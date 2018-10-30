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Зотов: «„Зенит“ нас ничем не удивил и поражения мы не заслуживали»

30 октября 2018, 10:23
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом».

Обидное поражение. Хотя бы одно очко мы точно заслужили. Не хочу выделять, кто был лучше, а кто хуже на поле. Но «Зенит» нас ничем не удивил и поражения мы не заслуживали. Иногда бывают такие стопроцентные моменты, когда мяч не залетает в пустые ворота. А бывает наоборот, гол случается из не самого очевидного положения. Сегодня мяч не попал туда, куда надо. Мы играем дома, для своих зрителей. Поэтому не было никакого смысла отсиживаться в обороне, мы играли только в атаку.

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Все комментарии
m grazie
m grazie
30 октября 2018 в 17:47
Скромность, это не сильная сторона характера Зотова.
m grazie
m grazie ответ LOpp (раскрыть)
30 октября 2018 в 17:45
Как удаётся Спартаку не забивать ни разу с игры? В надежде на пенальти и удачу?
удав
удав
30 октября 2018 в 12:38
лучше не лучше,главное три очка зенит получил. надо терпеть до зимнего перерыва и через зубы набирать очки.все-таки отсутствие кокорина сказывается, дзюба устал,дриусси оказался не топчиком=), а заболотный форвард не уровня Зенита.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
30 октября 2018 в 11:44
А вы не в цирке, вас удивлять, за этим к спартаку. А зенит приехал побеждать, а не удивлять. Крылышки тоже мастерством не блистали. Так что вы вопросов побольше себе задавайте. А на зенит ссылаться, зря. Дома потренируйтесь в шифонер попадать.
Palex
Palex
30 октября 2018 в 11:39
Что то зрителей маловато было.
Большой Карай
Большой Карай
30 октября 2018 в 11:12
Игра забудется, а счет останется. Вот и весь смысл тут.
LOpp
LOpp
30 октября 2018 в 10:45
78 минута матча.
Дзюба заплетается в собственных ногах и падает. Судья удаляет рядом бежавшего игрока Крыльев.

это все что нужно знать о нашем продажном и грязном чемпионате.
Evilhuman
Evilhuman
30 октября 2018 в 10:43
Вас Паредес один раз удивил,а большего и не требовалось, то что вы из вратарской в перекладины бъете это ваши проблемы, второй день нытье,заслужили не заслужили, счёт на табло
Гость
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