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Рианчо: «„Спартак“ платит мне деньги, хорошие деньги»

07 ноября 2018, 15:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 3Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» заявил, что не обращает внимания на то, что ему придумывают прозвища.

Прозвища мне неинтересны, я никогда не интересовался этим. «Спартак» платит мне деньги, хорошие деньги. Я работник клуба и буду делать все, чтобы помочь команде. Если мне удается брать на себя какой-то негатив, то я счастлив и буду продолжать делать это.

Я не убийца, не какой-то безумец. Я благодарен и верен «Спартаку». Если происходит так, что не независимые журналисты хотят меня уничтожить, пусть так и будет. Это стоит тех денег, которые мне платят. Я не желтушник, я хочу чтобы команда побеждала, я нахожусь тут именно поэтому.

Отметим, что во время недавнего матча против «Урала» фанаты «Спартака» скандировали оскорбления в адрес Рианчо.

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Все комментарии
mat73
mat73
08 ноября 2018 в 08:53
Что-то какой-то странный этот товарищ, много говорит , причем явную ахинею несет.
КАМЮ
КАМЮ
07 ноября 2018 в 19:48
Он в этом вью ещё массу "забавных" вещей наговорил.
Например: "Когда проводишь по три матча в неделю, самая важная задача для тренера — восстанавливать футболистов."
Все клубы играют два раза в неделю, а только Спартак - стахановец
blitz
blitz
07 ноября 2018 в 19:06
Федун, зачем платить большие деньги физрукам?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
07 ноября 2018 в 18:48
А казачок то засланный.
viv
viv
07 ноября 2018 в 18:42
Опять деньги на ветер!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
07 ноября 2018 в 18:26
Желтушник,это как по нашему?
Просто спросил.
Коля58
Коля58 ответ МКС (комментарий удален) (раскрыть)
07 ноября 2018 в 18:25
Согласитесь что такое сказать может только не адекватный тренер )) А если бы он сказал ! Спартак мне платит огромные деньги за то что я его разваливаю? ))
В принципе после того что проиграно 4 игры он сказал тоже самое ))
denmig
denmig
07 ноября 2018 в 18:19
Испанец-бухтун!
Shamil79
Shamil79
07 ноября 2018 в 18:05
весёлый тренер
Коля58
Коля58 ответ Санчо Панса (раскрыть)
07 ноября 2018 в 17:52
Зачем??? Пускай там сидит в Главных Тренерах )) Руинами Спартака я удовлетворен ))
Коля58
Коля58 ответ Гавроша (раскрыть)
07 ноября 2018 в 17:51
Конечно нужно дать доработать лет пять )) Раз он за 10 дней развалил Тарасовку то за 5 лет он столько наворочает )) Из ФНЛ вылетят ))
Санчо Панса
Санчо Панса
07 ноября 2018 в 17:49
Спартак, вернее лично Федун из своего кармана тебе платит, сам заказывает музыку, а ты пляшешь под его дудку вместе с тарасовскими клоунами) Беги из стана пупсиков, да поскорее!
Гавроша
Гавроша ответ Коля58 (раскрыть)
07 ноября 2018 в 17:49
У пупсиков быстро научится.
Гавроша
Гавроша
07 ноября 2018 в 17:47
Дайте человеку поработать, он давно мечтал быть главным тренером.
Коля58
Коля58 ответ Гавроша (раскрыть)
07 ноября 2018 в 17:47
Интересно его уже научили по шкафчикам лазить? ))
Гавроша
Гавроша ответ Коля58 (раскрыть)
07 ноября 2018 в 17:46
Да наверное нигде.
Коля58
Коля58
07 ноября 2018 в 17:45, ред.
Рианчо: «„Спартак“ платит мне деньги, хорошие деньги»
Где и кого я еще так .....? ))
Полностью достоин Тарасовки )))
makkie
makkie
07 ноября 2018 в 17:15
Рианчо случайно занесло в Спартак, своим он у нас не станет и скоро пойдет на все четыре стороны.
Негативный фон уже через край бьёт!
hata
hata
07 ноября 2018 в 17:00
Именно про таких людей придумана пословица - "Язык мой - враг мой"
Klаsse
Klаsse
07 ноября 2018 в 16:58
пyтa эспаньола у тебя прозвище
hata
hata
07 ноября 2018 в 16:56
Для чего убирали Карреру ? Чтобы поставить этого чудака?
Василий 50
Василий 50
07 ноября 2018 в 16:49
Когда уже оно уйдет.
311
311
07 ноября 2018 в 16:45
    Palex
    Palex
    07 ноября 2018 в 16:41
    До чего же он ущербный.
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    07 ноября 2018 в 16:32
    Естественно, федун кормит тебя народными деньгами, а ты убиваешь спартак
    Пока все по плану, вся страна не против
    mphuZ
    mphuZ
    07 ноября 2018 в 16:32
    Красавчик, троллит спартачей как может!
    Evilhuman
    Evilhuman
    07 ноября 2018 в 16:26
    Этот персонаж за федунские деньги всё стерпит, но уже завтра вечером Рейнджерс оформят ему билет домой, хотя он там грозился жизнь отдать..
    Багров-брат
    Багров-брат
    07 ноября 2018 в 16:19
    Деньги, - единственное, что у них осталось,... и то не своё...)))
    161регион
    161регион
    07 ноября 2018 в 16:16, ред.
    Изя рианчо просто рубит бабос и ему папе несу на команду...реальный физрук....уха ха ха...вот это номер,скоро ему будут платить игроки которые захотят выйти в основе
    ДАША Д
    ДАША Д
    07 ноября 2018 в 16:15
    Вот пример порядочности: не ругает тех, с чьих рук кормится.
    Гость
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