«Селтик» арендовал Тольяна

сегодня, 10:19

Защитник дортмундской «Боруссии» Джереми Тольян переезжает в Шотландию.

«Селтик» арендовал 24-летнего немца до конца сезона. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2022 года, он выступает за команду с лета 2017 года.