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Ассоциация футболистов Италии назвала лучшего игрока Серии А сезона-2017/18

04 декабря 2018, 07:11

Ассоциация футболистов Италии (AIC) определила лучшего игрока предыдущего сезона Серии А. Им стал нападающий «Интера» Мауро Икарди.

В 34 матчах чемпионата аргентинский форвард отличился 29 забитыми мячами.

Также AIC определила символическую сборную чемпионата Италии сезона-2017/18: Алиссон, Канселу, Кулибали, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Милинкович-Савич, Наингголан, Дибала, Икарди, Иммобиле.

В текущем сезоне Серии А Икарди уже был признан лучшим игроком октября.

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olegmih1987
olegmih1987 ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
04 декабря 2018 в 16:19
Нагеленный у вас в нападении сейчас блистает!)))
Bayern Best
Bayern Best
04 декабря 2018 в 14:09
Спорный выбор.
Artemon9
Artemon9
04 декабря 2018 в 10:14
По логике Гризмана, лучшим игроком Серии А 17-18 должен был стать игрок Юве.
А так бывает не всегда
ДСА
ДСА
04 декабря 2018 в 08:07
В этом сезоне лучшим будет Роналду.
Ислам Керимов
Ислам Керимов
04 декабря 2018 в 07:39
Полыхает где то в Турине,да и не только!
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