Черышев: «Обыграть „Вильярреал“ – лучший способ добыть первую победу»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился ожиданиями от предстоящей игры в чемпионате Испании с «Вильярреалом». Напомним, российский хавбек был арендован у «Вильярреала» летом этого года.

Мы очень хотим добыть эту первую победу в сезоне. Команда хорошо работает на тренировках, это заметно. Возможно, нам чего-то не хватает, но когда придёт первая победа, все остальные матчи будут развиваться так, как мы захотим.

«Вильярреал» – это крутой соперник, который всегда доставляет проблемы топ-командам. Несомненно, это будет тяжёлая встреча. Для меня это особая игра, но помимо личных интересов, я хочу, чтобы команда набирала очки и добыла первую в этом сезоне победу. Мы очень её ждём, для нас это крайне важно.

Мы должны сохранять спокойствие и приложить усилия, чтобы одержать эту долгожданную победу. Нет лучшего способа это сделать, чем в воскресной игре против «Вильярреала».