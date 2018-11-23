Спасатель Златан

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Польша. Экстракласса
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.35 3.62 3.08
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 4.55 3.48 1.93
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.38 5.30 7.40
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 3.80 3.30 1.99
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама 2:0 Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара 1:0 Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана 1.108 8.50 26.00
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 2:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе 1.94 2.64 6.10
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе 2:1 Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи 1.044 14.00 34.00
22:30 сегодня  Байер -:-  Штутгарт 1.60 4.25 6.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.30 3.26 3.26
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.28 3.45 3.05
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг - - -
23:00 сегодня  Леганес -:-  Алавес 2.29 3.06 3.80
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 3.18 3.00 2.49
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян 3.85 3.75 1.88
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия - - -
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) 1.33 5.30 7.40
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 4.45 4.60 1.58
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) -:- Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) 3.98 5.20 1.54
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (мол) (Москва)Динамо М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.32 5.25 7.90
18:00 сегодня  Ахмат -:-  ЦСКА 3.74 3.14 2.16
20:30 сегодня  Локомотив М -:-  Урал 1.61 3.82 6.00
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 1.90 3.32 4.50
20:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Львов - - -
23:00 сегодня  Лион -:-  Сент-Этьен 1.60 4.25 6.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 2.17 3.08 3.80
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.91 2.93 2.74
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 2.64 2.98 2.99
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.69 2.78 3.14
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.09 3.18 3.90
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.25 3.06 2.41
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.89 2.92 2.77
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.18 3.125 3.70
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 4.65 3.78 1.73
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П - - -
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

Спасатель Златан

сегодня, 10:30

«Милан» вовсю ведет переговоры со Златаном Ибрагимовичем. «Соккер.ру» рассуждает о целесообразности такого возвращения.

В Италии Ибрагимович перепробовал все. На старости лет швед решил открыть для себя новые чемпионаты, раздвинуть горизонты и пополнить список трофеев. И если с ПСЖ в свое время он угадал, то дальше выбор клубов был не самым урожайным. Хотя с «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович умудрился выиграть Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы. Тоже достойно, особенно с учетом того, что МЮ в принципе в последние сезоны мало что выигрывает, а Ибрагимович побыл в клубе недолго.

Но еще меньше он пробудет в «Лос-Анджелес Гэлакси». 37-летнему шведу там все-таки скучновато. Он привык вариться в европейском футбольном обществе, где футбол возведен в ранг самого главного вида спорта, где предельный накал борьбы, высочайшая конкуренция и все главные футбольные мастера мира. В США Ибрагимович развлекал себя как мог, устраивая шоу и на поле с его невероятными голами, и за пределами стадионов, когда раздавал яркие интервью или бросался помидорами в такой любимый американцами баскетбол.

Чтобы держать себя в тонусе и не зачахнуть. В пенсионно-дачном режиме Ибрагимович существовать не может. Но при этом он оставался профессионалом, мотивированным активным бойцом, который в 25 матчах за «Гэлакси» забил 22 мяча. Когда человеку всего три года до сорока лет, это очень хороший результат. Даже если сделать скидку на более низкий уровень MLS, чем у европейских ведущих чемпионатов.

Эта результативность позволила ему все еще быть востребованным и среди тех самых представителей большой Европы. Неудивительно, что имя Златана с приближением зимнего трансферного окна называется все чаще. Говорят о нем в основном в привязке к «Реалу» и «Милану».

Мадридцы испытывают кризис результативности после ухода Криштиану Роналду. Ставка на то, что 50-60 голов португальца за сезон размажут между собой остальные игроки атаки «Реала», не сработала. Это не так происходит, как выяснили в «Реале». Поэтому в Мадрид срочно нужен уже состоявшийся результативный боец. А в середине сезона такого найти даже с деньгами «Реала» тяжело. Вот и вынуждены посматривать на все имеющиеся возможности, включая эту. Им же нужно срочное решение проблемы, а летом уже можно подумать о более основательном подходе к перестроению атаки.

У «Милана» ситуация немного похожая. Да, «россонери» немного выправили положение и замыкают пятерку в Серии А, однако им нужна более эффективная атака. Сейчас кажется, что результативность «Милана» вполне себе на уровне команд, претендующих на место в Лиге чемпионов.

