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«Реал» одержал волевую победу над «Баварией»

вчера, 23:39
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» дома уступила «Реалу».

Мюнхен, стадион «Альянц Арена».

«Бавария» - «Реал» 1:2 (1:1)
Голы: Киммих 28Марсело 44, Асенсио 57.

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле 34), Рафинья, Мартинес (Толиссо 75), Роббен (Алькантара 8), Киммих, Хамес, Рибери, Левандовски, Мюллер.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Бензема 67), Рамос, Кроос, Каземиро (Ковачич 83), Васкес, Модрич, Иско (Асенсио 46), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Рибери 52, Каземиро 78, Алькантара 89.

Судья: Бьорн Куйперс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
Ми Ша
Ми Ша ответил nba05
сегодня в 04:15
nba05:
Реал с третий подряд победой в ЛЧ!Конкурентов попросту нет Только если Салах не выдаст лучший матч в жизни)
Конечно приятно, но с победой еще рано поздравлять)

И почему ты считаешь, что все зависит от Салаха в игре Ливерпуля? Там вся команда хороша, мне например Фирмино с Мане не меньше нравятся и залог их успеха, на мой взгляд, это в первую очередь классное взаимодействие всей тройки.
ВааС
ВааС
сегодня в 03:50
А вы заметили одну деталь? Лишь Псж оказались мужиками и достойно приняли поражение..А глоры юве и баварии ноют как девки)))
амурец
амурец ответил Bavaria_M
сегодня в 03:34
Bavaria_M:
шта? марс симулянт и причем уже не первый раз, гол рона? суриезна? выходит можно подыгрывать себе рукой? а не офигели ли реаловцы а? что для вас теперь можно подыгрывать себе мяч рукой
да там и не скажешь то точно рука или плечо, как то не слишком заметно даже на повторе, а на Марсело был фол, но заметь в отличии от вас болельщики Реала не ноют, а вы ребята проиграли (причём по делу) и уподобляясь каталонским, а теперь и Ювентусу (раньше всегда считал их мужиками) начали ныть, поэтому примите поражение и не позорьте своим нытьём такой великий клуб как Бавария
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответил Rattlehead
сегодня в 03:34
Rattlehead:
Чувак все никак не угомонится
ну а что ты от школьника хочешь
Bavaria_M
Bavaria_M ответил eleven LC
сегодня в 03:31
eleven LC:
А что мешало Баварии просто забить с игры больше 1 гола или им для этого пенальти нужно,а что мешало Баварии не пропускать 2,судья?
вруби если у тебя есть свой крохатный кхм.
мешало куча травм и то что сливки ворили беспредел что аж 3 игрока Баварии были заменены вынуждено. что сломало всю игру. и игры замен. хотя откуда это знать сливкам.
далее у Баварии были пустые ворота так шо такое
амурец
амурец
сегодня в 03:30
Реал молодцы рационально использовали моменты, вообщем то задел перед домашней игрой есть, только не надо расслабляться как с Ювентусом, у Баварии конечно травмы сильно подкосили игру, да и Рибери как не хотел забить но Навас просто молодец, хотя в первом голе доля его вины есть, вообщем то Реал молодцы победили заслуженно, а на нытьё фантиков баварских внимание не обращаем
neomessi
neomessi
сегодня в 03:30
С победом РМ, тут все уже ясно. Дальше идут сливочные.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил амурец
сегодня в 03:29
амурец:
пример Ювентуса по части нытья заразителен? фол на Марсело перед штрафной был, а Куйперс его не заметил никто же не ноет, гол Роналду отменили, тоже ситуация не однозначная, ну это решение судьи и его не отменишь, поэтому нытьё про судей удаления и пенальти уже надоело, надо признать, что Бавария, проиграла по делу, не повезло сегодня с реализацией? да согласен
шта? марс симулянт и причем уже не первый раз, гол рона? суриезна? выходит можно подыгрывать себе рукой? а не офигели ли реаловцы а?
что для вас теперь можно подыгрывать себе мяч рукой
амурец
амурец ответил Bavaria_M
сегодня в 03:26
Bavaria_M:
ну что реал не может, судья поможет, вновь сыграло) а так в 1 тайме должны были удалять 3 игроков реала и дать 2 пенальтия. но судья не дал что и было ожидаемо. а случись это с игроками Баварии то без сомнения были бы и пенки и удаления. но и конечно тотально невезло. столько моментов загубили. летом надо срочно продавать леву в реал за 100 или в псж за 200. туда же и рафика с видалем нафиг. вообще не понимаю нафига рафика оставили. уже не 1 раз привозы делает. ну и летом надо делать покупки и обновлять состав. срочно нужно купить 2 напов. в идеале бы гризмана и какого нить столба. ну и на замену РОРИ тоже надо. а то это жесть. ну и воротчика. а то с пустыми воротами играть эт такое. столько травм и заменить некем. и пугает что несовсем зрелый тренер будет. даже пугает. эх одно большое невезение пошло после лысого сепаратиста
