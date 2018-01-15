Орлов рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» сообщил, что нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Уфе».

«Выплывает вариант с „Уфой“, где работает Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть. И „Уфа“ в нем заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как все получится».

Ситуацию также прокомментировал гендиректор уфимцев Шамиль Газизов.

«„Уфа“ интересуется Дзюбой? Без комментариев! Могу сказать лишь то, что Дзюба — большой игрок, который смог бы усилить любую команду. Но больше ничего комментировать не буду».

Сегодня стало известно, что 29-летний Дзюба не поедет на первый сбор «Зенита» в ОАЭ.