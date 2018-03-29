Игроки «Амкара» и «Локомотива» в матче 24-го тура выйдут на поле в траурных футболках

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29 марта 2018, 10:32

Футболисты «Амкара» и «Локомотива» выйдут на матч 24-го тура РФПЛ в траурных футболках в память о погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, об этом сообщает пресс-служба пермской команды.

Футболисты «Амкара» и «Локомотива» выйдут на поле в траурных футболкахhttps://t.co/OXNImwIsV4 pic.twitter.com/Ebjp5WLwK2 — FC Amkar (@fc_amkar) 29 марта 2018 г.

Отметим, что все матчи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерове.