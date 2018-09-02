Жиго получил травму в матче с «Зенитом»

сегодня, 19:59

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил травму ноги в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита». Футболист вынужден был покинуть поле на 27-й минуте встречи. Вместо него на поле появился защитник Георгий Джикия.