодня в 11:52
    Однако, за хорошие деньги Квинси никому не нужен...))) Так и закиснет "народным" американским идолом...))) Эх, если бы не Ливерпуль...))) А, может, "народные" сделали в британии ход конём, ради того, чтобы Квинси остался?...))) Всего лишь предположение, не более...))) Ведь в хитрой головушки скромного еврейского мальчика Леонида рождались и не такие многоходовки...)))
    Суеверный
    Суеверный
    сегодня в 11:42
    Что-то сказал Массимо и ничего не сказал. Это хорошее свойство для политика. Остается только гадать. Предложения по Промесу не устраивают Спартак в финансовом плане?
    vka1970
    vka1970 ответил Хирург Зенита
    сегодня в 11:36
    Хирург Зенита:
    Слабоват ты для погонщика. Для погоняемого в самый раз! )
      Хирург Зенита
      Хирург Зенита ответил vka1970
      сегодня в 11:35
      vka1970:
      Естественно. Уходить и не погонять клонов Байкала, это нонсенс.
      Слабоват ты для погонщика. Для погоняемого в самый раз! )
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР
      сегодня в 11:35
      а куда ему уходить? ТОП-5 даром не нужен, а в средний европейский чемпионат, мало платят, вот и будет федуна обсасывать до пенсии
      Василий 50
      Василий 50
      сегодня в 11:34
      Это хорошо, что Промес не уходит.
      Еще бы Федун дал денег на трансферы.
      vka1970
      vka1970 ответил Хирург Зенита
      сегодня в 11:28
      Хирург Зенита:
      Ты тоже куда то убегал. Но ведь остался! )))))
      Естественно.
      Уходить и не погонять клонов Байкала, это нонсенс.
      Хирург Зенита
      Хирург Зенита ответил vka1970
      сегодня в 11:27
      vka1970:
      Вот когда побежит, тогда и озвучивайте свои умозаключения. А пока на нет и суда нет.
      Ты тоже куда то убегал. Но ведь остался! )))))
      Кирилыч
      Кирилыч
      сегодня в 11:22
      Если не уходит-хорошо. Будет и дальше огорчать соперников . Пусть ноют дальше. А если соберется на выход-ни чего не поделаешь, Антоха заслужил играть за грандов. Для нас он сотворил радостных эмоций больше любого другого
      Ходячий по граблям
      Ходячий по граблям ответил Бабка в кедах
      сегодня в 11:19
      Бабка в кедах:
      С уходом этого черненького милашки, пропадет дух спартаковский.
      Промес уйдет, другой зулус придет и дух останется!
      Бабка в кедах
      Бабка в кедах
      сегодня в 11:14
      С уходом этого черненького милашки, пропадет дух спартаковский.
      vka1970
      vka1970 ответил Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
      сегодня в 11:12
      Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей:
      Побежит вприпрыжку, если поступит хоть одно предложение. А их пока нетУ! :)
      Вот когда побежит, тогда и озвучивайте свои умозаключения.
      А пока на нет и суда нет.
      Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
      Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей ответил vka1970
      сегодня в 11:11
      vka1970:
      Изящно Массимо поставил точку. Ну , а лазурным с сивогривыми, остаётся гнать волну и искать 40 лямов. Велком !!"!
      Побежит вприпрыжку, если поступит хоть одно предложение. А их пока нетУ! :)
      Советчик №1
      Советчик №1 ответил Т34
      сегодня в 11:07
      Т34:
      Антоха еще не мало настроения попортит лазурным и коням. Так, что пусть не расслабляются.
      Какой он вам Антоха? Назвали бы Антуаном что ли?
      vka1970
      vka1970
      сегодня в 11:05
      Изящно Массимо поставил точку.
      Ну , а лазурным с сивогривыми, остаётся гнать волну и искать 40 лямов.
      Велком !!"!
      time out
      time out ответил FROLL 001
      сегодня в 11:04
      FROLL 001:
      Прочитав про продажу Промеса, сразу вспомнился фильм: ----- Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей. Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.
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