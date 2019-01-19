Молодежка «Спартака» проиграла седьмой команде Венгрии

Молодежная команда «Спартака» провела товарищеский матч с клубом высшего дивизиона Венгрии «Мезоковешд». «Красно-белые» потерпели разгромное поражение со счетом 1:5.
«Спартак» (мол) - «Мезоковешд» 1:5 (0:1)
Голы: Предеус 79 - Мольнар 25, Лазарь 65, Катанец 70, Лазарь 73, Дражич 82
«Спартак» (мол): Ярусов, игрок на просмотре (Хромин 65), Моргунов (игрок на просмотре 46), игрок на просмотре, Сазонов, Мазуров (Фольмер 60), Сунгатулин (Репях 60), Митрога (игрок на просмотре 60), Мельников (игрок на просмотре 46), Данилин, Лопатин (Предеус 65).
Напомним, взрослая команда «Спартака» сегодня отправилась в Катар.
Джикия: Пупсики загорают на солнышке! (И это во время активной кампании против ЧМ, где не последнее место в обвинениях против России занимал raciзм)
Кутепов: Рамос показал, как остановить Салаха!
Шла такая информвойна, а они давали жирные поводы для антироссийской риторики. Стыд.
Может быть, персонально там не все такие, как глушаков, но федуновское воспитание за версту чуется.
Джикия: Пупсики загорают на солнышке! (И это во время активной кампании против ЧМ, где не последнее место в обвинениях против России занимал raciзм)
Кутепов: Рамос показал, как остановить Салаха!
Шла такая информвойна, а они давали жирные поводы для антироссийской риторики. Стыд.
Может быть, персонально там не все такие, как глушаков, но федуновское воспитание за версту чуется.