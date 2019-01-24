Апелляционный суд признал право МФСО «Спартак» на эмблему общества

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 78’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 71’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 35’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Апелляционный суд признал право МФСО «Спартак» на эмблему общества

24 января 2019, 19:55

Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительным договор от 30 июня 2016 года между ОО «Международное физкультурно-спортивное общество (МФСО) „Спартак“ имени Николая Петровича Старостина» и ООО "Спортивный клуб «Спартак» о праве использования товарного знака «Спартак». 

В октябре арбитражный суд Москвы отклонил иск МФСО «Спартак». Тогда требования истца касались признания недействительным договора от 30 июня 2016 года об отчуждении исключительных прав на девять товарных знаков в пользу ООО "Спортивный клуб «Спартак». В число девяти товарных знаков вошла в том числе эмблема с буквой «С». Тогда представители МФСО «Спартак» указывали на то, что договор заключался прежней главой МФСО Анной Алешиной с одной стороны и ее сыном Алексеем Алешиным, являвшимся учредителем футбольного клуба «Спартак», - с другой. Истец сетовал на то, что имели место личные интересы Алешиной.

В четверг апелляционная инстанция отменила октябрьское решение арбитражного суда и признала незаконным договор от 30 июня 2016 года об отчуждении исключительных прав на товарные знаки в пользу ООО "Спортивный клуб «Спартак», удовлетворив таким образом иск МФСО «Спартак».

МФСО «Спартак» было образовано весной 1935 года, его председателем является Евгений Ловчев.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
   224 / 808
25 января в 00:06
Я тут вижу этот ромбик многим как кость в горле)
МапС
МапС
   125 / 808
24 января в 22:44
Когда уже наш ромбик родит, йопта?
oFANATo
oFANATo ответил Leha-ha50
   57 / 808
24 января в 22:31
В чем суть "драчки" ???
ДРАЧКА ЗА ПРАВО КОМУ И ДАЛЬШЕ ПОЗОРИТЬСЯ ПОД СПЛЮСНУТЫМ КВАДРАТОМ
13 RUS
13 RUS
   274 / 808
24 января в 22:25
Кому этот знак интересен кроме поросят
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
24 января в 21:57
Нынешний Спартак ничего общего не имеет с тем Спартаком, который организовали Старостины.
Какая может быть история?!
Спартачи сами топчут светлую память Старостиных!
Я никогда не писал, что мне стыдно за Спартак, так как я к нему не имею никакого отношения, но я хочу спросит у спартачей им то самим не стыдно?
RIR68
RIR68
   28 / 808
24 января в 21:34
передрались за право носить рваный овальчик!!!
Сов Армия
Сов Армия
   229 / 808
24 января в 21:19
Это дрязги для того чтобы в случае неудачной игры в весенней части чемпионата было кого обвинить
311
311
   76 / 808
24 января в 21:10
Теперь рисовать ромбики в общественных туалетах незаконно, к сведению спартачей!)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил морозз
   20 / 808
24 января в 20:50
А суть здесь одна и прямая...ссут они прямо в песок!
А если серьезно??? Саныч, привет.
морозз
морозз ответил Leha-ha50
   75 / 808
24 января в 20:45
В чем суть "драчки" ???
А суть здесь одна и прямая...ссут они прямо в песок!
tuman960
tuman960 ответил Leha-ha50
   180 / 808
24 января в 20:27
В чем суть "драчки" ???
    tuman960
    tuman960
       180 / 808
    24 января в 20:24
      ermak6848
      ermak6848
         214 / 808
      24 января в 20:16
      без тёрок в этом сообществе ну просто никак....
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         20 / 808
      24 января в 20:05
      В чем суть "драчки" ???
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