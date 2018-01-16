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Симонян: «Акинфеев - выдающийся вратарь»

сегодня, 15:14

Заслуженный тренер СССР Никита Симонян считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев является лидером сборной России. 

«На сегодняшний момент Игорь Акинфеев – лучший игрок сборной России, все его уважают в команде. Позиция вратаря – это огромная ответственность. Я был нападающим. Мог забить один момент из трех, и получил бы похвалу. А вратарь вытащит пять сложных мячей, но пропустит один лёгкий, и ему скажут, что он проиграл игру. 

Не могу не вспомнить Льва Яшина, с которым я играл в сборной. Уверенность вратаря передаётся всем полевым игрокам, особенно защитникам. Лучшие качества Акинфеева – реакция, организация. Он может отправить мяч на 60-70 метров. Самое главное – его уверенность и надёжность. Это выдающийся вратарь. Хотя лучшим вратарём всех времён считается Лев Яшин».

Напомним, что Игорь Акинфеев стал игроком месяца ЦСКА в декабре.

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Все комментарии
Игорь Копытько
Игорь Копытько
сегодня в 20:55
мое мнение что Акинфеев был вратарем №1 в России лет 8 назад а после травмы подсдулся , ляпы в сборной да и в клубе их стало в разы больше ,бывает тащит мертвое а запускает нелепости, не в обиду но держится он на поддежке и излишней похвале. Филимонов был куда сильнее Игоря но 1 ляп и его съели,а Игоря все оправдываем,Малафеев и Рыжиков были куда стабильнее но ставили все равно Акинфеева. он неплохой вратарь но уж точно не выдающийся!!!!
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя ответил Альфи
сегодня в 20:55
Альфи:
Здорово ! С новым годом тебя! *деснула*
Привет, и тебя с новым годом)
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Альфи
сегодня в 20:27
Альфи:
Ну не всё время же по Спартаку звонить, вот на каникулах и нас нищебродов решили порадовать😂😂😂 С новым годом здоровья и благополучия и здравствуйте.
С Новым Годом.
Счастья и здоровья.
Альфи
Альфи ответил Ты знаешь мое имя
сегодня в 19:37
Ты знаешь мое имя:
Игорь Велик, тут только далекие от футбола(спартачи) этого не понимают.
Здорово ! С новым годом тебя! *деснула*
Альфи
Альфи ответил Сергей Саныч
сегодня в 19:34
Сергей Саныч:
Из Кремля позвонили.
Ну не всё время же по Спартаку звонить, вот на каникулах и нас нищебродов решили порадовать😂😂😂

С новым годом здоровья и благополучия и здравствуйте.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Фата лист
сегодня в 18:35
Фата лист:
Рауш хороший левый защитник.
Как бровочник выше линии защиты, выносливый, соглашусь.
Как защитник левого фланга -просто ни о чем, провальный.
Фата лист
Фата лист ответил NAZAR 007
сегодня в 18:27
NAZAR 007:
Только Онопко с Никифоровым конечно не в тему ) Ринат заканчивал уже в Севилье, когда эти только начинали играть ) Сильнейшие защитники при Ринате : это бесспорно, Чивадзе , хрустальный талант Хидиятуллин, и остальные киевляне : Бессонов, Демьяненко, Балтача и Кузнецов. Слаженный механизм. Это сейчас в защите,кто в лес кто по дрова, если уж таких пней, как Васин и Рауш тянут, Игорю приходится феерить )
Рауш хороший левый защитник.
ARMENIAN
ARMENIAN ответил Parovoznic
сегодня в 18:06
Parovoznic:
Вы с Симоняном не все игры РФПЛ смотрите? Выборочно? ))
не знаю как он, я точно не все, могу ошибаться)
Великолепный
Великолепный ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:59
AntiherQ1488:
круче этого? https://www.youtube.com/watch?v=1Jb5kc0GRig
Круче только 0:7 в одном матче!

Вратарь «Спартака» Александр Селихов извинился перед болельщиками красно-белых за крупное поражение от «Ливерпуля» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов (0:7):

