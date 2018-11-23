Спасатель Златан

сегодня, 10:30

«Милан» вовсю ведет переговоры со Златаном Ибрагимовичем. «Соккер.ру» рассуждает о целесообразности такого возвращения.

В Италии Ибрагимович перепробовал все. На старости лет швед решил открыть для себя новые чемпионаты, раздвинуть горизонты и пополнить список трофеев. И если с ПСЖ в свое время он угадал, то дальше выбор клубов был не самым урожайным. Хотя с «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович умудрился выиграть Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы. Тоже достойно, особенно с учетом того, что МЮ в принципе в последние сезоны мало что выигрывает, а Ибрагимович побыл в клубе недолго.

Но еще меньше он пробудет в «Лос-Анджелес Гэлакси». 37-летнему шведу там все-таки скучновато. Он привык вариться в европейском футбольном обществе, где футбол возведен в ранг самого главного вида спорта, где предельный накал борьбы, высочайшая конкуренция и все главные футбольные мастера мира. В США Ибрагимович развлекал себя как мог, устраивая шоу и на поле с его невероятными голами, и за пределами стадионов, когда раздавал яркие интервью или бросался помидорами в такой любимый американцами баскетбол.

Чтобы держать себя в тонусе и не зачахнуть. В пенсионно-дачном режиме Ибрагимович существовать не может. Но при этом он оставался профессионалом, мотивированным активным бойцом, который в 25 матчах за «Гэлакси» забил 22 мяча. Когда человеку всего три года до сорока лет, это очень хороший результат. Даже если сделать скидку на более низкий уровень MLS , чем у европейских ведущих чемпионатов.

Эта результативность позволила ему все еще быть востребованным и среди тех самых представителей большой Европы. Неудивительно, что имя Златана с приближением зимнего трансферного окна называется все чаще. Говорят о нем в основном в привязке к «Реалу» и «Милану».

Мадридцы испытывают кризис результативности после ухода Криштиану Роналду. Ставка на то, что 50-60 голов португальца за сезон размажут между собой остальные игроки атаки «Реала», не сработала. Это не так происходит, как выяснили в «Реале». Поэтому в Мадрид срочно нужен уже состоявшийся результативный боец. А в середине сезона такого найти даже с деньгами «Реала» тяжело. Вот и вынуждены посматривать на все имеющиеся возможности, включая эту. Им же нужно срочное решение проблемы, а летом уже можно подумать о более основательном подходе к перестроению атаки.

У «Милана» ситуация немного похожая. Да, «россонери» немного выправили положение и замыкают пятерку в Серии А, однако им нужна более эффективная атака. Сейчас кажется, что результативность «Милана» вполне себе на уровне команд, претендующих на место в Лиге чемпионов.

Однако нужно обратить внимание на количество пропущенных мячей. По ним «Милан» - одна из худших команд вообще среди первых 12. Так что и забивать необходимо больше, чтобы компенсировать эту не самую надежную игру в обороне. Не всегда же защитнику Романьоли прибегать на последних минутах в атаку и спасать команду голами. На поток такое не поставишь, да и не нужно – этим должны заниматься те, кому положено по службе.

А что мы имеем в атаке «Милана» сейчас? Юный Кутроне не слишком впечатляет, была сделана ключевая ставка на Игуаина, но Гонсало никуда не дел свою привычку реализовывать только каждый седьмой голевой момент. Эту роскошь мог себе позволить «Ювентус» с его игровым преимуществом, но не «Милан». Помогает еще и то, что Сусо набрал потрясающую форму. Однако это не бомбардир, не центрфорвард.

Выходит, что «Милан» имеет в центре атаки Кутроне и Игуаина – оба с явными проблемами. Поэтому нельзя удивляться желанию миланцев вернуть Ибрагимовича, который прекрасно знаком с Италией, с Серией А, с топ-клубами здешними и с самим «Миланом». За «россонери» Ибрагимович поиграл в сезонах-2010/11 и 2011/12, вернувшись в Италию после неудачного захода в «Барселону».

В составе миланцев в общей сложности в 85 матчах Ибрагимович забил 56 мячей, доказав свою высочайшую результативность. Поэтому для «Милана» это более чем надежный вариант, пусть и прошло с тех пор шесть лет. В США Златан доказал в этом году, что не растерял своего навыка. Но интересны условия, на которых Ибрагимович придет в «Милан». Во-первых, это будет краткосрочный вспомогательный заход на полгода. Во-вторых, за шесть месяцев Ибрагимович получит 2,2 миллиона евро.

Возникают вопросы в целесообразности такой акции. Спортивный директор «Милана» Леонардо немного разъяснил ее суть, подчеркнув, что Ибрагимовича хотят подписать не только из-за его голов, но и из-за его человеческих лидерских качеств:

Ибрагимович очень близок к «Милану», это факт. Сейчас еще не время, но это уже больше, чем просто идея. Златан обладает особыми качествами, он мотивирует игроков на поле и за его пределами.

Внезапно на горизонте появился «Лос-Анджелес Гэлакси», которого будто и не спросили вовсе, как он смотрит на то, что с Ибрагимовичем ведутся переговоры. Ведь в Калифорнии явно не горят желанием отпускать результативного форварда, который еще и внимание к клубу колоссальное привлекает, играя важную маркетинговую роль. Вот что на этот счет говорит технический директор «Гэлакси» Йован Кировски:

Ибрагимович - фантастический игрок. Он нужен нам и лиге в целом. Мы уверены, что он останется, ведь его контракт истекает только через год. Что касается слухов, то это нормальная ситуация. Мы думаем, что Златан счастлив с нами.

То есть тяжело сейчас говорить, что у «Милана» дело в шляпе. Хотя в обоих клубах понимают, что главное слово как всегда будет у Златана. Если он захочет вернуться, то сделает это, несмотря на мнение калифорнийцев. В Италии с нетерпением ждут возвращения шведа. Появление в лиге Ибрагимовича после перехода летом туда Криштиану Роналду станет еще одним плюсом для Серии А, для укрепления ее статуса. А потом будет интересно посмотреть, как тренерский штаб примется сочетать на поле Ибрагимовича и Игуаина. И не окажется ли, что одному из них «Милан» в духе прежнего руководства платит баснословные деньги за просто так.