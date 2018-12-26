«Брайтон» и «Арсенал» обменялись голами

В матче 19-го тура АПЛ «Брайтон» сыграл вничью с «Арсеналом». Таким образом, «канониры» пока остаются на 4-м месте, набрав 38 очков, а у «Брайтона» теперь 22 балла и всё то же 13-е место.
Фалмер, стадион «Фалмер».
«Брайтон» - «Арсенал» — 1:1 (1:1)
Голы: Локадия 35 — Обамеянг 7
«Брайтон»: Райан, Монтойя, Даффи, Балогун, Бернардо, Стивенс, Проппер, Гросс, Марч, Мюррэй (Андоне 79), Локадия (Нокар 86)
Главный тренер: Хьютон Крис.
«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Косьельни (Мэйтленд-Найлз 70), Лихтштайнер, Колашинац, Озил (Ивоби 46), Лукас Торрейра, Гендузи, Джака, Ляказетт (Рэмзи 62), Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Монтойя 45+2, Мюррэй 58, Лукас Торрейра 81
Судья: Тэйлор Энтони.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другой игре тура МЮ разгромил «Хаддерсфилд».
Надеюсь в зимное то купим норм. защитника или атакующего полузащитника. и гнать всех Арсеновских бревен.
Надеюсь в зимное то купим норм. защитника или атакующего полузащитника. и гнать всех Арсеновских бревен.
Только МС и Ливерпуль говоришь, а ливер с каких пор?
Наверное с тех пор , когда они лет 30 чемп не выигрывали и в ЛЧ начали попадать только несколько лет ?
Не позорься
Я заметил самые гниловатые глоры это у Ювентус
Только МС и Ливерпуль говоришь, а ливер с каких пор?
Наверное с тех пор , когда они лет 30 чемп не выигрывали и в ЛЧ начали попадать только несколько лет ?
Не позорься
Я заметил самые гниловатые глоры это у Ювентус
исправьте ошибку
исправьте ошибку
www.youtube.com/watch?v=yKC3ljslrHs
Я так жду зимнего ТО. И, вероятно, нужно задумываться о победе в ЛЕ уже, хотя у "Челси" тоже не все гладко.
Мне кажется, пока команда полностью не избавиться от наследия Сени, победы могут быть только локальными. Бесполезный негритенок все так же бегает, пучеглазый стример все так же только в поединке с "Бернли" себя может проявить не в Fortnite, а уж защита из Кошельных и Лихтштайнеров заставит страдать любого болельщика.
Джака тоже из этой же компании, хотя он стал проявлять иногда свой козырь в виде дальних передач, но ходить по полю гордо как баран, когда нужно бегать, он не перестал.
Очевидно, что нужны свежие силы, Банега, про которого говорят, явно придется ко двору.
В общем, ждем плодотворной работы от штаба.
Ну а матч с "Ливерпулем"... Это будет боль.
Я так жду зимнего ТО. И, вероятно, нужно задумываться о победе в ЛЕ уже, хотя у "Челси" тоже не все гладко.
Мне кажется, пока команда полностью не избавиться от наследия Сени, победы могут быть только локальными. Бесполезный негритенок все так же бегает, пучеглазый стример все так же только в поединке с "Бернли" себя может проявить не в Fortnite, а уж защита из Кошельных и Лихтштайнеров заставит страдать любого болельщика.
Джака тоже из этой же компании, хотя он стал проявлять иногда свой козырь в виде дальних передач, но ходить по полю гордо как баран, когда нужно бегать, он не перестал.
Очевидно, что нужны свежие силы, Банега, про которого говорят, явно придется ко двору.
В общем, ждем плодотворной работы от штаба.
Ну а матч с "Ливерпулем"... Это будет боль.