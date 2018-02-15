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«Локомотив» вырвал победу у «Ниццы» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

вчера, 22:54
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» на выезде одержал победу над «Ниццей» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Ницца, стадион «Альянс Ривьера»

«Ницца» - «Локомотив» 2:3 (2:1)
Голы: Балотелли 4, Балотелли 28 (пенальти) - Фернандеш 45 (пенальти), Фернандеш 69, Фернандеш 77.

«Ницца»: Бенитес, Коли, Данте, Марлон (Бурнер 46), Сарр, Сен-Максимен, Лис Мелу, Сери, Сиприен (Менди 82), Балотелли, Плеа (Тамез 70).
Главный тренер: Люсьен Фавр.

«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов (Рыбус 46), Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, Коломейцев (Фарфан 46), И. Денисов. Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Ари (Эдер 71).
Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждение: Пейчинович 27.

Удаление: Коли 67.

Судья: Иштван Ковач.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В параллельном матче лондонский «Арсенал» разгромил «Эстерсунд».

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Все комментарии
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил shur
сегодня в 02:09
А что 3 пенальти в ворота Ниццы судья не поставил,а в Наши довольно спорный поставил тоже повезло???
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Бригант 669
сегодня в 02:06
Почему болел?(
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил амурец
сегодня в 02:04
Нам не привыкать вытаскивать казалось бы уже проигранные матчи!)
амурец
амурец
сегодня в 01:51
обалдеть проигрывая 2:0 увезти победу, Палыч молодец сумел настроить команду, ну а Фернандеш и есть Фернандеш, ждём также победы в ответном матче, хоть и Локо вытащил этот матч ничего ещё не решено
bbb370
bbb370
сегодня в 01:40
Молодцы! С победой!
Бригант 669
Бригант 669
сегодня в 01:23
Палыч ты бог!!! в 2000 х болел за локо, я думаю паровозы обрастут новым поколением фанов!!! Локо вперед!!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:00
Локо и Шпалыч - единственная команда которая достойна взгляда, из этой убогой лиги.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 00:57
Переварил поражение Спартака,теперь могу поздравить... С победой Локомотив и удачи в ответке...
shur
shur
сегодня в 00:52
...третий гол,повезло судья игру рукой не увидел,но с победой!!!
Saang
Saang ответил Палыч82
сегодня в 00:41
Палыч82:
Эх, пока еще не поздно может в сборной сменить усатого на волосатого... Кстати, приглашаю всех болельщиков футбола (не только Локомотива) 22 февраля на матч Локомотив-Ницца, цены на билеты низкие для ЛЕ
Сколько будет по деньгам примерно?
Палыч82
Палыч82
сегодня в 00:24
Эх, пока еще не поздно может в сборной сменить усатого на волосатого...
Кстати, приглашаю всех болельщиков футбола (не только Локомотива) 22 февраля на матч Локомотив-Ницца, цены на билеты низкие для ЛЕ
Штрафной_удар
Штрафной_удар ответил RDeanW
сегодня в 00:15
RDeanW:
красавцы. 2 совершенно противоположных матча. спартаку максимально не везло (второй гол олицетворение), а паровозам проперло - и пенальти, и удаление. но везет сильнейшим. не зря +8 в чемпе
тяжело назвать везением, то, как 2 железобетонные пенальти не назначают.. но ты всё равно продолжаешь биться, и забиваешь 3 - это не везение, это воля к победе
cska-78
cska-78
сегодня в 00:13
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
сегодня в 00:11
Удаления повлияло ход матча а так Ницца намного сильнее была
Shamil79
Shamil79
сегодня в 00:08
браво!!!! чемпионская игра
Saang
Saang ответил Саня Локомотив
сегодня в 00:08
Саня Локомотив:
Это плей-офф,здесь прогулки если и есть,то мало,а надеятся на это,что малой кровью можно выиграть,себе во вред,в чём Спартак и убедился!
Вот и я не понимаю с какого перепоя играли будто со СКА-Хабаровском
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Saang
вчера в 23:58
Это плей-офф,здесь прогулки если и есть,то мало,а надеятся на это,что малой кровью можно выиграть,себе во вред,в чём Спартак и убедился!
Lexx123
Lexx123
вчера в 23:57
Особенно за Семина приятно, его уже казалось списали со счетов, алкашом назыаали, а он взял до молодец и 1 место и в европе без позора, вот что значит тренер!
Lexx123
Lexx123
вчера в 23:55
С победой Локо, в детстве когда Краснодара не было болел за Вас особенно полуфинылы кубка кубков!Удачи в турнире!
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 23:52
Локо Молодца !!!!!
Saang
Saang ответил Саня Локомотив
вчера в 23:52
Саня Локомотив:
Просто если бы он удалял там где надо и ставил там где нужно ставить,думаю что Ницце в Москву можно было бы уже не ехать!!!Мы реально показали,что сильнее Ниццы,а Спартак всё же попросту не подготовился к Атлетику,должным образом,не думаю,что причина поражения Спартака в невезении,или судье!!!Это конечно же моё сугубо личное мнение!
Именно что не готовились. Не шли пасы, обводки, обгонять даже не могли, Кутепов с Ребровым так вообще песня. По эмоциям вообще не было заметно настроения рвать жилы, как было с Севильей в МСК. Неужели реально думали что будет прогулка?

В общем тоска, печаль(
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил RDeanW
вчера в 23:40
Просто если бы он удалял там где надо и ставил там где нужно ставить,думаю что Ницце в Москву можно было бы уже не ехать!!!Мы реально показали,что сильнее Ниццы,а Спартак всё же попросту не подготовился к Атлетику,должным образом,не думаю,что причина поражения Спартака в невезении,или судье!!!Это конечно же моё сугубо личное мнение!
mс
вчера в 23:37
С победой фанов Локомотива, от души!
Saang
Saang ответил vinyardrip
вчера в 23:37
vinyardrip:
Вот сука загадка, почему брага в Португалии, а не в россии-украине-беларуси?))
Потому же что нет ФК "Белочка" и "Пиво Трёхгорное"... )))
mс
ответил Jeck Denielse
вчера в 23:36
Jeck Denielse:
Жаль не этот матч по ТВ показывали....... Страну обокрали на полтора часа...... Снимаю шляпу ......
Вы очень сильны задним умом!)
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 23:35
Локо молодцы поздравляю вас,а я огорчен нашим поражением,я убит можно так сказать так ждал эту игру и все проиграли
баск
баск
вчера в 23:35
Предполагал, что сегодня влипнут и спартачи, и паровозы..

Насчет Спартака не ошибся, плюшевый он все-таки, серьезного сопротивления не выдерживает существенно чаще, чем справляется с ним.
А вот от Локомотива не ожидал такой прыти, просто красавцы)

Кстати- все ли заметили, что при Семине паровозов уже давно никто не называет девочками?..)

Локомотивов- с волевой, красивой и внушительной победой)
vinyardrip
vinyardrip ответил Saang
вчера в 23:34
Saang:
Брагу всю Марсель вынес)
Вот сука загадка, почему брага в Португалии, а не в россии-украине-беларуси?))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил RDeanW
вчера в 23:34
Судья 100% пенальти нам не дал,хоть 2:3 был бы шанс на выезде у нас
Saang
Saang ответил vinyardrip
вчера в 23:34
vinyardrip:
Смотрел счет и сука сыкотно было, учитывая, что спартачей видел по зомбику)) Ан нет, хоть кто-то не подвел
Не напоминай про наших... до сих пор бесит от сегодняшнего(
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