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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Матч завершен Логотип ФранцияФранция 4:3 Логотип АргентинаАргентина2.443.23.42
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Сборная Франции обыграла Аргентину и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

сегодня, 18:52
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. В 1/8 финала турнира французы одержали победу над командой Аргентины.

Казань, стадион «Казань-Арена»

Франция - Аргентина 4:3 (1:1)
Голы: Гризманн 13 (пенальти), Павар 57, Мбаппе 64, Мбаппе 68 - Анхель Ди Мария 41, Меркадо 48, Агуэро 90+3

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди (Толиссо 75), Гризманн (Фекир 83), Жиру, Мбаппе (Товен 89)
Главный тренер: Дешам Дидье.

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Эвер Банега, Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Маскерано, Перес (Кун Агуэро 66), Рохо (Фасио 46), Отаменди, Павон (Меса 75)
Главный тренер: Сампаоли Хорхе.

Предупреждения: Рохо 11, Тальяфико 19, Маскерано 43, Эвер Банега 50, Матюиди 72, Павар 73, Отаменди 90+3, Жиру 90+3

Судья: Фагани Алиреза.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

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Все комментарии
ROLENTO
ROLENTO
сегодня в 21:04
Все судейские решения были приняты в сторону папусов. Теперь точно убежище получит.
Великий Князь
Великий Князь ответил choriya
сегодня в 21:01
choriya:
а хахлов почему нет на ЧМ или они вопше не сушествуют.а у калбаснитков тренер физручела шева.которых хорваты отпустили .
Каклов нет потому что они ещё большие днари, чем мессинда и её Сборнаяя)
Master ШиФу
Master ШиФу
сегодня в 21:00
Матч, к сожалению, посмотреть не удалось. Жаль конечно, но реальность такова, удачи Франции.
Катя_МЮ
Катя_МЮ ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:59
AntiherQ1488:
Я пошел матч смотреть, надеюсь найдешь тему)
Я просто буду его смотреть, как норм человек=)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Катя_МЮ
сегодня в 20:58
Катя_МЮ:
Ещё лучше..Я с 2008. Настрочил
Я пошел матч смотреть, надеюсь найдешь тему)
benderivan
benderivan ответил Коталонец
сегодня в 20:58
Коталонец:
да не зря говорят один в поле не воин. месси разрывал францию и соорудил 2 гола и создал 12 голевых моментов, но если партнеры по сбороной хуже уровня сборной россии, то никто не вытащит. не повезло конечно аргентинцу со сборной. так ведь еще и судья явно был заряжен - не назначил два пенальти за снос игуаина и месси. в честную-то понятно, месси обыграют любую команду мира, а против судьи не попрешь. все равно аргентинец остается величайшим игроком в истории футбола. пеле и рядом не стоят с ним, а у марадонны была сборная уровня сегодняших сборных бразилии и испании, поэтому он чм и выиграл, так то намного уступает месси
смешно, если бы не месся, аргентина была бы чемпионом
Катя_МЮ
Катя_МЮ ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:57
AntiherQ1488:
Ну, у меня удаляли ВСЕ комментарии, если что, не знаю, гда с 12го.
Ещё лучше..Я с 2008.
Настрочил
Контуженый
Контуженый
сегодня в 20:57
Вперёд Уругвай! Нужно до кучи Кристину заднеприводную с мундиаля выгнать.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Катя_МЮ
сегодня в 20:56
Ну, у меня удаляли ВСЕ комментарии, если что, не знаю, гда с 12го.
Великий Князь
Великий Князь ответил Michael Korenblioum
сегодня в 20:55
Michael Korenblioum:
тебе бы русский язык подучить. по существу пенальти не было: фолил француз!
Мне бы ещё и китайский с индийским подтянуть. Аха-ха)
VV V
VV V
сегодня в 20:55
Франция победила, а стыдно опять за Спартак !
HareRabbit
HareRabbit
сегодня в 20:53
Наконец-то. Надеюсь, теперь инопланетянин улетит в глубины космоса.
Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 20:53
а теперь гном валит из сборной со своими подружками, и симеоне в тренеры с икарди и ко. и тогда арги вновь станут великой сборной и будут радовать Диего а не расстраивать как гном.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Катя_МЮ
сегодня в 20:52
Катя_МЮ:
Глупенький ты мальчик)Знал бы что-то обо мне и моей истории на соккере, молчал бы вообще) Не позорься. Можешь не верить, что я девушка, только не надо всем демонстрировать свои проблемы, что якобы все девушки, это парни))
Комментариев 937

