Зотов: «„Зенит“ нас ничем не удивил и поражения мы не заслуживали»

Защитник «Крыльев Советов» прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом».

Обидное поражение. Хотя бы одно очко мы точно заслужили. Не хочу выделять, кто был лучше, а кто хуже на поле. Но «Зенит» нас ничем не удивил и поражения мы не заслуживали. Иногда бывают такие стопроцентные моменты, когда мяч не залетает в пустые ворота. А бывает наоборот, гол случается из не самого очевидного положения. Сегодня мяч не попал туда, куда надо. Мы играем дома, для своих зрителей. Поэтому не было никакого смысла отсиживаться в обороне, мы играли только в атаку.