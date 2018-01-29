Гвидетти уверен, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Барселоны»

Нападающий «Алавеса» Джон Гвидетти, забивший единственный гол своей команды в ворота «Барселоны», которого, тем не менее, не хватило для того, чтобы набрать очки в матче 22-го тура Ла Лиги между командами, после финального свистка был в ярости.

По мнению шведа, арбитр встречи Иглесиас Вильянуэва обязан был назначать пенальти в ворота каталонцев за игру рукой в собственной штрафной защитника Самуэля Умтити. Форвард заявил, что в Ла Лиге необходимо ввести систему видеопомощи судьям.