Молодежка «Спартака» проиграла седьмой команде Венгрии

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 66’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
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11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Молодежка «Спартака» проиграла седьмой команде Венгрии

19 января 2019, 16:25

Молодежная команда «Спартака» провела товарищеский матч с клубом высшего дивизиона Венгрии «Мезоковешд». «Красно-белые» потерпели разгромное поражение со счетом 1:5.

«Спартак» (мол) - «Мезоковешд» 1:5 (0:1)
Голы: Предеус 79 - Мольнар 25, Лазарь 65, Катанец 70, Лазарь 73, Дражич 82

«Спартак» (мол): Ярусов, игрок на просмотре (Хромин 65), Моргунов (игрок на просмотре 46), игрок на просмотре, Сазонов, Мазуров (Фольмер 60), Сунгатулин (Репях 60), Митрога (игрок на просмотре 60), Мельников (игрок на просмотре 46), Данилин, Лопатин (Предеус 65).

Напомним, взрослая команда «Спартака» сегодня отправилась в Катар.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   126 / 808
19 января в 20:14
Ничего удивительного, для пупусиков число 7 счастливое.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 января в 19:46
Стыдно за спартак...
Colonist
Colonist
   450 / 808
19 января в 19:19
Разве это молодежка? Одни «игроки на просмотре»!:)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   107 / 808
19 января в 18:24
Позорищееееееее!
Йабуба
Йабуба
   481 / 808
19 января в 18:18
В Питере основа привыкла огребать по пять.
Bayern Best
Bayern Best
   88 / 808
19 января в 18:02
Стыд и позор!!!
13 RUS
13 RUS
   284 / 808
19 января в 17:55
Так пупсики всегда так играют в чем прикол?
Footbolista
Footbolista
   14 / 808
19 января в 17:43
Игроки на просмотре проиграли регулярной команде высшего дивизиона Венгрии....раскудахтались конебомжи)...
RIR68
RIR68
   28 / 808
19 января в 17:30
Предеус - это тарасовский Паредес)))
161регион
161регион
   62 / 808
19 января в 17:22
Пищевеку не растраиваться....все наладится...бу га га га
Педры и негры
Педры и негры ответил 25процентный клоун
19 января в 17:22
Мельчает федунбот, Швецию от Венгрии отличить не может!
Tommy Lee
Tommy Lee
   261 / 808
19 января в 17:19
По-привычке Спартачок пятёрочку вынул.
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 808
19 января в 17:03
Товарка всего лишь .
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 808
19 января в 16:59
Стыдно болоту проиграть или лошадкам,а товарняк шведам пожалуйста
Эрик Бернар
Эрик Бернар
19 января в 16:45
Атмосфера федунятника воспитывает иуд и предателей! Даже перед ЧМ что можно было слышать -
Джикия: Пупсики загорают на солнышке! (И это во время активной кампании против ЧМ, где не последнее место в обвинениях против России занимал raciзм)
Кутепов: Рамос показал, как остановить Салаха!

Шла такая информвойна, а они давали жирные поводы для антироссийской риторики. Стыд.
Может быть, персонально там не все такие, как глушаков, но федуновское воспитание за версту чуется.
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 808
19 января в 16:44
7 команде Венгрии? Какой позор.
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   13 / 808
19 января в 16:42
Очередная пятерочка хряков :)
311
311
   74 / 808
19 января в 16:42
Пятёрик хапнули по привычке!)
Эрик Бернар
Эрик Бернар
19 января в 16:39
Это позор, друзья!
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   44 / 808
19 января в 16:37
Счет по питерски. ))))
волгoдoн
волгoдoн
   52 / 808
19 января в 16:32
готовятся к разгромам смолоду
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   163 / 808
19 января в 16:30
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 808
    19 января в 16:27
    Поддерживают марку главной команды в Европе. Нет федунсудей, нет и побед. Гыгыгы
    КЭТиК
    КЭТиК
       128 / 808
    19 января в 16:27
    Как вышли игроки на просмотре, так понеслось.
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