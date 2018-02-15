«Локомотив» вырвал победу у «Ниццы» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

«Локомотив» на выезде одержал победу над «Ниццей» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Ницца, стадион «Альянс Ривьера»
«Ницца» - «Локомотив» 2:3 (2:1)
Голы: Балотелли 4, Балотелли 28 (пенальти) - Фернандеш 45 (пенальти), Фернандеш 69, Фернандеш 77.
«Ницца»: Бенитес, Коли, Данте, Марлон (Бурнер 46), Сарр, Сен-Максимен, Лис Мелу, Сери, Сиприен (Менди 82), Балотелли, Плеа (Тамез 70).
Главный тренер: Люсьен Фавр.
«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов (Рыбус 46), Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, Коломейцев (Фарфан 46), И. Денисов. Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Ари (Эдер 71).
Главный тренер: Юрий Семин.
Предупреждение: Пейчинович 27.
Удаление: Коли 67.
Судья: Иштван Ковач.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В параллельном матче лондонский «Арсенал» разгромил «Эстерсунд».
Ухх, одни эмоции!) Всех братьев-паровозов с этим сумасшедшим камбэком!)
Первая официальная игра и сразу такое шоу!) Браво, Ману!) Совершенный матч в исполнении португальца!)
Ари очень понравился!) Денисов - со знаком минус! Явно пока не готов!
С нетерпением ждем ответки!) Только Локо! Только победа!
Ухх, одни эмоции!) Всех братьев-паровозов с этим сумасшедшим камбэком!)
Первая официальная игра и сразу такое шоу!) Браво, Ману!) Совершенный матч в исполнении португальца!)
Ари очень понравился!) Денисов - со знаком минус! Явно пока не готов!
С нетерпением ждем ответки!) Только Локо! Только победа!
Страну обокрали на полтора часа......
Снимаю шляпу ......
Страну обокрали на полтора часа......
Снимаю шляпу ......