Симонян: «Акинфеев - выдающийся вратарь»

Заслуженный тренер СССР Никита Симонян считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев является лидером сборной России.
«На сегодняшний момент Игорь Акинфеев – лучший игрок сборной России, все его уважают в команде. Позиция вратаря – это огромная ответственность. Я был нападающим. Мог забить один момент из трех, и получил бы похвалу. А вратарь вытащит пять сложных мячей, но пропустит один лёгкий, и ему скажут, что он проиграл игру.
Не могу не вспомнить Льва Яшина, с которым я играл в сборной. Уверенность вратаря передаётся всем полевым игрокам, особенно защитникам. Лучшие качества Акинфеева – реакция, организация. Он может отправить мяч на 60-70 метров. Самое главное – его уверенность и надёжность. Это выдающийся вратарь. Хотя лучшим вратарём всех времён считается Лев Яшин».
Напомним, что Игорь Акинфеев стал игроком месяца ЦСКА в декабре.
Счастья и здоровья.
Счастья и здоровья.
С новым годом здоровья и благополучия и здравствуйте.
С новым годом здоровья и благополучия и здравствуйте.
Как защитник левого фланга -просто ни о чем, провальный.
Как защитник левого фланга -просто ни о чем, провальный.
Вратарь «Спартака» Александр Селихов извинился перед болельщиками красно-белых за крупное поражение от «Ливерпуля» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов (0:7):
«Скажу три слова. Очень стыдно, извиняемся перед болельщиками. Сыграли в открытый футбол. Вратарь „Спартака“ сегодня был плюшевый».
https://www.youtube.com/watch?v=PT8CvFIrk5Y
Вратарь «Спартака» Александр Селихов извинился перед болельщиками красно-белых за крупное поражение от «Ливерпуля» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов (0:7):
«Скажу три слова. Очень стыдно, извиняемся перед болельщиками. Сыграли в открытый футбол. Вратарь „Спартака“ сегодня был плюшевый».
Ринат заканчивал уже в Севилье, когда эти только
начинали играть ) Сильнейшие защитники при Ринате :
это бесспорно, Чивадзе , хрустальный талант Хидиятуллин,
и остальные киевляне : Бессонов, Демьяненко, Балтача и Кузнецов.
Слаженный механизм. Это сейчас в защите,кто в лес кто по дрова,
если уж таких пней, как Васин и Рауш тянут, Игорю приходится феерить )
Ринат заканчивал уже в Севилье, когда эти только
начинали играть ) Сильнейшие защитники при Ринате :
это бесспорно, Чивадзе , хрустальный талант Хидиятуллин,
и остальные киевляне : Бессонов, Демьяненко, Балтача и Кузнецов.
Слаженный механизм. Это сейчас в защите,кто в лес кто по дрова,
если уж таких пней, как Васин и Рауш тянут, Игорю приходится феерить )
Если бы Сухарян играл за такими защитниками, вполне возможно репутацию бы сейчас имел более знатную. Хотя, даже при таком раскладе рекорд по "сухарям" просто феноменальный.
Если бы Сухарян играл за такими защитниками, вполне возможно репутацию бы сейчас имел более знатную. Хотя, даже при таком раскладе рекорд по "сухарям" просто феноменальный.
https://www.youtube.com/watch?v=1Jb5kc0GRig
В общем и целом с тобой согласен.Просто смешно наблюдать переобувание в воздухе тапочек у летающих жеребят.
В общем и целом с тобой согласен.Просто смешно наблюдать переобувание в воздухе тапочек у летающих жеребят.
https://www.youtube.com/watch?v=XDJr8UEOJvo&t=3s
Как был в свое время Дасаев, хотя за его спиной сидели Чанов и Габелия.
Однако в общем и целом, Ринат был надежнее. Так же сейчас и Игорь.
Что касаемо сборной России. И в первую очередь - № 1 вратарь страны.
Как был в свое время Дасаев, хотя за его спиной сидели Чанов и Габелия.
Однако в общем и целом, Ринат был надежнее. Так же сейчас и Игорь.
Что касаемо сборной России. И в первую очередь - № 1 вратарь страны.