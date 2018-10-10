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Орлов: «Я против того, чтобы лишать Кокорина и Мамаева профессии»

10 октября 2018, 20:50

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался на тему скандала с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

Я посмотрел видео и был поражен двум вещам. Как можно так жестоко группой людей избивать одного человека?! Это вызывает огромное отвращение к этим ребятам, к Кокорину и Мамаеву. Не знаю, из-за чего это произошло. Мне ясно одно: Кокорин и Мамаев должны понести наказание по закону, заслуженное. Здесь двух мнений быть не может. Но в то же время я против того, чтобы лишать их профессии, возможности играть в футбол. Я не понял этих призывов. Стрельцов отсидел, отбыл срок, вышел, и через какое-то время ему разрешили вновь играть. И он дважды становился лучшим футболистом страны!

Про Мамаева часто говорят, что у него сложный характер. Он и из ЦСКА уходил непросто. А вот Кокорин… Видимо, попал под влияние Мамаева. И потом в деле фигурирует младший брат Кокорина. Бегал, прыгал, скакал, бил… Но он же должен был одернуть старшего брата. Скажи ему: «Ты же профессионал, футболист, что ты творишь?!» Они же не подумали, что подводят Петербург. Это же полнейший эгоизм. Их надо наказать! Общество уже их осудило. Дело за судом. В любом случае, Кокорину и Мамаеву нужно будет сильно постараться, чтобы смыть с себя этот позор.

