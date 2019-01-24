Апелляционный суд признал право МФСО «Спартак» на эмблему общества

24 января 2019, 19:55

Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительным договор от 30 июня 2016 года между ОО «Международное физкультурно-спортивное общество ( МФСО ) „Спартак“ имени Николая Петровича Старостина» и ООО "Спортивный клуб «Спартак» о праве использования товарного знака «Спартак».

В октябре арбитражный суд Москвы отклонил иск МФСО «Спартак». Тогда требования истца касались признания недействительным договора от 30 июня 2016 года об отчуждении исключительных прав на девять товарных знаков в пользу ООО "Спортивный клуб «Спартак». В число девяти товарных знаков вошла в том числе эмблема с буквой «С». Тогда представители МФСО «Спартак» указывали на то, что договор заключался прежней главой МФСО Анной Алешиной с одной стороны и ее сыном Алексеем Алешиным, являвшимся учредителем футбольного клуба «Спартак», - с другой. Истец сетовал на то, что имели место личные интересы Алешиной.

В четверг апелляционная инстанция отменила октябрьское решение арбитражного суда и признала незаконным договор от 30 июня 2016 года об отчуждении исключительных прав на товарные знаки в пользу ООО "Спортивный клуб «Спартак», удовлетворив таким образом иск МФСО «Спартак».