«Барселона» отправилась в Эйндховен без Луиса Суареса и Артура

сегодня, 17:25

«Барселона» отправилась в Нидерланды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ . Вместе с командой не полетели травмированные игроки Луис Суарес, Яспер Силлессен и Артур. Известно, что уругваец пропустит две недели, поскольку будет проходить лечение стволовыми клетками на колене. В то же время Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо готовы играть.

Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Хокин, Пенья, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Денис Суарес, Коутиньо, Месси, Дембеле, Малком, Ленгле, Альба, Мунир, Видаль, Умтити, Аленья, Миранда, Пуиг, Чуми.

Напомним, в последнем матче «Барса» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).