пример Ювентуса по части нытья заразителен? фол на Марсело перед штрафной был, а Куйперс его не заметил никто же не ноет, гол Роналду отменили, тоже ситуация не однозначная, ну это решение судьи и его не отменишь, поэтому нытьё про судей удаления и пенальти уже надоело, надо признать, что Бавария, проиграла по делу, не повезло сегодня с реализацией? да согласен
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 03:23
Вообще я думаю, что Ливеру все равно кого разорвать в финале...
RED POWER
RED POWER
сегодня в 03:22
ждем ответной игры
BarsfanBaku
BarsfanBaku
сегодня в 03:06
вот что значит уметь реализовывать моменты .
eleven LC
eleven LC ответил Bavaria_M
сегодня в 03:05
А что мешало Баварии просто забить с игры больше 1 гола или им для этого пенальти нужно,а что мешало Баварии не пропускать 2,судья?
ВааС
ВааС
сегодня в 02:57
Баварская сосиска была натянута в булочку)))
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 02:54
Когда автобус побеждает, это плохо для футбола. Ну и травмы, травмы... :(
Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 02:49
ну что реал не может, судья поможет, вновь сыграло)
а так в 1 тайме должны были удалять 3 игроков реала и дать 2 пенальтия. но судья не дал что и было ожидаемо. а случись это с игроками Баварии то без сомнения были бы и пенки и удаления.
но и конечно тотально невезло. столько моментов загубили. летом надо срочно продавать леву в реал за 100 или в псж за 200. туда же и рафика с видалем нафиг.
вообще не понимаю нафига рафика оставили. уже не 1 раз привозы делает.
ну и летом надо делать покупки и обновлять состав.
срочно нужно купить 2 напов. в идеале бы гризмана и какого нить столба.
ну и на замену РОРИ тоже надо. а то это жесть. ну и воротчика. а то с пустыми воротами играть эт такое.
столько травм и заменить некем.
и пугает что несовсем зрелый тренер будет. даже пугает. эх одно большое невезение пошло после лысого сепаратиста
Bavaria_M
Bavaria_M ответил bars64
сегодня в 02:44
bars64:
Тотально не повезло с травмами. Алаба до матча, Роббен и Боа в начале матча. И команда ослабла, и у Юппа возможности для маневров уменьшились. Плюс невезение в реализации. Пенальти в ворота Баварии поставили бы, если бы аналогичное случилось, как в моменте с Левандовски. В ворота Реала,ожидаемо не поставили. Хуже всего то, что Роббен пропустит ответный матч. Боатенг ожет даже ЧМ пропустить. Как бы все плохо, но есть ещё 90 минут. И спасибо Рибери за старание и самоотверженность в течение всего матча.
ну судья опять помог сливкам) хоть в этот раз не так явно как в др разы. видать мало заплатили.
а так в 1 тайме должны были удалять 3 игроков реала и дать 2 пенальтия. но судья не дал что и было ожидаемо. а случись это с игроками Баварии то без сомнения были бы и пенки и удаления.
spartach091
spartach091 ответил рус фан
сегодня в 02:39
гол привез Рафинья
ATG
ATG
сегодня в 02:06
Финал Рома-Бавария ахахаха (Знаем как оно бывает) Я просто вахере с этой ЛЧ )))
NOVA
NOVA ответил FERIS
сегодня в 02:05
FERIS:
Реал с волевой победой! Без везения не обошлось конечно. Рон забил сегодня,но перед ударом подыграл себе рукой,гол был отменён справедливо,очень хорошо отрабатывал в защите и отборе мяча. Не пойму зачем Зизу выпустил вместо травмированного Карвахаля это палено Бензема? Частые обрезки и потери мяча( Лучше бы при контр игре выпустил быстрого Бэйла.
да кстати!! надо было бы Бэйла!!! ну просто может потому что хотел Зизу чтоб Рон забил чистый мяч, а Бенз то больше на него играет чем Бэйл!!!
eleven LC
eleven LC ответил Шишанутый
сегодня в 02:00
Такого с 2006 года не было когда Каннаваро получил мяч безупречно проведя турнир в Германии,а далее 2010 получил Месси,хотя по логике должен был Иньеста забивший победный гол в финале!
В 2014 абсолютно заслуженно получил Роналду,его 17 голов в лч до сих пор может перебить только он!
Короче кто выиграет лч тот и получит мяч,если Ливер то Салах если Реал то Роналду!
Я думаю Месси даже в тройке не будет,Аргентина чм не выиграет!
NOVA
NOVA ответил NGY
сегодня в 02:00
NGY:
Спасибо парни за эту победу, за волю к победе. Не опустили руки после пропушенного! Очень сложный матч был сегодня. Надеюсь ответная игра в исполнении Реала будет лучше! С победой мадридисты. Пс. Жаль Роналду не продлил свою серию, но гол все таки там был забит им чисто. Куйперс в последние 10 минут просто не замечал нарушений против Реала, на Марсело железный штрафной. Ладно, главное что с Мюнхена уезжаем с чувством выполненного долга!
да!! Рона гол не засчитали жаль, тем более тоже красавец: с левой в дальний как положил!!!
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 01:57
Не получи травмы Роббен и Боатенг еще неизвестно как бы матч закончился( А так конечно лучшим игроком матча в составе Баварии был Рибери!.

