Сборная Франции обыграла Аргентину и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. В 1/8 финала турнира французы одержали победу над командой Аргентины.
Казань, стадион «Казань-Арена»
Франция - Аргентина 4:3 (1:1)
Голы: Гризманн 13 (пенальти), Павар 57, Мбаппе 64, Мбаппе 68 - Анхель Ди Мария 41, Меркадо 48, Агуэро 90+3
Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди (Толиссо 75), Гризманн (Фекир 83), Жиру, Мбаппе (Товен 89)
Главный тренер: Дешам Дидье.
Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Эвер Банега, Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Маскерано, Перес (Кун Агуэро 66), Рохо (Фасио 46), Отаменди, Павон (Меса 75)
Главный тренер: Сампаоли Хорхе.
Предупреждения: Рохо 11, Тальяфико 19, Маскерано 43, Эвер Банега 50, Матюиди 72, Павар 73, Отаменди 90+3, Жиру 90+3
Судья: Фагани Алиреза.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Судьба подарила аргам 2 гола из ничего, а они так позорно слились.
Ну а лучшие игроки аргентины Дибала и Агуэро просидели на лавке. Какой Меса, какой перес в старте, когда у тебя такая пара напов на банке. Аха-ха)
Месся плохой играющий тренер), скатертью дорога. Помни тортик)
Судьба подарила аргам 2 гола из ничего, а они так позорно слились.
Ну а лучшие игроки аргентины Дибала и Агуэро просидели на лавке. Какой Меса, какой перес в старте, когда у тебя такая пара напов на банке. Аха-ха)
Месся плохой играющий тренер), скатертью дорога. Помни тортик)