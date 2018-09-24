Тихонов: «Гол со штрафного нас надломил»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 8-го тура РПЛ.
У нас перед матчем выпали из состава три игрока. На тренировках травмы получили Бурлак, Денисов и Яковлев. Поэтому на игру был выбран тот состав, который вышел на поле. Мы пожинаем плоды нашей (или не нашей) работы в селекционный период.
Да, сегодня мы терпели, ребята старались. Гол со штрафного нас надломил. Потом мы получили сразу второй гол. Таким образом, мы пропустили два мяча за две минуты.
Семь голов в двух матчах и ни одного забитого .
Семь голов в двух матчах и ни одного забитого .