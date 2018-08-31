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Источник: ЦСКА ведет переговоры по Облякову

сегодня, 11:26

Согласно данным источника, в эти минуты ЦСКА ведет переговоры о трансфере полузащитника «Уфы» Ивана Облякова. Стоимость сделки составит 4 млн евро, 20-летний игрок подпишет с «армейцами» контракт сроком на 4 или 5 лет.

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко, ранее работавший в «Уфе», хорошо знаком с возможностями хавбека.

Напомним, что сегодня московский клуб уже объявил о трансфере японского нападающего Такумы Нисимуры.

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 16:12
Великолепный:
Целый день великолепные новости у болельщиков ЦСКА И только у свиных печалька - Промеска сбежал!))
Без промески они ни чего не стоят, Зенитка им накидает шутчки 3-5 :)
Порядочная свинья
Порядочная свинья
сегодня в 14:54
Что-то армейцы распокупались! Видно, свои хваленые жеребцы не особо тянут...
Великолепный
Великолепный
сегодня в 14:09
Целый день великолепные новости у болельщиков ЦСКА

И только у свиных печалька - Промеска сбежал!))
mat73
mat73
сегодня в 13:45
Да хватит уже бомжеконям Уфу на запчасти растаскивать! Сами нифига не могут, ни игроков воспитать, ни тренеров!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 13:40
mangox13:
не теряйся , Сирежа может и тебя прикупит))
Тебя видимо уже ))
mangox13
mangox13
сегодня в 13:06
spartach n1:
Это будет бомба ! На трансфермаркете 1,7 млн € ! Гинер шикует по полной,остановите его уже ктонить !))
не теряйся , Сирежа может и тебя прикупит))
mangox13
mangox13
сегодня в 12:47
4 млн на перспективу .. ? ну не заню ... Не верю я в игроков которые с др. росск клубов приходят.. Панченко , Ткачев Ионов ...тому подтверждение
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 12:43
Фата лист:
Нужен фланговый игрок атаки, центр поля более менее сбалансированный.
Сигурдсон на подходе - левый вингер
Фата лист
Фата лист
сегодня в 12:32
Нужен фланговый игрок атаки, центр поля более менее сбалансированный.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:30
Откровенно говоря, не очень он феерит, бывают явные косяки, но тренеру виднее, он чем то напоминает Васина. По любому, для выбора при травмах основы пригодится. ИМХО.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 12:30
Это будет бомба !
На трансфермаркете 1,7 млн € !
Гинер шикует по полной,остановите его уже ктонить !))
cska plus
cska plus
сегодня в 12:21
Нормальный ход, 20 лет и очень старается, ляпы есть но это дело поправимое.
Чикомас
Чикомас
сегодня в 11:50
Zimka:
В полузащите уже перебор, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Хосонов, Кучаев (хотя Костя и на фланге может сыграть), Влашич, Бистрович, Гордюшенко (маловероятно что будет играть даже со скамейки), но игрок с российским паспортом пригодится.
Согласен. а в защите, явный недобор. Да и воротчик не помешал бы хороший, на смену Игорю. Памазун- игрок не уровня ЦСКА.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:48
Думаю, договорятся! После вылета Уфы из ЕК , глупо удерживать парня !
Ждемс!!!
Zimka
Zimka
сегодня в 11:43
В полузащите уже перебор, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Хосонов, Кучаев (хотя Костя и на фланге может сыграть), Влашич, Бистрович, Гордюшенко (маловероятно что будет играть даже со скамейки), но игрок с российским паспортом пригодится.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:41
Serg_Diamond:
Вчера не впечатлил, но Гончаренко виднее. Для обоймы конечно сгодится, тем более с российским паспортом.
Желания играть у парня через край, но косячит пока очень сильно. Бум надеяться , что прибавит. Главное молодой , а там видно будет!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:36
В последний день хоть кого, для численности!
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 11:31
Будет интересный трансфер и как раз в духе ЦСКА
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 11:29
Вчера не впечатлил, но Гончаренко виднее. Для обоймы конечно сгодится, тем более с российским паспортом.
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