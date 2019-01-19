«Бенфика» отказалась продавать Феликса «Ливерпулю» за 61 млн фунтов

19 января 2019, 10:09

Источник из Португалии сообщил, что «Ливерпуль» обратился с предложением по 19-летнему полузащитнику «Бенфики» Жоао Феликсу. Мерсисайдцы готовы заплатить за талантливого юношу 61 млн фунтов, «Бенфика» же ответила отказом на это предложение.

Феликс лишь недавно продлил контракт с португальским клубом. Стоимость выкупа хавбека - 105 млн фунтов.