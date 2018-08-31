Источник: ЦСКА ведет переговоры по Облякову

сегодня, 11:26

Согласно данным источника, в эти минуты ЦСКА ведет переговоры о трансфере полузащитника «Уфы» Ивана Облякова. Стоимость сделки составит 4 млн евро, 20-летний игрок подпишет с «армейцами» контракт сроком на 4 или 5 лет.

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко, ранее работавший в «Уфе», хорошо знаком с возможностями хавбека.

Напомним, что сегодня московский клуб уже объявил о трансфере японского нападающего Такумы Нисимуры.