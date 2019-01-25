Годин прошёл медобследование для «Интера»

25 января 2019, 07:31

Защитник «Атлетико» Диего Годин прошёл медобследование в преддверии своего летнего перехода в «Интер». По информации источника, миланский клуб уже начал официальный процесс по подписанию контракта с 32-летним футболистом. «Атлетико» не смог убедить игрока продлить соглашение с клубом, и 1 июля Годин перейдёт в «Интер» на правах свободного агента.

Сообщается, что контракт Година с «нерадзурри» будет рассчитан до 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон. Зарплата уругвайца в новом клубе составит 6 млн евро в год.

Недавно сообщалось об интересе «Интера» к полузащитнику «Лестера» Адриену Силве.