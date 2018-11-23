Иванович подходит «Барселоне» по всем параметрам

сегодня, 17:54

Источник из Англии подтвердил информацию о том, что «Барселона» заинтересована в услугах защитника «Зенита» Бранислава Ивановича.

Каталонцы не уверены, что продолжающий лечить колено центрбек Самюэль Умтити успеет восстановиться к началу следующего года, а потому ищет временное решение. «Сине-гранатовым» нужен ветеран, надежный и опытный оборонец, так что сербский футболист, выступавший ранее в «Челси», стал идеальной кандидатурой.

«Барселона» в январе предложит Ивановичу краткосрочное соглашение, так как надеется подписать Матийса де Лигта из «Аякса» следующим летом.