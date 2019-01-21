ВТБ может получить полный контроль над «Динамо»

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк может получить полный контроль над московским «Динамо».
Да, это вполне возможно.
Стадион строим. 10 марта будет первая игра - со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что банк намерен вложить в развитие команды 3 млрд рублей.
Тетя Оля с "Локо" это показательно объяснила, покупая за 5 миллионов долларов игроков стоимостью миллион и назначая на все должности своих родственников с миллионными окладами) И ведь никто не спросил ничего, хотя они там на пару островов в Тихом океане минимум наворовали)
Так же и тут будет, поставят родственника или друга Костина, он будет сам пилить и Костину на карман отправлять.
Тетя Оля с "Локо" это показательно объяснила, покупая за 5 миллионов долларов игроков стоимостью миллион и назначая на все должности своих родственников с миллионными окладами) И ведь никто не спросил ничего, хотя они там на пару островов в Тихом океане минимум наворовали)
Так же и тут будет, поставят родственника или друга Костина, он будет сам пилить и Костину на карман отправлять.