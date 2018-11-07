Рианчо: «„Спартак“ платит мне деньги, хорошие деньги»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» заявил, что не обращает внимания на то, что ему придумывают прозвища.

Прозвища мне неинтересны, я никогда не интересовался этим. «Спартак» платит мне деньги, хорошие деньги. Я работник клуба и буду делать все, чтобы помочь команде. Если мне удается брать на себя какой-то негатив, то я счастлив и буду продолжать делать это.

Я не убийца, не какой-то безумец. Я благодарен и верен «Спартаку». Если происходит так, что не независимые журналисты хотят меня уничтожить, пусть так и будет. Это стоит тех денег, которые мне платят. Я не желтушник, я хочу чтобы команда побеждала, я нахожусь тут именно поэтому.