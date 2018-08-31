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Задумчивый Промес на фоне расписания вылета самолетов

сегодня, 10:47

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес опубликовал фотографию, где он сидит на фоне расписания вылета самолетов.

Ожидается, что сегодня голландец заключит четырехлетний контракт с «Севильей».

 

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Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
сегодня в 17:25
после Севильи в Амстердам..-это судьба
Князь Московский
Князь Московский
сегодня в 15:59
На байкале критические дни. Проверено в модераторской. Аха-ха)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:06
NoKerzhNoParty:
Это уже как говорится «зашквар» Новостей что ли нету? Там и другие футболисты есть в инстограмме
А кому до других дело-то есть ?! ))
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 13:43
Сергей Саныч:
Бес свиного шашлыка на испанских маслинах отощает парнишка. Бегать перестанет. Куда попёрся? Как сыр в масле по Москве рассекал. Нет,экзотики захотелось. Ладныть,удачи ему.
Да не только на маслинах, так то Испания славится своим хамоном. Так что поросят растить умеет.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 13:00
Тут не любят критику
О новостях тут либо хорошо, либо никак
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 12:59
Это уже как говорится «зашквар»
Новостей что ли нету? Там и другие футболисты есть в инстограмме
Завтра
Завтра
сегодня в 12:33
Фотка как Промес проходит медосмотр в «Севилье».
Фотка как задумчивый Промес сидит на фоне расписания вылета самолетов.
Давайте мясные "авторы", копируйте сюда весь инстаграм каждого пупсика - это же сайт про "клёвые фотки", "жрачку" и "путешествия". А сами банят людей за флуд и кросспостинг)))
И почему интересно забыли репостнуть сюда фотку как Промес кувыркается?
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 12:12
Свинси: "Арнольдыч сказал, что паспорт в Севилью факсом скинет. Не объегорит?..."
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 12:05
Бес свиного шашлыка на испанских маслинах отощает парнишка.
Бегать перестанет.
Куда попёрся?
Как сыр в масле по Москве рассекал.
Нет,экзотики захотелось.
Ладныть,удачи ему.
swift stream
swift stream
сегодня в 12:04
Сопьется в Испании и жену прибьет.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 11:19
Как будто есть выбор)))). А так спасибо за все! Удачи!
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 11:17
Поздно Антоха думать.
beloff
beloff
сегодня в 11:16
Удачи "Братухе" в Севилье. Надеюсь будет дальше развиваться и через сезон другой окажется в каком нибудь топ клубе.
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 11:14
В солидный таки клуб переходит бродяга
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:12
Его выбор. Главное не пойти дорогой Головина и Монако. Свяжешься с Гинером-деньги на ветер. Для тугодумов скажу проще. Гинер-водяра, Головин-пиво😉
Удачи и успеха ему в Севилье!
Благодарность от болельщика росфутбола)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:12
FILL3286:
как дзюба без халка
FILL3286
24.01.2017, 15:00
Халк,вентиль,гарай ----- все убежали!!!
Первые два ------ даже за океан ноги сделали,........
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Халк же из Питера за океан в Китай ноги сделал, по твоему утверждению!!!
Свинодел
Свинодел
сегодня в 11:07
Засохнет зулусс без тарасовки.
sir-5
sir-5
сегодня в 11:06
ВЦСПС:
Нормально Квинси, хороший игрок, жаль что ушел. Но этот то хоть переживает. Головин вон так из ЦСКА бежал, что ногу подвернул по дороге.
Понятное дело:Дорога вверх всегда труднее и травмоопаснее,чем путь вниз,задом на саночках.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:05
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 11:05
Нормально Квинси, хороший игрок, жаль что ушел. Но этот то хоть переживает. Головин вон так из ЦСКА бежал, что ногу подвернул по дороге.
sir-5
sir-5
сегодня в 11:04
KURUM:
делема..
Кто такая,почему не знаю? В каком классе учится эта Делема???
sir-5
sir-5
сегодня в 11:03
Задумаешься тут,если дармовой миллион пропадёт при переходе.
cpartak60
cpartak60
сегодня в 11:03
Footbolista:
Дзюба: https://www.youtube.com/watch?v=ZEiUQMTZD64
напьется будет!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:02
Для Спартака, как в принципе и для РФПЛ , потеря. Не так уж и много в нашем чемпионате хороших легионеров. Кого-то подписать вместо него - времени в обрез. А под ЛЕ не помешало бы. ИМХО.
KURUM
KURUM
сегодня в 11:02
делема..
Eddja
Eddja
сегодня в 11:01
Скоро заухает и захочет обратно.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:59
Дзюба:

viv
viv
сегодня в 10:56
Задумаешься тут, когда Федун взял и сплавил из клуба, как не нужную вещь.
makkie
makkie
сегодня в 10:54
Полузащитник «Спартака» Куинси Промес в ближайшее время станет игроком «Севильи».

В настоящий момент голландец проходит медобследование в андалузском клубе.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:54
БЕЗ БАНИ, ГЛУШАКОВА И КУКУЯНА ПРОМЕСКА СЯДЕТ НА ЛАВОЧКУ И БУДЕТ ПОСТИТЬ ТАКИЕ ЖЕ ЗАДУМЧИВЫЕ ФОТОЧКИ.
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