Стали известны детали перехода Игуаина в «Челси»

Стали известны подробности грядущего перехода нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина в «Челси».
«Милан» арендовал аргентинца за 18 млн евро с возможностью выкупа еще за 36 млн. «Челси» заплатит 9 млн евро за оставшиеся полгода аренды и сможет выкупить футболиста на аналогичных условиях.
При этом выкуп станет обязательным в следующих случаях:
1) Если «Челси» займет место в первой тройке команд АПЛ по итогам сезона, а Гонсало забьет хотя бы один гол.
2) Если Игуаин забьет более 15 голов в Премьер-Лиге.
3) Если «Челси» выиграет Лигу Европы, а Игуаин забьет пять голов в официальных матчах.
Тут только дуализм - при его технических характеристиках его ускорение будет желать лучшего, и он не будет поспевать в штрафную при атаках или же будет в офсайде стоять)
Тут только дуализм - при его технических характеристиках его ускорение будет желать лучшего, и он не будет поспевать в штрафную при атаках или же будет в офсайде стоять)
Но тут правда еще надо забить гол. Хотя Азар научился попадать в Морату так, чтобы от него отскакивало в ворота, в Игуаина попасть должно быть намного легче. Но Игуаину правда надо еще доползти до штрафной
Но тут правда еще надо забить гол. Хотя Азар научился попадать в Морату так, чтобы от него отскакивало в ворота, в Игуаина попасть должно быть намного легче. Но Игуаину правда надо еще доползти до штрафной