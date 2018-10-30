Зотов: «„Зенит“ нас ничем не удивил и поражения мы не заслуживали»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом».
Обидное поражение. Хотя бы одно очко мы точно заслужили. Не хочу выделять, кто был лучше, а кто хуже на поле. Но «Зенит» нас ничем не удивил и поражения мы не заслуживали. Иногда бывают такие стопроцентные моменты, когда мяч не залетает в пустые ворота. А бывает наоборот, гол случается из не самого очевидного положения. Сегодня мяч не попал туда, куда надо. Мы играем дома, для своих зрителей. Поэтому не было никакого смысла отсиживаться в обороне, мы играли только в атаку.
Дзюба заплетается в собственных ногах и падает. Судья удаляет рядом бежавшего игрока Крыльев.
это все что нужно знать о нашем продажном и грязном чемпионате.
Дзюба заплетается в собственных ногах и падает. Судья удаляет рядом бежавшего игрока Крыльев.
это все что нужно знать о нашем продажном и грязном чемпионате.