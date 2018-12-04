Ассоциация футболистов Италии назвала лучшего игрока Серии А сезона-2017/18

Ассоциация футболистов Италии (AIC) определила лучшего игрока предыдущего сезона Серии А. Им стал нападающий «Интера» Мауро Икарди.
В 34 матчах чемпионата аргентинский форвард отличился 29 забитыми мячами.
Также AIC определила символическую сборную чемпионата Италии сезона-2017/18: Алиссон, Канселу, Кулибали, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Милинкович-Савич, Наингголан, Дибала, Икарди, Иммобиле.
В текущем сезоне Серии А Икарди уже был признан лучшим игроком октября.
А так бывает не всегда
А так бывает не всегда