«Ювентус» и «Боруссия» Д поспорят за Кристенсена

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в другом клубе, об этом сообщают СМИ.
На игрока в данный момент претендуют «Ювентус» и «Боруссия» Д. Сам футболист хочет сменить клубную обстановку, так как в лондонской команде игрок получает недостаточное количество игровой практики.
Ранее на защитника также претендовала «Барселона».
а так как и говорил уже пошел процесс расспила и бегства футболистов. после того как поняли куда попали<
самий гнилой клуб.
даже реал и барса чище чем эта помойка.
а так как и говорил уже пошел процесс расспила и бегства футболистов. после того как поняли куда попали<
самий гнилой клуб.
даже реал и барса чище чем эта помойка.