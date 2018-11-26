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«Барселона» отправилась в Эйндховен без Луиса Суареса и Артура

сегодня, 17:25
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона28.11.2018 в 23:00 Не начался

«Барселона» отправилась в Нидерланды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ. Вместе с командой не полетели травмированные игроки Луис Суарес, Яспер Силлессен и Артур. Известно, что уругваец пропустит две недели, поскольку будет проходить лечение стволовыми клетками на колене. В то же время Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо готовы играть.

Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Хокин, Пенья, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Денис Суарес, Коутиньо, Месси, Дембеле, Малком, Ленгле, Альба, Мунир, Видаль, Умтити, Аленья, Миранда, Пуиг, Чуми.

Напомним, в последнем матче «Барса» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).

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Все комментарии
League1
League1
   110 / 889
сегодня в 18:27
Хорошо, что гном играет. Хоть какая-то интрига есть. А то у ПСВ шансов не было бы совсем.
cska plus
cska plus
   3 / 889
сегодня в 17:55
Профукают с гномом, без него шансов больше.
3ton
3ton
   199 / 889
сегодня в 17:48
Посмотрим кто заменит Суареса .
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