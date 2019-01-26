Гвардиола: «Если Сильва сохранит форму, буду рад ему здесь и после 2020-го»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, будет ли он рад продлению контракта с полузащитником Давидом Сильвой, соглашение с которым истекает летом 2020 года.

В этом случае всё зависит от игрока. Что касается меня, если Давид будет в форме, и его игра будет такой же, как в этом сезоне, я буду более чем рад этому.

Такого игрока, как Сильва, нелегко отыскать во всём мире.

Но я думаю, что футболисты должны решать сами. В этом возрасте голова контролирует твои ноги и ваше желание и готовность оставаться [на том же уровне]. Так что это зависит от него.