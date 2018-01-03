«Суонси» уступил «Тоттенхэму» во втором матче Карвальяла у руля команды

В поединке 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» не без труда обыграл «Суонси». Это был второй матч «лебедей» под руководством Карлуша Карвальяла. В дебютной встрече при новом тренере «Суонси» обыграл «Уотфорд».

Суонси, стадион «Либерти»

«Суонси» – «Тоттенхэм» – 0:2 (0:1)

Голы: Льоренте 12, Алли 82.

«Суонси»: Фабиански, Фернандес, Моусон, ван дер Хорн, Клукас, Санчеш, Кэрролл (Раутледж 78), Ольссон, Ранхель (Нарсинг 53), Айю, Н. Дайер (МакБарни 71).

Главный тренер: Карлуш Карвальял.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Санчес (Ваньяма 59), Э. Дайер, Дэвис, Триппьер, Алли, Эриксен, Сон, Ламела (Сиссоко 77), Льоренте (Кейн 68).

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Ольссон 10, Санчес 31, Ламела 64. ван дер Хорн 79.

Судья: Роберт Мэдли.