Гвардиола: «У меня нет друзей»

18 января 2019, 17:49

Сегодня наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола празднует свой 48-й день рождения. Испанец рассказал о том, как проведет этот вечер.

Дома в кругу семьи. У меня нет друзей.

Ранее специалист похвалил наставника «Лидса» Марсело Бьелсу.