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Игроки «Амкара» и «Локомотива» в матче 24-го тура выйдут на поле в траурных футболках

29 марта 2018, 10:32
АмкарЛоготип футбольный клуб Амкар (Пермь)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футболисты «Амкара» и «Локомотива» выйдут на матч 24-го тура РФПЛ в траурных футболках в память о погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, об этом сообщает пресс-служба пермской команды.

Отметим, что все матчи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерове.

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Источник: ФК «Амкар»
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
31 марта 2018 в 07:43
Вот вы спартачи и здесь как казалось бы нет смысла гадить, но но капнуть надо!!! Даша тоже же! вас пишу с маленькой ибо не гоже разводить такое!
Давайте в этой теме не разводить такое, а админам может закрыть тему для обсуждений?!
КЕМЕРОВО СКОРБИМ............
denmig
denmig
29 марта 2018 в 13:43
Норм! КемеровоМыСТобой
ДАША Д
ДАША Д
29 марта 2018 в 12:26
Можно и в одной форме выйти. Все равно Локомотив победит.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
29 марта 2018 в 12:22
Дело святое.
Чувствую,что и экипировку РЖД приготовило на две команды.
Как Амкару вести себя в такой ситуации?
Купили с потрохами или что-то ещё осталось?
mat73
mat73
29 марта 2018 в 10:47
КЕМЕРОВОМЫСВАМИ
Гость
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