Однако нужно обратить внимание на количество пропущенных мячей. По ним «Милан» - одна из худших команд вообще среди первых 12. Так что и забивать необходимо больше, чтобы компенсировать эту не самую надежную игру в обороне. Не всегда же защитнику Романьоли прибегать на последних минутах в атаку и спасать команду голами. На поток такое не поставишь, да и не нужно – этим должны заниматься те, кому положено по службе.

А что мы имеем в атаке «Милана» сейчас? Юный Кутроне не слишком впечатляет, была сделана ключевая ставка на Игуаина, но Гонсало никуда не дел свою привычку реализовывать только каждый седьмой голевой момент. Эту роскошь мог себе позволить «Ювентус» с его игровым преимуществом, но не «Милан». Помогает еще и то, что Сусо набрал потрясающую форму. Однако это не бомбардир, не центрфорвард.

Выходит, что «Милан» имеет в центре атаки Кутроне и Игуаина – оба с явными проблемами. Поэтому нельзя удивляться желанию миланцев вернуть Ибрагимовича, который прекрасно знаком с Италией, с Серией А, с топ-клубами здешними и с самим «Миланом». За «россонери» Ибрагимович поиграл в сезонах-2010/11 и 2011/12, вернувшись в Италию после неудачного захода в «Барселону».

В составе миланцев в общей сложности в 85 матчах Ибрагимович забил 56 мячей, доказав свою высочайшую результативность. Поэтому для «Милана» это более чем надежный вариант, пусть и прошло с тех пор шесть лет. В США Златан доказал в этом году, что не растерял своего навыка. Но интересны условия, на которых Ибрагимович придет в «Милан». Во-первых, это будет краткосрочный вспомогательный заход на полгода. Во-вторых, за шесть месяцев Ибрагимович получит 2,2 миллиона евро.

Возникают вопросы в целесообразности такой акции. Спортивный директор «Милана» Леонардо немного разъяснил ее суть, подчеркнув, что Ибрагимовича хотят подписать не только из-за его голов, но и из-за его человеческих лидерских качеств:

Ибрагимович очень близок к «Милану», это факт. Сейчас еще не время, но это уже больше, чем просто идея. Златан обладает особыми качествами, он мотивирует игроков на поле и за его пределами.

Внезапно на горизонте появился «Лос-Анджелес Гэлакси», которого будто и не спросили вовсе, как он смотрит на то, что с Ибрагимовичем ведутся переговоры. Ведь в Калифорнии явно не горят желанием отпускать результативного форварда, который еще и внимание к клубу колоссальное привлекает, играя важную маркетинговую роль. Вот что на этот счет говорит технический директор «Гэлакси» Йован Кировски:

Ибрагимович - фантастический игрок. Он нужен нам и лиге в целом. Мы уверены, что он останется, ведь его контракт истекает только через год. Что касается слухов, то это нормальная ситуация. Мы думаем, что Златан счастлив с нами.

То есть тяжело сейчас говорить, что у «Милана» дело в шляпе. Хотя в обоих клубах понимают, что главное слово как всегда будет у Златана. Если он захочет вернуться, то сделает это, несмотря на мнение калифорнийцев. В Италии с нетерпением ждут возвращения шведа. Появление в лиге Ибрагимовича после перехода летом туда Криштиану Роналду станет еще одним плюсом для Серии А, для укрепления ее статуса. А потом будет интересно посмотреть, как тренерский штаб примется сочетать на поле Ибрагимовича и Игуаина. И не окажется ли, что одному из них «Милан» в духе прежнего руководства платит баснословные деньги за просто так.

Поделиться
Другие материалы по теме
Анчелотти признался, что не прочь поработать с Кавани
Сегодня, 04:00 Комментарии4
Слухи«Боруссия» Д может подписать ещё одного молодого таланта из Англии
Сегодня, 03:36 Комментарии3
СлухиСкауты МЮ следят за Николой Миленковичем
Сегодня, 02:47 Комментарии3
Булка подумывает уйти из «Челси»
Вчера, 21:57 Комментарии13
Игрок «Барселоны»: «Наши двери для Неймара всегда открыты»
Вчера, 18:35 Комментарии9
У «Манчестер Сити» есть приоритетное право выкупа Санчо
Вчера, 18:35 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Abbath
Abbath
   535 / 747
сегодня в 11:07
«А потом будет интересно посмотреть, как тренерский штаб примется сочетать на поле Ибрагимовича и Игуаина.»

Очень интересно. Особенно с учетом того, что тренерского штаба у «Милана» нет уже 4 года ввиду отсутствия тренера.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить