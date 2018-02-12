КДК РФС пересмотрит дело «Вернблум-Денисов» 14 февраля

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация 14 февраля пересмотрит дело полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.

«Заседание КДК состоится 14 февраля, этот вопрос (поведение Вернблума) включен в повестку дня».

Напомним, 5 ноября 2017 года состоялся матч чемпионата России «Локомотив» - ЦСКА (2:2). В конце матча Вернблум, по мнению представителей «Локо», допустил нарушение правил, ударив по лицу полузащитника «железнодорожников» Игоря Денисова, находившегося без мяча. Судья этот эпизод проигнорировал.

«Локомотив» обратился в КДК РФС с заявлением, в котором потребовал дисквалификации Вернблума на основании п. 1 ч. 1 ст. 52 Дисциплинарного регламента РФС. В нем говорится, что комитет может применять к игрокам санкции за серьезные дисциплинарные нарушения, которые не были замечены официальными лицами матча.

В ответ на это Григорьянц сообщил клубу, что арбитр матча Сергей Карасев во время игры «периферическим зрением заметил некий контакт между игроками Вернблумом и Денисовым», но посчитал этот эпизод игровым.

«Локомотив» потребовал провести заседание КДК РФС, так как в соответствии с Дисциплинарным регламентом председатель комитета не может единолично принимать такие решения. Заседание КДК по делу «Вернблум–Денисов» состоялось 6 декабря 2017 года, и «Локомотиву» было отказано в его требованиях. Однако в конце декабря апелляционный комитет РФС отменил это решение. Дело будет пересмотрено.