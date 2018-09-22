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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
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«Ростов» в матче с «Уфой» выйдет на поле в черной форме

сегодня, 12:05
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа19:00 Не начался

Пресс-служба «Ростова» показала фотографии формы на матч 8-го тура РПЛ против «Уфы». Ростовчане выйдут на поле в черной форме, а уфимцы - в белой. 

Напомним, что данную встречу рассудит арбитр Василий Казарцев

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 12:26
Ростов уходит в траур,,этот цает к добру не приводит!
Успехов Ростову, но эту форму убрать в сундук и закопать!
andre_can
andre_can
сегодня в 12:16
так а почему не в желтой???
Abverin
Abverin
сегодня в 12:06
В черной его Уфа и уроет.
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