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Орлов рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба

сегодня, 19:47

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» сообщил, что нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Уфе».

«Выплывает вариант с „Уфой“, где работает Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть. И „Уфа“ в нем заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как все получится».

Ситуацию также прокомментировал гендиректор уфимцев Шамиль Газизов.

«„Уфа“ интересуется Дзюбой? Без комментариев! Могу сказать лишь то, что Дзюба — большой игрок, который смог бы усилить любую команду. Но больше ничего комментировать не буду».

Сегодня стало известно, что 29-летний Дзюба не поедет на первый сбор «Зенита» в ОАЭ. 

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Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 21:16
Уфа фарм клуб Зенита и трансфер этот понятен! Но лучше бы отдали в Локомотив, появился бы шанс провала проводниц!
Шуnя771
Шуnя771 ответил КЭТиК
сегодня в 21:04
КЭТиК:
Зарплату Дзюбы Уфа не потянет. Хотя лавры Погребняка в Динамо позволяют на это надеяться.
Голодному вначале хочется покушать, а потом о зарплате... Отдадут и спрашивать не будут, а ершиться начнет - за сухари бегать будет... (А там щас за - 50 - - 60 С)))
Шуnя771
Шуnя771 ответил proezd2
сегодня в 21:01
proezd2:
второй Донбасс))) готовите)))
Дело времени...)
proezd2
proezd2 ответил Спартач-болельщик
сегодня в 21:00
в марте у вас шанс ....
proezd2
proezd2 ответил Шуnя771
сегодня в 20:59
второй Донбасс)))
готовите)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:57
Зарплату Дзюбы Уфа не потянет. Хотя лавры Погребняка в Динамо позволяют на это надеяться.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил вячеслав остапенко
сегодня в 20:56
вячеслав остапенко:
Я думаю Артему не надо уходить из команды
...bля он только твоего совета и ждал...
...никто его ДУБИНОЙ из Зенита не выгонит ...ОКЛАД! по контракту....
Шуnя771
Шуnя771 ответил proezd2
сегодня в 20:56
proezd2:
ты шо Олега нам хватает майорши фсб! всех девок у нас зашугала....
Там ещё Погребняк на подходе...) Хана...)
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 20:54
ВОТ ЧТО БОЛОТНЫЕ С ИГРОЧИШКОЙ СДЕЛАЛИ, ДАЖЕ УФА НЕ БЕРЕТ.
ДЮБЕ В ЕНИСЕЙ НАДО, ТАМ РЕКА БОЛЬШАЯ....
proezd2
proezd2 ответил Шуnя771
сегодня в 20:54
ты шо Олега
нам хватает майорши фсб!
всех девок у нас зашугала....
proezd2
proezd2
сегодня в 20:52
похоже орлик с головой не дружит...
кому он нужен дб!?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 20:51
Я думаю Артему не надо уходить из команды
Филипповых
Филипповых
сегодня в 20:51
Горбатого могила исправит, полный ноль в футболе.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил d_fincher
сегодня в 20:46
d_fincher:
Работа сделана: Дзюба улучшил свою игру в Зените, укрепился в сборной и поможет нашей команде на ЧМ 2018! ...нет, шучу, конечно; Зенит убил очередного сборника и теперь тянет свои руки к Смолову. Будем надеяться, что утопить его не успеет до ЧМ2018, должны же мы хотя бы из группы выйти.
и теперь тянет свои руки к Смолову.
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...вот не до шуток здесь ! может нам всё-таки свою гражданскую ( и болельщицкую ) позицию обозначить ?...и устроить флешьмоб ?...мы вполне дружны ( даже из разных клубов ) и можем остановить этот беспредел...давайте объединимся и выскажем и муткам и профурсетковым СВОЁ ! .......веское слово...
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил LOpp
сегодня в 20:44
LOpp:
Уфа видимо не хочет трофеев
А ТРОФЕИ РАЗВЕ КОГДА ТО СВЕТИЛИ УФЕ.
blitz
blitz ответил LOpp
сегодня в 20:43
LOpp:
Уфа видимо не хочет трофеев
Уфа не хочет позориться в Еврокубках.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:42
Ближе к Аршавину...
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 20:41
ДзюБаш кир?.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил LOpp
сегодня в 20:35
LOpp:
Уфа видимо не хочет трофеев
...а я её в тотал глобал на 5 место определил...
...плакали мои 1руб20коп
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил GooSe25
сегодня в 20:33
GooSe25:
Предельно ясно , что Артём может продолжить карьеру на любой пилораме или лесопилке. Однозначно будут рады. А Уфа Уфой конечно , рискуют , если возьмут
...да фигня !...карманы зашьют...
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 20:32
Я бы тоже рассказал, но забанят)
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 20:29
в прошлом сезоне герой, в этом мясной выкормыш.
как быстро время летит)))
spartach n1
spartach n1
сегодня в 20:29
Там вся Уфа в год на зарплату дзюбы живет,опять зенит будет оплачивать ?
Все хотят подоить проект ))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Don trambon
сегодня в 20:26
Don trambon:
Это уже на фетиш похоже, заголовки менять. Не, ну серьёзно(
Походу - студент на практике. Пишет, а потом большой дядя - исправляет. Раньше - такого не было.
Николай к
Николай к
сегодня в 20:25
В Уфу за трофеями.
Молодец артемка -так держать.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 20:22
За место Орлова пускай матчи комментирует на тв, может и будет толк от этого)))))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 20:21
Работа сделана: Дзюба улучшил свою игру в Зените, укрепился в сборной и поможет нашей команде на ЧМ 2018!

...нет, шучу, конечно; Зенит убил очередного сборника и теперь тянет свои руки к Смолову. Будем надеяться, что утопить его не успеет до ЧМ2018, должны же мы хотя бы из группы выйти.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 20:21
...на правах рекламы ! ...карта ХАЛВА !...бери ЧО хочешь , сколько хочешь !...зюба бонусом...а проценты и зарплату зюбе пусть платит ...???
...подключение сельского дома в Калужской деревне к газопроводу в среднем 3 ! +6 нолей....
blitz
blitz
сегодня в 20:19
Орлов стал рекрутером?
Don trambon
Don trambon
сегодня в 20:18
Это уже на фетиш похоже, заголовки менять. Не, ну серьёзно(
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