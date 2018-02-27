«Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за форварда из «Бордо»

27 февраля 2018, 10:47

По версии источника, нападающий «Бордо» Малком заинтересовал «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Сообщается, что 21-летний футболист может продолжить карьеру в одном из этих двух клубов. В последнее время бразильский форвард зарекомендовал себя в качестве одного из самых перспективных атакующих игроков, которые выступают в Европе. В этом сезоне у Малкома на счету 8 забитых мячей и 6 голевых передач. Ориентировочная сумма трансфера составляет 50 млн фунтов.

Ранее интерес к нападающему также проявляла «Бавария».

