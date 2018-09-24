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Тихонов: «Гол со штрафного нас надломил»

24 сентября 2018, 21:02
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 8-го тура РПЛ.

У нас перед матчем выпали из состава три игрока. На тренировках травмы получили Бурлак, Денисов и Яковлев. Поэтому на игру был выбран тот состав, который вышел на поле. Мы пожинаем плоды нашей (или не нашей) работы в селекционный период.

Да, сегодня мы терпели, ребята старались. Гол со штрафного нас надломил. Потом мы получили сразу второй гол. Таким образом, мы пропустили два мяча за две минуты.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
24 сентября 2018 в 22:27
У всех команд бывают провальные матчи.Все наладится,терпения и удачи крылышкам!
-Хостинский-
-Хостинский-
24 сентября 2018 в 21:50
Посуте мне Игра Крыльев понравилась, хорошо атаковали, могли забить пару мячей, но могли и проиграть с более крупным счётом. Краснодар в первом тайме играл слабо, были ошибки. Второй тайм все поставил на свои места. Быков поздравляю с выходом на чистое второе место. Толи ещё будет)
drug01
drug01
24 сентября 2018 в 21:30
Надо исправить ситуацию
EAGinLE
EAGinLE
24 сентября 2018 в 21:11
Эх , Андрей .
Семь голов в двух матчах и ни одного забитого .
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