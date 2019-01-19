«Бенфика» отказалась продавать Феликса «Ливерпулю» за 61 млн фунтов

Источник из Португалии сообщил, что «Ливерпуль» обратился с предложением по 19-летнему полузащитнику «Бенфики» Жоао Феликсу. Мерсисайдцы готовы заплатить за талантливого юношу 61 млн фунтов, «Бенфика» же ответила отказом на это предложение.
Феликс лишь недавно продлил контракт с португальским клубом. Стоимость выкупа хавбека - 105 млн фунтов.
Но со стороны выглядит конечно смешно. Обычно игрок себя показывает с хорошей стороны, а потом на него вешают большой ценник. А в Италии наоборот, вешают большой ценник, кричат на всех углах о большом интересе всех клубов мира к игроку ... а через год-два, мало уже кто помнит про такого футболиста.
Но со стороны выглядит конечно смешно. Обычно игрок себя показывает с хорошей стороны, а потом на него вешают большой ценник. А в Италии наоборот, вешают большой ценник, кричат на всех углах о большом интересе всех клубов мира к игроку ... а через год-два, мало уже кто помнит про такого футболиста.
Ну Бенфика.....ну жжот.....
Ну Бенфика.....ну жжот.....