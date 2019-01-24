Апелляционный суд признал право МФСО «Спартак» на эмблему общества

Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительным договор от 30 июня 2016 года между ОО «Международное физкультурно-спортивное общество (МФСО) „Спартак“ имени Николая Петровича Старостина» и ООО "Спортивный клуб «Спартак» о праве использования товарного знака «Спартак».
В октябре арбитражный суд Москвы отклонил иск МФСО «Спартак». Тогда требования истца касались признания недействительным договора от 30 июня 2016 года об отчуждении исключительных прав на девять товарных знаков в пользу ООО "Спортивный клуб «Спартак». В число девяти товарных знаков вошла в том числе эмблема с буквой «С». Тогда представители МФСО «Спартак» указывали на то, что договор заключался прежней главой МФСО Анной Алешиной с одной стороны и ее сыном Алексеем Алешиным, являвшимся учредителем футбольного клуба «Спартак», - с другой. Истец сетовал на то, что имели место личные интересы Алешиной.
В четверг апелляционная инстанция отменила октябрьское решение арбитражного суда и признала незаконным договор от 30 июня 2016 года об отчуждении исключительных прав на товарные знаки в пользу ООО "Спортивный клуб «Спартак», удовлетворив таким образом иск МФСО «Спартак».
МФСО «Спартак» было образовано весной 1935 года, его председателем является Евгений Ловчев.
Какая может быть история?!
Спартачи сами топчут светлую память Старостиных!
Я никогда не писал, что мне стыдно за Спартак, так как я к нему не имею никакого отношения, но я хочу спросит у спартачей им то самим не стыдно?
Какая может быть история?!
Спартачи сами топчут светлую память Старостиных!
Я никогда не писал, что мне стыдно за Спартак, так как я к нему не имею никакого отношения, но я хочу спросит у спартачей им то самим не стыдно?