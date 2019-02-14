«Шахтер» - «Айнтрахт»: стартовые составы

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 68’  Славия П 0:0  Генк 2.15 2.85 3.95
20:55 Идет второй тайм, 65’  Рапид В 0:1  Интер 8 3.85 1.5
20:55 67’  Галатасарай 1:2  Бенфика 5.7 3.5 1.65
20:55 Идет второй тайм, 69’  БАТЭ 1:0  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 67’  Лацио 0:1  Севилья 6.8 3.65 1.58
20:55 66’  Олимпиакос 2:1  Динамо К 1.98 3.05 4.6
20:55 64’  Ренн 3:2  Бетис 2.85 3.3 2.5
20:55 Идет второй тайм, 66’  Краснодар 0:0  Байер 3.65 3.35 2.07
23:00 сегодня  Цюрих -:-  Наполи 8.2 5.15 1.35
23:00 сегодня  Брюгге -:-  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 сегодня  Виктория П -:-  Динамо Зб 2.85 3.05 2.65
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Вильярреал 2.15 3.35 3.4
23:00 сегодня  Селтик -:-  Валенсия 3.05 3.2 2.4
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Айнтрахт Ф 2.3 3.35 3.1
23:00 сегодня  Мальме -:-  Челси 8.5 4.5 1.4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 4:3 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 2:2 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:2 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 0:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа 2:2 Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 9.5 3.85 1.4
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри 2:0 Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса 2.35 2.9 3
20:30 90’ Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс 3:0 Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 5:0 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 1.2 6 9.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль 2:1 Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа 2.65 3.3 2.5
20:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян 3:1 Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби 1.4 3.9 8.5
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 3:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:2 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 3:2 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас 4:1 Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:0 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариборМарибор 0:1 Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 4:0 Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 2:4 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:2 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 1:0 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 0:2 Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:0 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха 1:2 Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех 50 6.4 1.1
18:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон 4:0 Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход 1.4 4.7 6.8
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«Шахтер» - «Айнтрахт»: стартовые составы

сегодня, 21:53
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)-:-Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт23:00 Не начался

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Айнтрахтом».

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Бутко, Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес 

«Айнтрахт»: Трапп, Н'Дика, Хинтереггер, Хасэбе, Да Коста, Костич, Роде, Фернандеш, Гачинович, Ребич, Йович

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Экс-защитник «горняков» Ярослав Ракицкий во вторник сыграл в составе «Зенита» против «Фенербахче». Турецкий клуб одержал минимальную победу.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
   248 / 855
сегодня в 22:01
Обе команды с довольно слабой защитой,но играющие в атаку.....жду много голов.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   130 / 855
сегодня в 21:58
Айнтрахт выиграет.Аха)))
beefs
beefs
   142 / 855
сегодня в 21:56
Хорошей и красивой игры...
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