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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут обменяться игроками

сегодня, 17:05

«Манчестер Юнайтед» хочет обменяться с «Ювентусом» игроками. Главный тренер манчестерской команды Жозе Моуриньо хочет подписать нападающего туринцев Пауло Дибалу в обмен на французского полузащитника Поля Погба, который не спешит продлевать контракт с клубом.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:15
если моуру и покупать дибалу, то разом с руководством к использованию разве что, ибо как показывает практика ему легче застрелится чем найти место 10-тке на поле, он не умеет ими играть. Через пол года будет ныть что дибала ниочем (а он ведь реально ниочем, ахахаха), и что хочет обменять его на опорника. Мхитарян, Мата, ДеБрюйне намекают)).
juvenale
juvenale
сегодня в 17:45
anyway:
а где он играет?
ну как бы под напами
nedved10
nedved10
сегодня в 17:43
Хочет обменять,Моуринью фантазер конечно)))Пусть мешок платит 200 млн,у них там не убудет,а через сезон,другой можно вернуть за 10 млн.
anyway
anyway
сегодня в 17:39
juvenale:
это когда Дибала цн играть стал
а где он играет?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:33
зачем Польке Юве,ну разве что Роналду спинку мыть,да расчёску подавать. Погба хочет в Барсу к Моське,зад прикрывать.
juvenale
juvenale
сегодня в 17:20
anyway:
лучше на лукаку, так по позиции обмен будет
это когда Дибала цн играть стал
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 17:17
Под Дибалой кресло зашаталось с приходом голой царевны.Возможны три варианта:
искать другой клуб,греться на лавке или стать ассистентом португальского гея,что является зашкваром и Дибала это осознает.
Faustello
Faustello
сегодня в 17:15
Да хоть слюной, Спартак-чемпион!
anyway
anyway
сегодня в 17:13
лучше на лукаку, так по позиции обмен будет
drug01
drug01
сегодня в 17:09
Кому будет интересно?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:08
Моуриньо не коллектив создает, а выращивает пауков в банке.
Кстати, самолюбие у Дибалы точно не меньше, чем у Погба.
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