Богатая история. Понял, принял.
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum ответил RoArt
сегодня в 20:52
RoArt:
Классика жанра )))
В точку!
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил Катя_МЮ
сегодня в 20:52
Катя_МЮ:
Глупенький ты мальчик)Знал бы что-то обо мне и моей истории на соккере, молчал бы вообще) Не позорься. Можешь не верить, что я девушка, только не надо всем демонстрировать свои проблемы, что якобы все девушки, это парни))
Интересный диалог, продолжайте, продолжайте
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum ответил Великий Князь
сегодня в 20:51
Великий Князь:
Зря тащили аргентинских днарей в плейоф, лучше бы чернокожее дерби посмотрели. Судьба подарила аргам 2 гола из ничего, а они так позорно слились. Ну а лучшие игроки аргентины Дибала и Агуэро просидели на лавке. Какой Меса, какой перес в старте, когда у тебя такая пара напов на банке. Аха-ха) Месся плохой играющий тренер), скатертью дорога. Помни тортик)
тебе бы русский язык подучить. по существу пенальти не было: фолил француз!
Катя_МЮ
Катя_МЮ ответил Apsny
сегодня в 20:51
Apsny:
Мумушная Катья вылезла из подвала).
Здарова, давно не болтали, как ты?ещё больше тут поднахватался бацылы?)
Некит_Зенит
Некит_Зенит
сегодня в 20:50
Ништяк. аргентосы дно. меся go hom. Французики топ))
Катя_МЮ
Катя_МЮ ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:50
AntiherQ1488:
Вас таких, легко вычислить) Как клонов Литейного.
Глупенький ты мальчик)Знал бы что-то обо мне и моей истории на соккере, молчал бы вообще)
Не позорься. Можешь не верить, что я девушка, только не надо всем демонстрировать свои проблемы, что якобы все девушки, это парни))
Apsny
Apsny
сегодня в 20:49
Мумушная Катья вылезла из подвала).
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Катя_МЮ
сегодня в 20:45
Катя_МЮ:
Да, что я с "сюрпризом") Я утверждаю, что ты без тогда) Вот так и живём. Никаких доказательств. Никто никому не верит.
Вас таких, легко вычислить) Как клонов Литейного.
Катя_МЮ
Катя_МЮ ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:41
AntiherQ1488:
А разве я что то утверждал?)
Да, что я с "сюрпризом")
Я утверждаю, что ты без тогда)
Вот так и живём. Никаких доказательств. Никто никому не верит.
RoArt
RoArt ответил zenit_forever2014
сегодня в 20:40
zenit_forever2014:
Французы не могут....судья поможет....
Классика жанра )))
saha100
saha100
сегодня в 20:40
Любителей отправили домой
Apsny
Apsny ответил Брулин
сегодня в 20:40
Брулин:
Я думаю два варианта это Семеоне и Пачетино . Для результата Семене более подходит , наладит игру в обороне , а с переди есть кому решать.
Ты откуда нарыл такие имена?)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Катя_МЮ
сегодня в 20:40
Катя_МЮ:
А ваши?
А разве я что то утверждал?)
Apsny
Apsny ответил Катя_МЮ
сегодня в 20:39
Катя_МЮ:
Придумай что-нибудь новое, а то у меня там "толсто", а ты прям даа, вип с 10 тысячами комментов, вот это показатель, больше нечем меряться)
Здорова, ножечница).
Катя_МЮ
Катя_МЮ ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:38
AntiherQ1488:
А ваши?
kola111111111111
kola111111111111 ответил Коталонец
сегодня в 20:38
Коталонец:
да не зря говорят один в поле не воин. месси разрывал францию и соорудил 2 гола и создал 12 голевых моментов, но если партнеры по сбороной хуже уровня сборной россии, то никто не вытащит. не повезло конечно аргентинцу со сборной. так ведь еще и судья явно был заряжен - не назначил два пенальти за снос игуаина и месси. в честную-то понятно, месси обыграют любую команду мира, а против судьи не попрешь. все равно аргентинец остается величайшим игроком в истории футбола. пеле и рядом не стоят с ним, а у марадонны была сборная уровня сегодняших сборных бразилии и испании, поэтому он чм и выиграл, так то намного уступает месси
Не старайся все все видели месси ноль и уже давно
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