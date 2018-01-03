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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.5 3.8 1.62
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.25 3.6 2.1
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.35 4.75 9.2
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«Суонси» уступил «Тоттенхэму» во втором матче Карвальяла у руля команды

сегодня, 00:36
Суонси СитиЛоготип футбольный клуб Суонси Сити0 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В поединке 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» не без труда обыграл «Суонси». Это был второй матч «лебедей» под руководством Карлуша Карвальяла. В дебютной встрече при новом тренере «Суонси» обыграл «Уотфорд».

Суонси, стадион «Либерти»

«Суонси» – «Тоттенхэм» – 0:2 (0:1)
Голы: Льоренте 12, Алли 82.

«Суонси»: Фабиански, Фернандес, Моусон, ван дер Хорн, Клукас, Санчеш, Кэрролл (Раутледж 78), Ольссон, Ранхель (Нарсинг 53), Айю, Н. Дайер (МакБарни 71).
Главный тренер: Карлуш Карвальял.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Санчес (Ваньяма 59), Э. Дайер, Дэвис, Триппьер, Алли, Эриксен, Сон, Ламела (Сиссоко 77), Льоренте (Кейн 68).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Ольссон 10, Санчес 31, Ламела 64. ван дер Хорн 79.

Судья: Роберт Мэдли.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:45
Победа на классе и за счет высокого исполнительского мастерства некоторых футболистов! Льоренте забил победный мяч в ворота своей бывшей команды, между прочим. С заслуженной выездной победой, шпоры)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 06:22
Я был уверен в победе Тоттенхем
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 04:25
Тоттенхэм с победой!
Gahi
Gahi
сегодня в 03:08
Вот вам и судьи АПЛ глядя на них как-то и желание проподает своих арбитров уприкать хотя и те не ангелы. А тае Победа есть победа поздравляю Тоттенхэм.
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 02:43
Всех Шпор с победой! Судьи были еще теми клоунами! Ну и Льоренте конечно порадовал!)) Думала что сегодня от него большой пользы не будет, а нет.. Забил!! Всех еще раз с победой!
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 01:55
Интересно, прочитал ли кто Карвахаль вместо Карвальял?)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:12
Лебеди из озера в болото скоро мигрируют. на смену может прийти другой валийский клуб.
Portsmouth
Portsmouth
сегодня в 00:48
Суонси с такой игрой точно вылетит в шип.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 00:43
хоть и километровый оффсайд, но Алли вколотил чисто: вообщем - торжество справедливости за невезуху в 1-м туре)))
всех Шпор с победой!!!
juchok
juchok
сегодня в 00:41
судья ваще аутист,вот кроме шуток! засчитал гол Льоренте-ладно, там, мей би боковой виноват! но 2 пенки не поставил-на Алли и на Соне! как?
alexov222
alexov222
сегодня в 00:39
неоднозначный матч-"спасибо" всем свисткам. а Медли прямая дорога третьей сестрой к сестрам Зайцевым из камедиклаб...всех Шпор с победой!!
cannongun
cannongun
сегодня в 00:39
цирк на дроте вопчем. ладно всех с победой Шпоры! 3 очка есть
судейки сегодня это было нечто
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