Баварии удачи в ответке! Болел Реала с победой!
NOVA
NOVA ответил Master ШиФу
сегодня в 01:55
Master ШиФу:
Угараю с тех, которые говорят про чистый гол Роналду. Ахахахах
а ты вообще что нить замечаешь кроме барсы!?
Шишанутый
Шишанутый ответил eleven LC
сегодня в 01:54
eleven LC:
Золотой мяч Салаху он заслужил! Лигу Чемпионов Реалу он просто сильнее!
Все решит Чемпеонат мира. Кто его выйграет тот и получит мяч.
Иван Бровкин
Иван Бровкин
сегодня в 01:54
Роббен трамоподвержен?)) 100%если его сзади лупить по ногам,как сегодня. Сложилось такое впечатление,что была установка вывести его из игры
ВааС
ВааС
сегодня в 01:52
ЗМ вымграет тот,кто в ЛЧ победит-Роналду или Салах..Оба шикарно играют и забивают одинаковое кол-во голов..
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил eleven LC
сегодня в 01:50
eleven LC:
Золотой мяч Салаху он заслужил! Лигу Чемпионов Реалу он просто сильнее!
Чем Роналду не заслужил?40 голов забил
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:42
Золотой мяч Салаху он заслужил!
Лигу Чемпионов Реалу он просто сильнее!
ВааС
ВааС
сегодня в 01:39
Пускай руммениге радуется щас,что не тратят больше 30 лямов на игрока..
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