Каррера: «Промес никуда не уходит. Тема сегодня не обсуждается»

Полузащитник Квинси Промес останется в «Спартаке». Такой информацией поделился наставник «красно-белых» Массимо Каррера:

«В футболе может случиться всякое, в том числе и уход лидеров. Логично, что сильные футболисты находятся на виду у других клубов. Но команда к этому должна быть готова. И в случае такого сценария иметь альтернативу. Но прямо сейчас Квинси никуда не уходит. Тема сегодня не обсуждается, и мы пока не думаем об этом.

Насколько я знаю, да, он остается. С руководством этот вопрос не обсуждался. Но многое ведь зависит от цены, Промес – дорогое удовольствие. Если ему сделают предложение, от которого нельзя отказаться, надо уважать решение игрока».

Напомним, что голландца признали лучшим игроком РФПЛ по итогам 2017 года.