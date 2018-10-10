Орлов: «Я против того, чтобы лишать Кокорина и Мамаева профессии»

Российский комментатор высказался на тему скандала с нападающим «Зенита» и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

Я посмотрел видео и был поражен двум вещам. Как можно так жестоко группой людей избивать одного человека?! Это вызывает огромное отвращение к этим ребятам, к Кокорину и Мамаеву. Не знаю, из-за чего это произошло. Мне ясно одно: Кокорин и Мамаев должны понести наказание по закону, заслуженное. Здесь двух мнений быть не может. Но в то же время я против того, чтобы лишать их профессии, возможности играть в футбол. Я не понял этих призывов. Стрельцов отсидел, отбыл срок, вышел, и через какое-то время ему разрешили вновь играть. И он дважды становился лучшим футболистом страны!