Орлов: «Я против того, чтобы лишать Кокорина и Мамаева профессии»

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался на тему скандала с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.
Я посмотрел видео и был поражен двум вещам. Как можно так жестоко группой людей избивать одного человека?! Это вызывает огромное отвращение к этим ребятам, к Кокорину и Мамаеву. Не знаю, из-за чего это произошло. Мне ясно одно: Кокорин и Мамаев должны понести наказание по закону, заслуженное. Здесь двух мнений быть не может. Но в то же время я против того, чтобы лишать их профессии, возможности играть в футбол. Я не понял этих призывов. Стрельцов отсидел, отбыл срок, вышел, и через какое-то время ему разрешили вновь играть. И он дважды становился лучшим футболистом страны!
Про Мамаева часто говорят, что у него сложный характер. Он и из ЦСКА уходил непросто. А вот Кокорин… Видимо, попал под влияние Мамаева. И потом в деле фигурирует младший брат Кокорина. Бегал, прыгал, скакал, бил… Но он же должен был одернуть старшего брата. Скажи ему: «Ты же профессионал, футболист, что ты творишь?!» Они же не подумали, что подводят Петербург. Это же полнейший эгоизм. Их надо наказать! Общество уже их осудило. Дело за судом. В любом случае, Кокорину и Мамаеву нужно будет сильно постараться, чтобы смыть с себя этот позор.
Просто уже подошли к черте, за которой наступает деградация. Посмотри что твориться в школах с подрастающим поколением. Каких специалистов выпускают вузы. А еще лет через 5-10, будут страной управлять поколение 90-х. Думаю, что это резонансное дело и власти отступать некуда. Надо решать сурово, иначе с этой властью будут вилами и топорами решать сурово. Смотрю губернаторы начали разбегаться.))
Просто уже подошли к черте, за которой наступает деградация. Посмотри что твориться в школах с подрастающим поколением. Каких специалистов выпускают вузы. А еще лет через 5-10, будут страной управлять поколение 90-х. Думаю, что это резонансное дело и власти отступать некуда. Надо решать сурово, иначе с этой властью будут вилами и топорами решать сурово. Смотрю губернаторы начали разбегаться.))
В чемпионате исправительных колоний России!!!
В чемпионате исправительных колоний России!!!
А по делу...У Мамаева сложный характер?Пффф...Кокорин прямо такой душка...они замечательно друг друга дополняют.Два гопника,играющих в футбол чуть лучше остальных(временами) "Кокорин не может забить" - бомжи,не помните?Вы же и сочинили.Я очень надеюсь что будет у нас создан такой прецедент,что осудят вот таких молодчиков по полной программе,чтобы другим не повадно было...у меня лично сын занимается футболом,сейчас ему 11 лет.Глядя вот на такие примеры,неизвестно что в голове может сформироваться,невзирая на то,как бы хорошо не воспитывал ребенка.Тот возраст,когда есть кумиры и начинают всем подражать.
Чувство вседозволенности,куча бабла и слава вскружили недофутам головы.Судить,трафовать и сажать.От футбола отстранить.Чтобы другим "золотым,перспективным" было неповадно.А эти пусть уходят в небытие.
P.S. Бомжам огромный минус за то,что не последовали столь же быстро примеру Краснодара.Галицкому респект.Поганая собака и воет,погано.
А по делу...У Мамаева сложный характер?Пффф...Кокорин прямо такой душка...они замечательно друг друга дополняют.Два гопника,играющих в футбол чуть лучше остальных(временами) "Кокорин не может забить" - бомжи,не помните?Вы же и сочинили.Я очень надеюсь что будет у нас создан такой прецедент,что осудят вот таких молодчиков по полной программе,чтобы другим не повадно было...у меня лично сын занимается футболом,сейчас ему 11 лет.Глядя вот на такие примеры,неизвестно что в голове может сформироваться,невзирая на то,как бы хорошо не воспитывал ребенка.Тот возраст,когда есть кумиры и начинают всем подражать.
Чувство вседозволенности,куча бабла и слава вскружили недофутам головы.Судить,трафовать и сажать.От футбола отстранить.Чтобы другим "золотым,перспективным" было неповадно.А эти пусть уходят в небытие.
P.S. Бомжам огромный минус за то,что не последовали столь же быстро примеру Краснодара.Галицкому респект.Поганая собака и воет,погано.
2. Орлов на 100 процентов представитель древнейшей профессии. Этакая форма шлю, которая зовется комментатором. Он и за Зенит и за правду и за Кокорина одновременно. Получил бы он или кто-то из его семьи-орал бы петухом, разжигая скандал, потом бы получил морально-денежное возмещение и успокоился. Он и сейчас говорит так, чтобы потом можно было безболезненно переобуться. Мужчиной его сложно назвать, а уж считать, тем более. Это скорее ОНО.
2. Орлов на 100 процентов представитель древнейшей профессии. Этакая форма шлю, которая зовется комментатором. Он и за Зенит и за правду и за Кокорина одновременно. Получил бы он или кто-то из его семьи-орал бы петухом, разжигая скандал, потом бы получил морально-денежное возмещение и успокоился. Он и сейчас говорит так, чтобы потом можно было безболезненно переобуться. Мужчиной его сложно назвать, а уж считать, тем более. Это скорее ОНО.