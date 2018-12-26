Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2018/2019

«Брайтон» и «Арсенал» обменялись голами

26 декабря 2018, 22:09
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче 19-го тура АПЛ «Брайтон» сыграл вничью с «Арсеналом». Таким образом, «канониры» пока остаются на 4-м месте, набрав 38 очков, а у «Брайтона» теперь 22 балла и всё то же 13-е место.

Фалмер, стадион «Фалмер».

«Брайтон» - «Арсенал» — 1:1 (1:1)
Голы: Локадия 35Обамеянг 7

«Брайтон»: Райан, Монтойя, Даффи, Балогун, Бернардо, Стивенс, Проппер, Гросс, Марч, Мюррэй (Андоне 79), Локадия (Нокар 86)
Главный тренер: Хьютон Крис.

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Косьельни (Мэйтленд-Найлз 70), Лихтштайнер, Колашинац, Озил (Ивоби 46), Лукас Торрейра, Гендузи, Джака, Ляказетт (Рэмзи 62), Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Монтойя 45+2, Мюррэй 58, Лукас Торрейра 81

Судья: Тэйлор Энтони.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другой игре тура МЮ разгромил «Хаддерсфилд».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Рома» уверенно обыграла «Сассуоло»
26 декабря 2018 Видео
«Тоттенхэм» отгрузил 5 мячей «Борнмуту» и вышел на второе место
26 декабря 2018 Видео
«Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» и опустился на третье место в таблице
26 декабря 2018 Видео
МЮ разобрался с «Хаддерсфилдом», Погба забил два мяча
26 декабря 2018 Видео
«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» и укрепил лидерство
26 декабря 2018 Видео
«Ювентус» оступился в Бергамо
26 декабря 2018 Видео
Сортировать
Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
27 декабря 2018 в 19:08
Подсдулся что-то Арсенал
Санчо Панса
Санчо Панса
27 декабря 2018 в 17:29
Смогли в итоге чайки уйти от поражения) Обамеянг прекрасен и результативен в последних турах АПЛ. Впрочем, это очевидная потеря очков в исполнении канониров!
nnb199O
nnb199O
27 декабря 2018 в 13:39
Днища Ивобо, Езил, Косиельни и Рамзи, косячник Лихтштайнер испортили игру, таким днам не место в Арсенала.

Надеюсь в зимное то купим норм. защитника или атакующего полузащитника. и гнать всех Арсеновских бревен.
Coreal Opilipp
Coreal Opilipp ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
27 декабря 2018 в 11:56
Ну то что Ливерпуль только недавно начал попадать в ЛЧ, это ты загнул. Они всего 3-4 сезона не выступали в ЛЧ, а до этого были стабильным участниками ЛЧ. Но насчет фанов Юве ты прав.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ZaZizu (раскрыть)
27 декабря 2018 в 11:52
Саша не готов играть весь матч, так же было и при Вене, что изменилось?
ZaZizu
ZaZizu ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
27 декабря 2018 в 11:35
убрать Озила,Сашу и тем самым выключить из игры Обамеянга, каждый матч начинать с тремя опорниками,два из которых делают в среднем 5 касаний,двигаясь поперёк поля, играть без 10ки,надеясь в атаке на индивидуальное мастерство-это наследие Деда?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
27 декабря 2018 в 08:31
Я думал победит Арсенал
starche
starche
27 декабря 2018 в 07:33
Запал кончился!? Неужели мы движемся в середину таблицы!? Очень жаль........
Serge_1
Serge_1
27 декабря 2018 в 05:24
Хозяевам не хватило класса в завершение атаки,но и конечно везения.Арсеналу с такой игрой с Ливерпулем выцарапать хотя- бы ничью,будет чудом.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
27 декабря 2018 в 05:23
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    27 декабря 2018 в 00:15
    Тренеришко, одним словом...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Dinamovets1927 (комментарий удален) (раскрыть)
    26 декабря 2018 в 23:40
    кабинетный,100%
    Большой Карай
    Большой Карай
    26 декабря 2018 в 23:07
    Супер молодцы
    cannongun
    cannongun
    26 декабря 2018 в 22:33, ред.
    хехе а Торейра то желтую не получал, поедет в ливер. там опечатка в трансляции с Колашинацем вышла прост
    исправьте ошибку
    311
    311 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    26 декабря 2018 в 22:31
    С Эмери скучно как-то, надо возвращать Арсена!)
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    26 декабря 2018 в 22:23
    Шалом, соседи)))
    Caniggia
    Caniggia
    26 декабря 2018 в 22:22
    Счёт по игре.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Да ладнo вам (комментарий удален) (раскрыть)
    26 декабря 2018 в 22:22
    Если штаб снова выдаст хорошую работу, надеюсь, что в ближайшее время не потребуется больше)
    mphuZ
    mphuZ
    26 декабря 2018 в 22:20, ред.
    Играли так, как будто игроки рождество всю ночь праздновали :((
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ 311 (раскрыть)
    26 декабря 2018 в 22:18
    Дзюба дно. Когда Эмери построит свою команду, а не Венгера залатает, тогда поговорим)
    311
    311
    26 декабря 2018 в 22:16
    Брайтон был ближе к победе! Дзюба был прав!)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    26 декабря 2018 в 22:16
    Что говорить, ожидался результат. Команда в функциональной яме, и не надо говорить, что "выиграли же у "Бернли"", этому "Бернли" мертвый "Эвертон" 5 мячей на выезде забросил.

    Я так жду зимнего ТО. И, вероятно, нужно задумываться о победе в ЛЕ уже, хотя у "Челси" тоже не все гладко.

    Мне кажется, пока команда полностью не избавиться от наследия Сени, победы могут быть только локальными. Бесполезный негритенок все так же бегает, пучеглазый стример все так же только в поединке с "Бернли" себя может проявить не в Fortnite, а уж защита из Кошельных и Лихтштайнеров заставит страдать любого болельщика.

    Джака тоже из этой же компании, хотя он стал проявлять иногда свой козырь в виде дальних передач, но ходить по полю гордо как баран, когда нужно бегать, он не перестал.

    Очевидно, что нужны свежие силы, Банега, про которого говорят, явно придется ко двору.

    В общем, ждем плодотворной работы от штаба.

    Ну а матч с "Ливерпулем"... Это будет боль.
    cannongun
    cannongun
    26 декабря 2018 в 22:15
    ну соседи , если вы таким спецом готовитесь к поездке в порт, то я хз чего ждать
    dzvinka
    dzvinka
    26 декабря 2018 в 22:15, ред.
    Озил вообще не понял, и не оценил, зачем его от стриминга оторвали!?))
    alexov222
    alexov222
    26 декабря 2018 в 22:11, ред.
    и как вы ТТХ раскатали в дерби? даже неудобно как-то...
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    26 декабря 2018 в 22:10
    Гы гы гы
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     