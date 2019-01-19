Стали известны детали перехода Игуаина в «Челси»

19 января 2019, 11:59

Стали известны подробности грядущего перехода нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина в «Челси».

«Милан» арендовал аргентинца за 18 млн евро с возможностью выкупа еще за 36 млн. «Челси» заплатит 9 млн евро за оставшиеся полгода аренды и сможет выкупить футболиста на аналогичных условиях.

При этом выкуп станет обязательным в следующих случаях:

1) Если «Челси» займет место в первой тройке команд АПЛ по итогам сезона, а Гонсало забьет хотя бы один гол.

2) Если Игуаин забьет более 15 голов в Премьер-Лиге.

3) Если «Челси» выиграет Лигу Европы, а Игуаин забьет пять голов в официальных матчах.