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КДК РФС пересмотрит дело «Вернблум-Денисов» 14 февраля

вчера, 14:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация 14 февраля пересмотрит дело полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.

«Заседание КДК состоится 14 февраля, этот вопрос (поведение Вернблума) включен в повестку дня».

Напомним, 5 ноября 2017 года состоялся матч чемпионата России «Локомотив» - ЦСКА (2:2). В конце матча Вернблум, по мнению представителей «Локо», допустил нарушение правил, ударив по лицу полузащитника «железнодорожников» Игоря Денисова, находившегося без мяча. Судья этот эпизод проигнорировал.

«Локомотив» обратился в КДК РФС с заявлением, в котором потребовал дисквалификации Вернблума на основании п. 1 ч. 1 ст. 52 Дисциплинарного регламента РФС. В нем говорится, что комитет может применять к игрокам санкции за серьезные дисциплинарные нарушения, которые не были замечены официальными лицами матча.

В ответ на это Григорьянц сообщил клубу, что арбитр матча Сергей Карасев во время игры «периферическим зрением заметил некий контакт между игроками Вернблумом и Денисовым», но посчитал этот эпизод игровым.

«Локомотив» потребовал провести заседание КДК РФС, так как в соответствии с Дисциплинарным регламентом председатель комитета не может единолично принимать такие решения. Заседание КДК по делу «Вернблум–Денисов» состоялось 6 декабря 2017 года, и «Локомотиву» было отказано в его требованиях. Однако в конце декабря апелляционный комитет РФС отменил это решение. Дело будет пересмотрено.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
вчера в 19:37
Собаки лают, караван идёт.
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
вчера в 19:04
КДК обязан наказать этого выродка,а если нет, тогда они должны поменять ориентацию!
Saang
Saang
вчера в 18:27
Геркус наконец-таки донес свой чемоданчик))
Parovoznic
Parovoznic ответил Дед за ЦСКА
вчера в 18:00
Дед за ЦСКА:
Похоже КДК замучило безделье. Чем бы КДК ни тешелось, лишь бы денежки текли.))).
Эта история началась вроде ещё в декабре. Просто в КДК все в отпусках были, по Таиландам-Швейцариям летали.
Вот, вернулись, вспомнили, что с прошлого года недоделанные дела остались...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:42
Похоже КДК замучило безделье. Чем бы КДК ни тешелось, лишь бы денежки текли.))).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил fcspartak
вчера в 17:38
fcspartak:
Верблюда поместить в зоопарк, цска запретить
А балбесов вылечить))))).
Saang
Saang
вчера в 17:29
Кунг-Фу Вернблум возвращается...
drug01
drug01
вчера в 17:25
Что хочет Локомотив? Обоим дать штраф?????
fcspartak
fcspartak
вчера в 16:04
Верблюда поместить в зоопарк, цска запретить
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 15:19
    FILL3286
    FILL3286
    вчера в 15:13
    Пора давно верблюда дисквалифицировать!
    Играл бы он где не будь в европе,уже бы по шляпе давным-давно получил)))
    piercman
    piercman
    вчера в 15:09
    происки спартачей.
    RussianHorse
    RussianHorse
    вчера в 15:06
    Чемпионат скоро стартует - началась кабинетная возня.
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