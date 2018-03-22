Болельщики «Фиорентины» разбили камнем лицо молодому игроку «Эмполи»

После вчерашнего матча Кубка Виареджо «Эмполи» — «Фиорентина», который проводится среди молодых футболистов, игрок «синих» Алессио Джианнеши получил удар камнем в лицо.
Камень был брошен с трибун, где располагались болельщики «фиалок». Это был не первый зафиксированный случай бросания предметов в данном поединке. Бутылки с водой также метались на скамейку запасных «Эмполи». К счастью, Алессио сильно не пострадал от попадания твердого предмета, футболист лишь получил рассечение под глазом.
Руководство «Фиорентины» сразу же отреагировало на инцидент: «Клуб хочет дистанцироваться от событий, которые произошли после матча Кубка Виареджо между „Эмполи“ и „Фиорентиной“. Мы повторяем, что команда осуждает любые формы насилия».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Фиорентины».
Ранее нападающий ПСЖ Неймар рассказал о том, какие предметы с трибун летели в его сторону.
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