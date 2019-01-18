Гвардиола: «У меня нет друзей»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 76’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Гвардиола: «У меня нет друзей»

18 января 2019, 17:49

Сегодня наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола празднует свой 48-й день рождения. Испанец рассказал о том, как проведет этот вечер.

Дома в кругу семьи. У меня нет друзей.

Ранее специалист похвалил наставника «Лидса» Марсело Бьелсу

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Все комментарии
311
311 ответил заDOOMчивый
   74 / 808
19 января в 02:48
если жена является другом - то этого вполне достаточно. А Гвардик очень давно женат и это говорит о том,что этот человек серьёзный. Уверен,что имея такой успех и состояние от псевдодрузей не было бы проходу. Ему достаточно пару раз щёлкнуть пальцами и друзья сразу появятся,но он же не дурак и всё прекрасно понимает. Семья - это самое ценное,что должно быть у Человека. Когда Пепс был в Барсе,я не уважал его,потому что Барсу тянули за уши,но когда он перешёл в МС и стал Чемпионом и начал преобразовывать команду - я стал частично понимать глубину его Философии. Раньше восхищался Мавриком,но это было при Челси-1 и то теперь осознаю,что восхищался больше игроками,нежели тренером. Было бы интересно посмотреть,если бы Пепса уволили за плохие результаты,он бы поступил также как Галька и Жозэ? Есть предчувствие,что он бы просто ушёл без компенсации,хотя могу и ошибаться.
По щелчку пальца как раз псевдодрузья откликаются. А отсутствие друзей никак не может благотворно влиять на человека. Прошу прощения, но от твоего комментария так и веет подкаблучеством, исправляйся!)
95-shishani-95
95-shishani-95
   115 / 808
18 января в 23:01
Ничего себе, сколько людей в комментариях показали своё истинное лицо и то, как бы они поступали, будь у них такое состояние!!! Такие люди быстро отказались бы от друзей, если б у них появились большие деньги!!!
Я б НЕ ОТДАЛ СВОИХ НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВЕРА, СЕМЬЯ и ДРУЗЬЯ - ВОТ ЭТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ БОГАТСТВО!!!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   115 / 808
18 января в 22:56
Что это, если не высокомерие???
Посмотреть бы на тебя без такого состояния как щас, ты бы сам искал этих друзей!!!

ДРУЗЬЯ ИЗ-ЗА РЕЛИГИИ (ВЕРЫ) - ЭТО ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА!!!
А ДРУЗЬЯ РАДИ МИРСКОГО (деньги, машины, дома, наркота и т.д.)- ЭТО ВСЁ ВРЕМЕННОЕ, И ОНИ ПОТОМ СТАНОВЯТСЯ ВРАГАМИ, КОГДА ВСЁ ЭТО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!!!
Физручини
Физручини
   410 / 808
18 января в 22:24
Назвать человека другом - все равно, что сказать женщине "я тебя люблю". Лучше не говорить вообще, чем кому попало
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   217 / 808
18 января в 22:08
если жена является другом - то этого вполне достаточно. А Гвардик очень давно женат и это говорит о том,что этот человек серьёзный. Уверен,что имея такой успех и состояние от псевдодрузей не было бы проходу. Ему достаточно пару раз щёлкнуть пальцами и друзья сразу появятся,но он же не дурак и всё прекрасно понимает. Семья - это самое ценное,что должно быть у Человека.
Когда Пепс был в Барсе,я не уважал его,потому что Барсу тянули за уши,но когда он перешёл в МС и стал Чемпионом и начал преобразовывать команду - я стал частично понимать глубину его Философии. Раньше восхищался Мавриком,но это было при Челси-1 и то теперь осознаю,что восхищался больше игроками,нежели тренером. Было бы интересно посмотреть,если бы Пепса уволили за плохие результаты,он бы поступил также как Галька и Жозэ? Есть предчувствие,что он бы просто ушёл без компенсации,хотя могу и ошибаться.
Artuom
Artuom ответил Caniggia
   379 / 808
18 января в 21:39
Отсутствие друзей, возможно, одна из главных причин такого большого успеха Пепа, как футболиста и, особенно, как тренера. И всего то ещё 48! Сколько же он может ещё добиться, до каких вершин дойти! С днюхой, великий тренер!
Думается у того же Иньесты есть хорошие друзья. И это никак не мешает ему быть топовым игроком и вполне вероятно успешным тренером.

Вы бы хоть объяснили как на Гвардиолу положительно влияет отсутствие друзей...
ЮЗИК
ЮЗИК
   174 / 808
18 января в 21:07
Несчастный человек
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   186 / 808
18 января в 20:12
Друзей не бывает много, но 1-2 должны быть обязательно. Скучно жить.
OMG
OMG
   724 / 808
18 января в 19:31
Ну это понятно, "друзьями" может похвастаться лишь стадное быдло.
allemz
allemz
   24 / 808
18 января в 19:03
С Днём Рождения, Хосеп Гвардиола-и-Сала!
allemz
allemz ответил Igo0rek
   24 / 808
18 января в 19:00
Лично с ним знаком?
    Эрик Бернар
    Эрик Бернар
    18 января в 18:39
    С Днём Рождения Хосеп! Ждём уверенной победы на классе в АПЛ.
    Caniggia
    Caniggia
       34 / 808
    18 января в 18:37
    Отсутствие друзей, возможно, одна из главных причин такого большого успеха Пепа, как футболиста и, особенно, как тренера. И всего то ещё 48! Сколько же он может ещё добиться, до каких вершин дойти! С днюхой, великий тренер!
    311
    311
       74 / 808
    18 января в 18:35
    Это цена его высокомерия!)
    Заратустра
    Заратустра
       179 / 808
    18 января в 18:04
    Это понятно. С барсуками никто не хочет дружить. Это зашквар.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       50 / 808
    18 января в 18:03
    Интересный человек Пеп.
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Aivust
       135 / 808
    18 января в 18:01
    Потому что ты 62о а не человек!
    Лично с ним знаком?
    cska plus
    cska plus
       12 / 808
    18 января в 18:01
    Пеп, с днюхой! Но как можно жить без друзей.
    Igo0rek
    Igo0rek
       135 / 808
    18 января в 18:00
    Как говорил Омар Хайям: "Лучше быть одному, чем вместе с кем попало."
    Aivust
    Aivust
    18 января в 18:00
    Потому что ты 62о а не человек!
    Горожане
    Горожане
       318 / 808
    18 января в 17:59
    С днём рождения Пеп!
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