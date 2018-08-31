Источник: ЦСКА ведет переговоры по Облякову

Согласно данным источника, в эти минуты ЦСКА ведет переговоры о трансфере полузащитника «Уфы» Ивана Облякова. Стоимость сделки составит 4 млн евро, 20-летний игрок подпишет с «армейцами» контракт сроком на 4 или 5 лет.
Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко, ранее работавший в «Уфе», хорошо знаком с возможностями хавбека.
Напомним, что сегодня московский клуб уже объявил о трансфере японского нападающего Такумы Нисимуры.
И только у свиных печалька - Промеска сбежал!))
И только у свиных печалька - Промеска сбежал!))
На трансфермаркете 1,7 млн € !
Гинер шикует по полной,остановите его уже ктонить !))
На трансфермаркете 1,7 млн € !
Гинер шикует по полной,остановите его уже ктонить !))
Ждемс!!!
Ждемс!!!