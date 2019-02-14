«Шахтер» - «Айнтрахт»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Айнтрахтом».
«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Бутко, Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес
«Айнтрахт»: Трапп, Н'Дика, Хинтереггер, Хасэбе, Да Коста, Костич, Роде, Фернандеш, Гачинович, Ребич, Йович
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Экс-защитник «горняков» Ярослав Ракицкий во вторник сыграл в составе «Зенита» против «Фенербахче». Турецкий клуб одержал минимальную победу.