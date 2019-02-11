Барриос: «Буду бороться за цвета „Зенита“ и принесу ему только пользу»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Ньюкасл 1.73 3.45 5.3
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Леванте 2 3.5 3.7
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 2:0 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1.25 4.9 15
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 25 5.3 1.19
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 0:0 Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:1 Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 2.3 3.3 2.95
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 0:1 Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра 1:1 Логотип футбольный клуб КильмесКильмес - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.57 3.8 5.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.35 3.1 3
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 3:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:1 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.35 2.7 3.9
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10 4.5 1.33
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.8 2.8 2.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.7 3.65 5
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 0:1 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 0:2 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 0:0 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 3:1 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
18:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборг - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:1 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:2 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 3:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2.1 3.6 3
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 2.15 3.1 3.4
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 2 тур 1 X 2
11:00 63’ Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 2:1 Логотип футбольный клуб МуромМуром - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 1.65 3.5 5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 3.2 3.5 2.1
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 1.9 3.1 4.5
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Барриос: «Буду бороться за цвета „Зенита“ и принесу ему только пользу»

сегодня, 11:46

Новичок «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своем переходе в петербургский клуб.

О том, что мной интересуются другие клубы, я, конечно, знал и просил президента «Боки» тщательно взвешивать и анализировать все предложения. В то же время Россия — это большой шаг в карьере, возможность попасть в Европу. «Зенит» же, об интересе которого я тоже знал, — один из самых великих клубов в стране. Но чем закончились переговоры с «Зенитом», не знал. Мы с командой были в отеле, пообедали и собирались уезжать на матч. Я зашёл в автобус, и тут мне говорят, что договорённости достигнуты, и сегодня я должен улетать. Поначалу не поверил, переспросил, правда ли это. Мне ответили, что правда. Тогда я со всеми попрощался и пошёл собирать чемоданы.

Не пугают ли холода в России? Мне даже здесь, на сборах в Испании, холодно, посмотрим, что будет в России (смеётся). Надеюсь очень быстро адаптироваться. Я не могу иначе, мне же нужно приносить пользу «Зениту» и играть хорошо. Сомневаюсь, что холод будет для меня в этом препятствием. Наоборот, я постараюсь обратить это в позитивную сторону для себя.

Я смотрел Лигу Европы и счастлив, что смогу сыграть в этом турнире. Для меня это новый вызов в карьере, который собираюсь принять. О «Фенербахче», с которым «Зениту» скоро предстоит играть, знаю, что это турецкая команда, видел несколько игр, но, конечно, не знаю имён всех игроков. Скажу, что мы тщательно готовимся к этому матчу. Болельщикам «Зенита» хотел бы сказать, что я очень рад, что пришёл в такой великий клуб. Я буду бороться за его цвета, за стрелку и принесу команде только пользу. Всех обнимаю!

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Все комментарии
drug01
drug01
   84 / 793
сегодня в 12:25
Проверим в игре,....
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   64 / 793
сегодня в 12:24
Посмотрим Бари как тебе идёт голубой!
LOpp
LOpp
   9 / 793
сегодня в 12:22
в цветах Зенита якобы нет черного.
Брулин
Брулин
   169 / 793
сегодня в 12:20
Громкое заявление.Посмотрим на деле.
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   49 / 793
сегодня в 12:13
А в этих цветах твоих цветов нет.)))
Так что зря стараешься.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   25 / 793
сегодня в 12:12
Завтра в Стамбуле до +15....
Удачного дебюта....
Fleischjager
Fleischjager
   331 / 793
сегодня в 12:11
индеец легко опустит черный Спартак
ДСА
ДСА
   90 / 793
сегодня в 12:09
На словах он конечно герой, теперь бы в деле себя показать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 793
сегодня в 12:00
Цвета в Зените любят
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   345 / 793
сегодня в 11:57
И в первой же игре удалится.
Шутка))
Удачи парню
морозз
морозз
   102 / 793
сегодня в 11:50
За лазурные цвета биться ещё ладно, но вот за голубые настораживает!
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