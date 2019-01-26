«Интер» и «Милан» проявляют интерес к Карраско

сегодня, 07:17

«Интернационале» и «Милан» рассматривают возможность приобретения полузащитника «Далянь Ифан» Янника Карраско, утверждает источник.

«Милан» пока не решается делать официальное предложение по 25-летнему бельгийцу, однако в любой момент игрока может перехватить «Интер», но только в том случае, если состав «нерадзурри» покинет полузащитник Антонио Кандрева.

Отмечается, что сам Карраско хочет вернуться в Европу. Ранее сообщалось о вероятности перехода хавбека в «Арсенал», но, судя по всему, трансфер сорвался из-за больших финансовых запросов игрока.