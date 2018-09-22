«Ростов» в матче с «Уфой» выйдет на поле в черной форме

Пресс-служба «Ростова» показала фотографии формы на матч 8-го тура РПЛ против «Уфы». Ростовчане выйдут на поле в черной форме, а уфимцы - в белой.
Напомним, что данную встречу рассудит арбитр Василий Казарцев.
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Пресс-служба «Ростова» показала фотографии формы на матч 8-го тура РПЛ против «Уфы». Ростовчане выйдут на поле в черной форме, а уфимцы - в белой.
Напомним, что данную встречу рассудит арбитр Василий Казарцев.
Успехов Ростову, но эту форму убрать в сундук и закопать!
Успехов Ростову, но эту форму убрать в сундук и закопать!