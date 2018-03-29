Игроки «Амкара» и «Локомотива» в матче 24-го тура выйдут на поле в траурных футболках

Футболисты «Амкара» и «Локомотива» выйдут на матч 24-го тура РФПЛ в траурных футболках в память о погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, об этом сообщает пресс-служба пермской команды.
Отметим, что все матчи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерове.
Давайте в этой теме не разводить такое, а админам может закрыть тему для обсуждений?!
КЕМЕРОВО СКОРБИМ............
Давайте в этой теме не разводить такое, а админам может закрыть тему для обсуждений?!
КЕМЕРОВО СКОРБИМ............
Чувствую,что и экипировку РЖД приготовило на две команды.
Как Амкару вести себя в такой ситуации?
Купили с потрохами или что-то ещё осталось?
Чувствую,что и экипировку РЖД приготовило на две команды.
Как Амкару вести себя в такой ситуации?
Купили с потрохами или что-то ещё осталось?