ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИталия. Серия B 2017/2018

Болельщики «Фиорентины» разбили камнем лицо молодому игроку «Эмполи»

22 марта 2018, 13:40

После вчерашнего матча Кубка Виареджо «Эмполи» — «Фиорентина», который проводится среди молодых футболистов, игрок «синих» Алессио Джианнеши получил удар камнем в лицо.

Камень был брошен с трибун, где располагались болельщики «фиалок». Это был не первый зафиксированный случай бросания предметов в данном поединке. Бутылки с водой также метались на скамейку запасных «Эмполи». К счастью, Алессио сильно не пострадал от попадания твердого предмета, футболист лишь получил рассечение под глазом. 

Руководство «Фиорентины» сразу же отреагировало на инцидент: «Клуб хочет дистанцироваться от событий, которые произошли после матча Кубка Виареджо между „Эмполи“ и „Фиорентиной“. Мы повторяем, что команда осуждает любые формы насилия».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Фиорентины».

Ранее нападающий ПСЖ Неймар рассказал о том, какие предметы с трибун летели в его сторону. 

Все новости
Сборная Ирана вышла на чемпионат мира 2022 года
27 января Фото
Защитник Кот-д'Ивуара стал в ворота в матче Кубка африканских наций
17 января Фото
Агента Райолу госпитализировали и прооперировали в Милане
12 января
Ферран Торрес взял 19-й номер в «Барселоне»
12 января Видео
EFL не будет расследовать перенос матча «Ливерпуль» – «Арсенал»
11 января
«Болонья» не вышла на матч с «Интером» из-за вспышки коронавируса
06 января
Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
22 марта 2018 в 14:04
Везде есть свои "гулливеры"..((
ChsZ
ChsZ
22 марта 2018 в 13:50
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri
    22 марта 2018 в 13:41
    16и
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100