«Скажу три слова. Очень стыдно, извиняемся перед болельщиками. Сыграли в открытый футбол. Вратарь „Спартака“ сегодня был плюшевый».
неброско
неброско
сегодня в 17:57
а Черчесов выдающийся тренер
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя
сегодня в 17:43
Игорь Велик, тут только далекие от футбола(спартачи) этого не понимают.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Дедуктор
сегодня в 17:18
Дедуктор:
Дасаев играл за великолепными (а иногда и великими) защитниками что в Спартаке, что в сборной. Онопко, Хидиятуллин, Сочнов, Никифоров, Поздняков, Б.Кузнецов ... Чивадзе, Сулаквелидзе. Если бы Сухарян играл за такими защитниками, вполне возможно репутацию бы сейчас имел более знатную. Хотя, даже при таком раскладе рекорд по "сухарям" просто феноменальный.
Только Онопко с Никифоровым конечно не в тему )
Ринат заканчивал уже в Севилье, когда эти только
начинали играть ) Сильнейшие защитники при Ринате :
это бесспорно, Чивадзе , хрустальный талант Хидиятуллин,
и остальные киевляне : Бессонов, Демьяненко, Балтача и Кузнецов.
Слаженный механизм. Это сейчас в защите,кто в лес кто по дрова,
если уж таких пней, как Васин и Рауш тянут, Игорю приходится феерить )
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 17:12
Согласен. У него выдающаяся серия в ЛЧ.
sir_Alex
sir_Alex ответил Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:03
Юрий Сенатов 1:
Немногие помнят, а может быть и вообще не знают о судьбе Дасаева после ЧЕ 1988, на котором он завоевал серебряные медали. Так вот, Рината позвала к себе испанская "Севилья", из которой его спустя некоторое время "попросили". Все дело в том, что Дасаев пропускал глупейшие мячи (видимо, дело было в психологии),один из которых я опишу. Ринат накрывает собой мяч, но спустя секунду тот каким-то непостижимым образом вырывается из-под него и залетает в ворота. Сложилось впечатление, что вратарь сам закинул его туда. И подобных казусов у Рината было слишком много, чтобы его могли терпеть в команде... Спустя некоторое время, по приезде в нашу страну, он стал объяснять "увольнение" тем, что у него не сложились отношения с гл.тренером и т.п. А вратарем в сборной он был отличным. По-моему, его даже в тот год признали лучшим голкипером Европы.
Mentality... Приехать в другую страну советским(!!!) человеком, без знания языка, предоставленным самому себе, воспитанным на совершенно других принципах подготовки с постоянным контролем со стороны тренерского штаба и не только... Не один Дасаев из того поколения советских футболистов не смог толком заиграть в Европе.
Дедуктор
Дедуктор
сегодня в 16:58
Дасаев играл за великолепными (а иногда и великими) защитниками что в Спартаке, что в сборной. Онопко, Хидиятуллин, Сочнов, Никифоров, Поздняков, Б.Кузнецов ... Чивадзе, Сулаквелидзе.
Если бы Сухарян играл за такими защитниками, вполне возможно репутацию бы сейчас имел более знатную. Хотя, даже при таком раскладе рекорд по "сухарям" просто феноменальный.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:58
Акинфеев - выдающийся рекордсмен.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил NAZAR 007
сегодня в 16:46
NAZAR 007:
Здорово,Виталя ! Еще раз с НГ ! Нет, Игорь - самый стабильный. ) Как был в свое время Дасаев, хотя за его спиной сидели Чанов и Габелия. Однако в общем и целом, Ринат был надежнее. Так же сейчас и Игорь. Что касаемо сборной России. И в первую очередь - № 1 вратарь страны.
Немногие помнят, а может быть и вообще не знают о судьбе Дасаева после ЧЕ 1988, на котором он завоевал серебряные медали. Так вот, Рината позвала к себе испанская "Севилья", из которой его спустя некоторое время "попросили". Все дело в том, что Дасаев пропускал глупейшие мячи (видимо, дело было в психологии),один из которых я опишу. Ринат накрывает собой мяч, но спустя секунду тот каким-то непостижимым образом вырывается из-под него и залетает в ворота. Сложилось впечатление, что вратарь сам закинул его туда. И подобных казусов у Рината было слишком много, чтобы его могли терпеть в команде... Спустя некоторое время, по приезде в нашу страну, он стал объяснять "увольнение" тем, что у него не сложились отношения с гл.тренером и т.п. А вратарем в сборной он был отличным. По-моему, его даже в тот год признали лучшим голкипером Европы.
борька
борька
сегодня в 16:41
Хороший вратарь
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 16:19
Филимонова загнобили за 1!!! ошибку, а это бревно постоянно косячит. Секта какая то.
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 16:13
это все понимают, кроме спартачей, ибо завидуют
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Литейный 4
сегодня в 16:10
Литейный 4:
Однозначно! :)
Да ну, там не внутренний чемп, даже Златан так не сможет))
Литейный 4
Литейный 4 ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:09
AntiherQ1488:
круче этого? https://www.youtube.com/watch?v=1Jb5kc0GRig
Однозначно! :)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Литейный 4
сегодня в 16:08
Литейный 4:
Пальма первенства безоговорочно у Реброва.. https://www.youtube.com/watch?v=XDJr8UEOJvo&t=3s
круче этого?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:06
Сделали уже культ личности из средненького вратаришки!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 15:57
А что по этому поводу скажет Канчельскис? Пошлёт Игоря в Англию поди доказывать свою состоятельность!
vka1970
vka1970 ответил NAZAR 007
сегодня в 15:55
NAZAR 007:
Здорово,Виталя ! Еще раз с НГ ! Нет, Игорь - самый стабильный. ) Как был в свое время Дасаев, хотя за его спиной сидели Чанов и Габелия. Однако в общем и целом, Ринат был надежнее. Так же сейчас и Игорь. Что касаемо сборной России. И в первую очередь - № 1 вратарь страны.
И тебя с НГ Назар.
В общем и целом с тобой согласен.Просто смешно наблюдать переобувание в воздухе тапочек у летающих жеребят.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:47
Пальма первенства безоговорочно у Реброва..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:47
Хороший вратарь, которых в России достаточно. Но у него опыт. Хотя мне сейчас лучший Лунев. Селиховов не плох, как и Гилерме в ЛОКО.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил vka1970
сегодня в 15:47
vka1970:
Здоров Назар.Ещё раз. Так кто самый стабильный ?* Симонян ?
Здорово,Виталя ! Еще раз с НГ ! Нет, Игорь - самый стабильный. )
Как был в свое время Дасаев, хотя за его спиной сидели Чанов и Габелия.
Однако в общем и целом, Ринат был надежнее. Так же сейчас и Игорь.
Что касаемо сборной России. И в первую очередь - № 1 вратарь страны.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:39
Из Кремля позвонили.
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