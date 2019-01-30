«Ювентус» и «Боруссия» Д поспорят за Кристенсена

сегодня, 11:11

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в другом клубе, об этом сообщают СМИ .

На игрока в данный момент претендуют «Ювентус» и «Боруссия» Д. Сам футболист хочет сменить клубную обстановку, так как в лондонской команде игрок получает недостаточное количество игровой практики.

Ранее на защитника также претендовала «Барселона».