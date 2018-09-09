«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут обменяться игроками

«Манчестер Юнайтед» хочет обменяться с «Ювентусом» игроками. Главный тренер манчестерской команды Жозе Моуриньо хочет подписать нападающего туринцев Пауло Дибалу в обмен на французского полузащитника Поля Погба, который не спешит продлевать контракт с клубом.
искать другой клуб,греться на лавке или стать ассистентом португальского гея,что является зашкваром и Дибала это осознает.
искать другой клуб,греться на лавке или стать ассистентом португальского гея,что является зашкваром и Дибала это осознает.
Кстати, самолюбие у Дибалы точно не меньше, чем у Погба.
Кстати, самолюбие у Дибалы точно не меньше, чем у Погба.