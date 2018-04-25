«Реал» одержал волевую победу над «Баварией»

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» дома уступила «Реалу».
Мюнхен, стадион «Альянц Арена».
«Бавария» - «Реал» 1:2 (1:1)
Голы: Киммих 28 — Марсело 44, Асенсио 57.
«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле 34), Рафинья, Мартинес (Толиссо 75), Роббен (Алькантара 8), Киммих, Хамес, Рибери, Левандовски, Мюллер.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Бензема 67), Рамос, Кроос, Каземиро (Ковачич 83), Васкес, Модрич, Иско (Асенсио 46), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Рибери 52, Каземиро 78, Алькантара 89.
Судья: Бьорн Куйперс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Хотя фарт тоже сыграл свою роль.
А Баварии нужно уже начинать тратить на подписания игроков больше 30 лямов, чтобы нормально бороться. С пенсионерами в составе далеко не уедешь. Ждем ответки.
Хотя фарт тоже сыграл свою роль.
А Баварии нужно уже начинать тратить на подписания игроков больше 30 лямов, чтобы нормально бороться. С пенсионерами в составе далеко не уедешь. Ждем ответки.