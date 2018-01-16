Симонян: «Акинфеев - выдающийся вратарь»

Заслуженный тренер СССР Никита Симонян считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев является лидером сборной России.



«На сегодняшний момент Игорь Акинфеев – лучший игрок сборной России, все его уважают в команде. Позиция вратаря – это огромная ответственность. Я был нападающим. Мог забить один момент из трех, и получил бы похвалу. А вратарь вытащит пять сложных мячей, но пропустит один лёгкий, и ему скажут, что он проиграл игру.



Не могу не вспомнить Льва Яшина, с которым я играл в сборной. Уверенность вратаря передаётся всем полевым игрокам, особенно защитникам. Лучшие качества Акинфеева – реакция, организация. Он может отправить мяч на 60-70 метров. Самое главное – его уверенность и надёжность. Это выдающийся вратарь. Хотя лучшим вратарём всех времён считается Лев Яшин».



Напомним, что Игорь Акинфеев стал игроком месяца ЦСКА в декабре.