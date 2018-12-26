«Брайтон» и «Арсенал» обменялись голами

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26 декабря 2018, 22:09

В матче 19-го тура АПЛ «Брайтон» сыграл вничью с «Арсеналом». Таким образом, «канониры» пока остаются на 4-м месте, набрав 38 очков, а у «Брайтона» теперь 22 балла и всё то же 13-е место.

Фалмер, стадион «Фалмер».

«Брайтон» - «Арсенал» — 1:1 (1:1)

Голы: Локадия 35 — Обамеянг 7

«Брайтон»: Райан, Монтойя, Даффи, Балогун, Бернардо, Стивенс, Проппер, Гросс, Марч, Мюррэй (Андоне 79), Локадия (Нокар 86)

Главный тренер: Хьютон Крис.

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Косьельни (Мэйтленд-Найлз 70), Лихтштайнер, Колашинац, Озил (Ивоби 46), Лукас Торрейра, Гендузи, Джака, Ляказетт (Рэмзи 62), Обамеянг

Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Монтойя 45+2, Мюррэй 58, Лукас Торрейра 81

Судья: Тэйлор Энтони.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.