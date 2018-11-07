Рианчо: «„Спартак“ платит мне деньги, хорошие деньги»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» заявил, что не обращает внимания на то, что ему придумывают прозвища.
Прозвища мне неинтересны, я никогда не интересовался этим. «Спартак» платит мне деньги, хорошие деньги. Я работник клуба и буду делать все, чтобы помочь команде. Если мне удается брать на себя какой-то негатив, то я счастлив и буду продолжать делать это.
Я не убийца, не какой-то безумец. Я благодарен и верен «Спартаку». Если происходит так, что не независимые журналисты хотят меня уничтожить, пусть так и будет. Это стоит тех денег, которые мне платят. Я не желтушник, я хочу чтобы команда побеждала, я нахожусь тут именно поэтому.
Отметим, что во время недавнего матча против «Урала» фанаты «Спартака» скандировали оскорбления в адрес Рианчо.
Например: "Когда проводишь по три матча в неделю, самая важная задача для тренера — восстанавливать футболистов."
Все клубы играют два раза в неделю, а только Спартак - стахановец
Например: "Когда проводишь по три матча в неделю, самая важная задача для тренера — восстанавливать футболистов."
Все клубы играют два раза в неделю, а только Спартак - стахановец
Просто спросил.
Просто спросил.
В принципе после того что проиграно 4 игры он сказал тоже самое ))
В принципе после того что проиграно 4 игры он сказал тоже самое ))
Где и кого я еще так .....? ))
Полностью достоин Тарасовки )))
Где и кого я еще так .....? ))
Полностью достоин Тарасовки )))
Негативный фон уже через край бьёт!
Негативный фон уже через край бьёт!
Пока все по плану, вся страна не против
Пока все по плану, вся страна не против