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Все комментарии
papic337
papic337 ответ ivany4 (раскрыть)
12 октября 2018 в 01:22
Ты знаешь, проблема отцов и детей стара как мир. Учёные расшифровывали древние египетские папирусы. В одном из них было написано: "Дети совсем отбились от рук. Куда катится мир?" И коррупция и воровство и бандитизм и мошенничество были всегда и в обозримом будущем будут. Надо их держать в удобоваримых рамках. В 90-е был разгул криминальщины. Как то смогли её обуздать. Сейчас начали чистить региональные власти. Так что не убивайся по поводу коррупции. Она была, есть и будет. Только периодически ей надо давать острастку. Полностью её не искоренить. В Китае проворовавшихся чиновников публично казнят. Только меньше их не становится.
ivany4
ivany4 ответ papic337 (раскрыть)
11 октября 2018 в 22:32
В настоящее время пытаюсь верить.
Просто уже подошли к черте, за которой наступает деградация. Посмотри что твориться в школах с подрастающим поколением. Каких специалистов выпускают вузы. А еще лет через 5-10, будут страной управлять поколение 90-х. Думаю, что это резонансное дело и власти отступать некуда. Надо решать сурово, иначе с этой властью будут вилами и топорами решать сурово. Смотрю губернаторы начали разбегаться.))
papic337
papic337 ответ ivany4 (раскрыть)
11 октября 2018 в 21:02, ред.
Ты идеалист, если до сих пор веришь в торжество закона.
ivany4
ivany4 ответ papic337 (раскрыть)
11 октября 2018 в 15:24
На этом примере, мы можем увидеть отношение судебной системы к "небожителям" и простым гражданам. Есть закон, и на него никто не должен влиять, ни общественное мнение, ни кремль. Важно не просто посадить, а на этом примере объяснить суть посадки остальным зарывающимся звездам, чиновникам, депутатам. Простым людям давно объяснили, нарушил - твой дом тюрьма. А здесь начинают находить смягчающие обстоятельства, подающие надежды, их задели словом и т.п. Посадить надо, согласно содеянному. Любой реальный срок с отбытием реального наказания, а не в ЖЕКе, может заставить задуматься тех у кого мозги еще остались. Ты прав, в этом деле и прокуратура пройдет проверку на вшивость. Надзорный орган за соблюдением законности.
papic337
papic337 ответ ivany4 (раскрыть)
11 октября 2018 в 13:56
Единственная возможность их посадить это только если вмешаются крупные силы. Кремль, Генеральная прокуратура, Правительство и т.д. Без этого всё закончится пшиком.
alexamit
alexamit
11 октября 2018 в 11:50
У Орлова крыша давно съехала.Он кого сравнил с ВЕЛИКИМ СТРЕЛЬЦОВЫМ?Эдуард Анатольевич отсидел по прямому указанию Хрущева за то ,что он не совершал,за то,что отказал дочери Фурцевой,которая на него глаз положила.А эти уроды не стоят и грязи с его бутс.Орлов!Ты уже не знаешь,что ляпнуть.Комментируй лучше игру бомжей на на городском канале Питера!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ nikoladolgov (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 11:24
Это нам с вами по 5-7 лет дадут , а таким ,как эти ничего не будет ! Там все свои- ,рука руку моет ! Нашу страну что-ли не знаем ?! У нас так было ,есть и будет всегда ! Но справедливость восторжествует рано или поздно ! Все под Богом ходим !
Timmi-80
Timmi-80
11 октября 2018 в 10:32
п-ц, младшеньний Кокорин виноват еще
Linxform
Linxform
11 октября 2018 в 09:33
Будут развивать футбол в ИТК
Spartakrus81
Spartakrus81
11 октября 2018 в 09:16
Закон для всех должен быть одинаков в тюрьму их,
JirkoFF
JirkoFF
11 октября 2018 в 08:36
Старый маразматик, защищает своего бомжа. Это не Кокорин, попал под влиянием Мамаева, а наоборот. Он, со своим 56ом-братцем, все устроили. Решил, что играя в Газпроме, он неприкосновенен.
sir_Alex
sir_Alex
11 октября 2018 в 08:06
Я, грешным делом, подумал, что Гена выздоровел. Ан нет, всё тот же фирменный орловский бред!)))
Klaus-S
Klaus-S
11 октября 2018 в 08:01
Самое интересное то, что если бы на месте чиновника Минпромторга, был какой то рядовой гражданин, то дело бы уже замяли, но у чиновников тоже есть своя небольшая солидарность. ))
CTAPbIU
CTAPbIU
11 октября 2018 в 07:38
Конечно, пусть играют!
В чемпионате исправительных колоний России!!!
самуил кац 1
самуил кац 1 ответ С детства за детство (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 07:25
А почему в 67 году, когда Зенит вылетел из вышки чемпионата Союза, а его оставили в ней "волевым" решением, никто из ленинградцев не сказал, мол да, мы были слабее всех в этом сезоне, но мы вернемся? Через год, или два , но вернемся. НИКТО ! Менталитет у них такой. А поскольку и государь у нас им землячок, то и наглости - через край.
SHMEL
SHMEL
11 октября 2018 в 07:19
К тому времени,как они должны выйти ,если отсидят по закону,то футбол им уже не будет нужен.
самуил кац 1
самуил кац 1
11 октября 2018 в 07:18
А что по этому поводу думают питерские скины, все такие белые и пушистые ?
Cayman
Cayman ответ С детства за детство (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 07:06
потаму что они 2ские
d_fincher
d_fincher ответ С детства за детство (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 05:41
питерские на тебя уже жалобу накатали.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 октября 2018 в 05:37
Если вместо Пака оказался Орлов, то Гена бы рассуждал по другому
vovan32
vovan32
11 октября 2018 в 04:38
Отбирать профессию не стоит,они после этого скандала и так за копейки в ФНЛ уйдут играть,а вот наказание должно быть.Считаю суд должен быть показательным и чтобы получили года по 2 тюрьмы или по 3.Вот тогда остальные задумаются,хотябы.Ну ведь действительно эти любовнички приборзели.
Sunchees
Sunchees
11 октября 2018 в 02:54
При всем уважении к Орлову, он сравнил хрен с пальцем. Дело Стрельцова - та еще муть, замешанная на политике и прочей фигне, далеко не факт, что тот был виновен. Плюсом к тому раньше наши клубы не имели спонсоров, которые могли перестать давать деньги клубу из-за подмоченной репутации игрока. А тут совсем другое дело. Не надо лишать их профессии? Так они сами себя лишили, показав свою проф. непригодность. Современный футбол - это не только умение играть, но и умение поддерживать и свой имидж, и имидж своего клуба - футбол же от рекламы деньги берет в основном. А какой рекламодатель будет давать деньги на гопников, рискуя уже своей репутацией?.. Неужели им никто это не объяснил?
Evgen44
Evgen44
11 октября 2018 в 00:40
А я против того чтобы Гена комментировал футбол...

