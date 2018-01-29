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Гвидетти уверен, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Барселоны»

сегодня, 01:01
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Нападающий «Алавеса» Джон Гвидетти, забивший единственный гол своей команды в ворота «Барселоны», которого, тем не менее, не хватило для того, чтобы набрать очки в матче 22-го тура Ла Лиги между командами, после финального свистка был в ярости.

По мнению шведа, арбитр встречи Иглесиас Вильянуэва обязан был назначать пенальти в ворота каталонцев за игру рукой в собственной штрафной защитника Самуэля Умтити. Форвард заявил, что в Ла Лиге необходимо ввести систему видеопомощи судьям.

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Все комментарии
NGY
NGY
сегодня в 11:03
Судьи в открытую тащат Барсу, в упор не замечая, когда игрок каталонцев ладонью останавливает, другой с рикошета от руки(пике) забивает, а штрафной назначается после офсайда.
Жесть...!
ESPANOL
ESPANOL ответил FERIS
сегодня в 11:03
FERIS:
Зачем барсукам напрягаться,за них всё сделают судьи.
Три игрока Барселоны забили больше, чем весь мадридский курятник! Это тоже судьи забивали? Не смеши нормальных людей...
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 10:58
Что можно Марсу, нельзя каракатице (бело- голубой). Мощной и уверенной Барсе даже иногда и судьи симпатизируют ( те, которых Перес не смог купить). Все нормально, друзья мои, отрыв, как до Луны и заметьте, результат только мастерства и мощи Барселоны, ну и конечно умения тренера менять тактику по ходу игры в конкретных матчах, чего не умел делать Энрике.
alexfor
alexfor ответил FERIS
сегодня в 10:49
Ну да , а так вонь подняли вы.
Если бы такая ситуация была с реалом, вы бы били себя вмгрудь и говорили, что все по правилам.
FERIS
FERIS
сегодня в 10:39
Я больше чем уверен,если бы такой эпизод возник в матче с участием Реала,сектанты такой вой подня ли бы здесь.
А так всё в порядке вещей,судья молодец,отсудил на пять.
FERIS
FERIS
сегодня в 10:23
Зачем барсукам напрягаться,за них всё сделают судьи.
alexfor
alexfor
сегодня в 10:14
Князь, мошейников??? Ахах, еще умника из себя тут строит)))
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 10:05
Настоящих жуликов, мошейников и кабинетных чемпионов никогда не наказывают, иначе барселону давно бы расформировали вместе с интером и миланом.
Коррупция это начала конца человечества.
Великий Князь
Великий Князь ответил RMUKMU
сегодня в 09:59
RMUKMU:
Какой тут пенальти, удар в руку был менее чем с метра.
А что, защитникам во вратарской тоже можно крыльями махать? Основания поставить пенку были весомые.
FERIS
FERIS
сегодня в 09:48
Как всегда барсуков по привычке тащат за уши судьи.
И не важно какое место в турнирной таблице они занимают.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 09:43
Случайно не мадридский воспитанник?! Норовят забить пенальти, чем с игры, халявщик :)
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:34
Марадона тоже рукой забивал и ничего героя сделали недоумки!
Cympak-05
Cympak-05 ответил Zidane.5
сегодня в 09:28
Такова система в Испании один год Реал во второй Барсу...
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 09:05
Это конечно же позор, Барсу в этом году тащат как никогда!!!
vovinho11
vovinho11
сегодня в 09:02
Тогда и в ворота Алавеса пенальти
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 08:51
Какой тут пенальти, удар в руку был менее чем с метра.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 08:37
Бывший арбитр ФИФА Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод на 88-й минуте матча чемпионата Испании «Барселона» – «Алавес» (2:1), когда защитник каталонцев Самюэль Умтити сыграл рукой в своей штрафной площади.

«Не назначив пенальти, судья принял правильное решение. Рука Умтити находилась в естественном положении.

Кроме того, Мунир наносил удар с близкого расстояния, и у защитника не было времени убрать руку», – сказал Гонсалес.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 08:20
А барсуки еще что то возмущаются!!
Пенальти железный был)!
vovinho11
vovinho11
сегодня в 08:15
Удар в упор, что руку отстегнуть должен был. Смешно
stromshik
stromshik
сегодня в 07:45
Форвард заявил, что в Ла Лиге необходимо ввести систему видеопомощи судьям.

А смысл? Судьи, помогающие Барселоне, ни в какой помощи не нуждаются. сами справляются
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 07:03
не смотрел эпизод, но почему то хочется верить. т.к. с участием Барсы такие вещи постоянно случаются!
амурец
амурец
сегодня в 06:58
ну это же Барселона любимица судей
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 06:57
полностью с ним согласен
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:29
И не только в Испании
ArtNow
ArtNow
сегодня в 05:30
Перес этого не позволит
ДСА
ДСА
сегодня в 05:19
Логично что помогают сильнейшему.
Kuprin
Kuprin ответил -Джек Потрошитель-
сегодня в 02:51
-Джек Потрошитель-:
Рука останавливает мяч,как нет пенки?)))) свисток опять проявил себя за барсу)) Дело Айтекина живет))
Расстояние очень короткое между игроками, а это классифицируется как неумышленное действие. Иди правила учи
belladonna
belladonna
сегодня в 02:35
сливочным глорам.хватит ныть.ваши вопли о помощи Барсе звучат ржачно.вы прошлый чемп взяли не без помощи судей.Барса же в этом сезоне идет с существенным отрывом от ближайшего соперника, при том что два раза теряла очки из-за явных ошибок судей.
да и вообще болелы четвертой команды должны переживать за свой клуб, как бы он на пятое место не скатился, а не игру чемпионов обсуждать.
belladonna
belladonna
сегодня в 02:26
не было там умышленной игры рукой.
мяч с полуметра в руку отскочил.
да и Гвидетти что-то молчит, что судья обязан был удалять Вакасо еще в первом тайме после фола на Коуте.
egoos
egoos
сегодня в 02:08
Этот судья- очень нехороший человек. Ему нужны только деньги, деньги, деньги. ))))Во всём виноват Навальный))) Сливочные- не печальтесь. Не мы виноваты в том, что у переса закончились бабки и судьи перестали отнимать очки у Барсы. Кто платит, тот и девушку танцует))
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