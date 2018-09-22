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Черышев: «Обыграть „Вильярреал“ – лучший способ добыть первую победу»

сегодня, 05:29
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияЗавтра в 17:15 Не начался

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился ожиданиями от предстоящей игры в чемпионате Испании с «Вильярреалом». Напомним, российский хавбек был арендован у «Вильярреала» летом этого года.

Мы очень хотим добыть эту первую победу в сезоне. Команда хорошо работает на тренировках, это заметно. Возможно, нам чего-то не хватает, но когда придёт первая победа, все остальные матчи будут развиваться так, как мы захотим.

«Вильярреал» – это крутой соперник, который всегда доставляет проблемы топ-командам. Несомненно, это будет тяжёлая встреча. Для меня это особая игра, но помимо личных интересов, я хочу, чтобы команда набирала очки и добыла первую в этом сезоне победу. Мы очень её ждём, для нас это крайне важно.

Мы должны сохранять спокойствие и приложить усилия, чтобы одержать эту долгожданную победу. Нет лучшего способа это сделать, чем в воскресной игре против «Вильярреала».

В первых 4-х тура Примеры «Валенсия» потерпела поражение и 3 раза сыграла вничью. Также «Лос Чес» уступили «Ювентусу» в домашнем матче Лиги чемпионов.

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Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 06:15
Удачи Денису!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:36
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