А по делу...У Мамаева сложный характер?Пффф...Кокорин прямо такой душка...они замечательно друг друга дополняют.Два гопника,играющих в футбол чуть лучше остальных(временами) "Кокорин не может забить" - бомжи,не помните?Вы же и сочинили.Я очень надеюсь что будет у нас создан такой прецедент,что осудят вот таких молодчиков по полной программе,чтобы другим не повадно было...у меня лично сын занимается футболом,сейчас ему 11 лет.Глядя вот на такие примеры,неизвестно что в голове может сформироваться,невзирая на то,как бы хорошо не воспитывал ребенка.Тот возраст,когда есть кумиры и начинают всем подражать.

Чувство вседозволенности,куча бабла и слава вскружили недофутам головы.Судить,трафовать и сажать.От футбола отстранить.Чтобы другим "золотым,перспективным" было неповадно.А эти пусть уходят в небытие.

P.S. Бомжам огромный минус за то,что не последовали столь же быстро примеру Краснодара.Галицкому респект.Поганая собака и воет,погано.
tims
tims
11 октября 2018 в 00:35, ред.
Орлов, похоже. совсем выжил из ума на старости лет. Нашел с кем сравнивать. Стрельцов в футболе и эти два быдляка - небо и земля. И Стрельцов сел не за избиение человека группой (да и было ли вообще преступление, или оговор, до сих пор мнения разные). И никто не лишает Кокорина и Мамаева возможности играть в футбол. На зоне и в колониях-поселениях есть спортивные площадки, где эти двое смелых бойцов смогут в свободное от работы время погонять мячик. Даже публика будет поначалу собираться. Правда, играть они будут бесплатно...
Иван Бровкин
Иван Бровкин
10 октября 2018 в 23:33, ред.
1. Если эти гопники не получат реальный срок, значит это будет доказательством, что правосудие в стране избирательное.
2. Орлов на 100 процентов представитель древнейшей профессии. Этакая форма шлю, которая зовется комментатором. Он и за Зенит и за правду и за Кокорина одновременно. Получил бы он или кто-то из его семьи-орал бы петухом, разжигая скандал, потом бы получил морально-денежное возмещение и успокоился. Он и сейчас говорит так, чтобы потом можно было безболезненно переобуться. Мужчиной его сложно назвать, а уж считать, тем более. Это скорее ОНО.
Gahi
Gahi
10 октября 2018 в 23:23
Что за сравнения со Стрельцовым его подставили, и это все прекрасно знают, но тем имении он как мужик не плакал и не просил о жалости к себе, хотя и был намного моложе этих уродов, и отсидел свой срок и был в АВТОРИТЕТЕ. Эх Геннадий Сергеевич Вы взрослый человек сами себе и нам лжете, какой авторитет будет у этой профессии и чему они научат, когда там будут эти мрази?
Sergy10091977
Sergy10091977
10 октября 2018 в 23:18
Ну если им дадут по семерке то в 40 лет трудно будет вернуться в футбол. А если серьезно, то суд должен быть не предвзятый, а честный.
DNK74_02
DNK74_02
10 октября 2018 в 23:14
Орлов! Геннадий! Есть закон и перед ним все должны быть равны. И не нужно защищать быдло зажравшееся. На Руси всегда жалели слабых и ненавидели несправедливость. Пора это понять политикам и богатым выскочкам.
drug01
drug01
10 октября 2018 в 22:46
Орлов берет на по руки этих звёзд
Dominators
Dominators
10 октября 2018 в 22:43
Мамаево кокорище .Тьфу ,зажрались ...
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