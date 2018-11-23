Ибрагимович: «Не секрет, что я нравлюсь „Милану“»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в «Милан».

Интерес действительно есть, но я не буду против и провести еще один год в Лос-Анджелесе.

Не секрет, я что я нравлюсь «Милану». Я провел там два замечательных года и не хотел уходить, но меня заставили уехать в Париж.

Мы побеждали, а я стал лучшим бомбардиром великого клуба, когда там еще оставалась старая гвардия. В команде выступали невероятные игроки, с которыми мне посчастливилось разделить матчи и победы. А я ведь знаю, что значит побеждать в Италии.

Я не скажу «нет» и не скажу «да». Посмотрим.

Гаттузо был прекрасным игроком и стал прекрасным тренером.